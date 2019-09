DÅRLIGE PROGNOSER: Nestleder i Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug på partiets valgvake på Hotel Bristol i Oslo. Foto: Harald Henden

Kommentar

Mørkeblåmandag

HOTEL BRISTOL (VG) Det var aldri et spørsmål om Frp ville gjøre et dårlig lokalvalg. Men hvor dårlig.

For mindre enn 10 minutter siden







Partinestor Carl I. Hagens forfall til den sentrale valgvaken i Oslo, kom som et vardøger: Vel var partiledelsen og de mange tillitsvalgte forberedt på en smell, den ene foruroligende meningsmålingen etter den andre hadde ikke gått hus forbi, akkurat.

Det er likevel noe endelig ved å få resultatene servert på denne måten. Da valgdagsmålingen kom klokken 21, ble det helt stille på ærverdige Bristol. En talende taushet. Det kunne minne om resignasjon. Når velgerne har sagt sitt, har dommen falt. Ingen er mer nådeløse enn folk flest. I et nederlag som dette har politikerne få andre å skylde på enn seg selv.

Likevel – noen forklaringer finnes. I Frps tilfelle er det tre sammenfallende:

* Bompengeopprøret. Det kom overraskende på Frp. Både omfanget og at opprørerne på kort tid maktet å stille så mange lister. Bil- og bompengepartiet Frp hadde simpelthen ikke sett for seg at en av deres absolutte fanesaker skulle bli overtatt av noen andre, og hadde heller ingen strategi for å møte dette.

DALENDE RESULTAT: Frps Christian Tybring-Gjedde på partiets valgvake da prognosene ble offentliggjort klokken 21. Foto: Harald Henden

* Regjeringsslitasje. Seks år i regjering for landets mest rebelske opposisjonsparti har tatt på. I posisjon er det mange helhetshensyn å ta. Regjeringsdeltagelsen har på mange måter disiplinert Frp og gjort partiet til en mer opplagt samarbeidspartner. Men nå vil det bli internrevisjon: Var det verdt det?

* Miljøsaken. Tradisjonelt har ikke Frp hatt noen annen uttalt klima- og miljøpolitikk enn fornektelse. Endringer i samfunnet og folkelig mentalitet har imidlertid tvunget Frp til å finne forslag til løsninger også på dette feltet. I tillegg har Frp i regjering blitt presset til å være med på overordnede klimaforslag de egentlig ikke er for. Det liker grunnfjellet dårlig.

Debatten om videre regjeringsdeltagelse har bare så vidt begynt. Det kan fort bli en lederdebatt også.

Publisert: 09.09.19 kl. 21:52







Mer om