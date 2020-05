Kommentar

Ingen grunn til å mistro milliardæren

Av Astrid Meland

GOD MED PENGER: Hedgefondforvalter Nicolai Tangen fra Kristiansand har fått jobben som sjef for Oljefondet. Foto: Nina E. Rangøy

Men ikke minst for Nicolai Tangens del, må Norges Bank få orden på sakene sine.

Det var en overraskelse da kokken, kunsthistorikeren og milliardæren Nicolai Tangen (54) i mars i år fikk Norges viktigste jobb. I september begynner han etter planen som sjef for Oljefondet.

Men i dag møtes 15 politikere i det som kalles Representantskapet, som fører tilsyn med Norges Bank. De undersøker om ansettelsen gikk riktig for seg. Og om det er nok avstand mellom Tangens nye og gamle verden.

Svaret på spørsmål 1 har vi alt fått. Ansettelsen gikk ikke riktig for seg. Det har Norges Bank innrømmet i et brev til Representantskapet. Tangen ble ikke en gang satt opp som «anonym» på søkerlisten fordi banken først ikke mente han var søker, så fordi de fryktet lekkasjer. Det er brudd på offentlighetsloven.

I tillegg har banken sagt at Yngve Slyngstad, fondets nåværende sjef, brøt interne regler da han tok Tangens privatfly hjem fra milliardærens mye omtalte drømmeseminar i USA.

Dette er Norges Banks rot. Ikke Nicolai Tangens. Og det genererer spørsmål om banken har alt på stell.

En del er alt fikset. Tangen sa ja til jobben i den tro på at han kunne ha en styreplass i sitt nye selskap, samt å slippe norsk utbytteskatt på veldedige overføringer. Det fremgår av Norges Bank sitt brev. Men dette har Tangen snudd på. Norges Bank kunne nok heller ikke gi ham slike forsikringer.

For Representantskapet peker to spørsmål seg ut:

Kan Oljefondet ha en sjef som har selskapet sitt i skatteparadis?

Kan Norges Bank forsikre at potensielle interessekonflikter er fjernet?

Skatteparadis er vanskelig for Oljefondet, som selv er i skatteparadis, noe de selv skriver vil redusere grunnlaget for skattbar inntekt. De kan ikke like godt nekte Tangen det samme. Men fondet har klart å holde på med dette med en viss troverdighet. Med en sjef som selv har interesse av slike strukturer, utfordres legitimiteten.

Det Norges Bank derfor svarer med, er å sette krav til Tangen om gjennomsiktighet.

– Alle bånd mellom meg og Ako Capital brytes, sa Tangen da han fikk jobben.

Men slik det står nå, er han ikke helt ferdig med sitt Cayman-registrerte hedgefond Ako Capital, som altså er det selskapene hvor milliardene strømmer inn.

Fondet skal drives videre og Tangens del skal overtas av et nytt selskap (DSHN ) han har opprettet i Storbritannia. Dette filantropiske selskapet skal være heleid av Tangen, og det var i dette styret han først foreslo å sitte selv.

Tangens langsiktige interesse i hedgefondet vil altså ikke endres av den nye konstruksjonen, selv om han er ute av styret og eierandelen skal ned.

At all hans avkastning skal gå til veldedighet så lenge han er Oljefondsjef, hjelper selvsagt. Men også hans veldedige stiftelse Ako Foundation, som avkastningen sluses inn i, bør kunne opptre på egen hånd, uavhengig av Tangen.

Det ser ut til at Ako Capital vederlagsfritt skal forvalte den veldedige stiftelsens penger. Og at venner av ham skal bestemme hvem som skal få donasjonene, nemlig filosof Henrik Syse og to kolleger i Ako.

Det er ganske nært Tangen.

For Oljefondet, som sliter med å overbevise nordmenn og utlendinger om at fondet ikke er noe politisk redskap, kan det være trøblete å ha en toppsjef som putter penger inn i treplantingsprosjekt i Kenya, Kjell Magne Bondeviks fredsstiftelse, klimatiltak, oppussing av Sigmund Freuds sofa, kunstsiloen i Kristiansand, Strømmestiftelsen også videre.

Selv om det er svært dyktige ansatte og mange gode hensikter i Oljefondet, oppstår av og til spørsmål om interessekonflikter.

I 2014 ble det kjent i NRK at Oljefondsjefen kjøpte Norwegian-aksjer privat, mens Oljefondet eide deler av SAS og Ryanair. Eksperter pekte på at slikt kan føre til usikkerhet om private interesse holdes utenfor forvaltningen av fondet. Oljefondet sa det var ok.

Det viser hvor viktig det er å ha helt tydelige regler som håndheves konsekvent.

Jeg synes det virker helt usannsynlig at Tangen som Oljefondsjef vil gå inn med kundepenger for å fremme noe han eier selv.

Var det penger som var viktigst, ville han beholdt jobben i London. Tangen går kraftig ned i lønn, flagger hjem og skal betale opp mot 70 millioner årlig i formuesskatt til Norge.

Det virker som han har lagt milliardene litt på hylla.

Men om noen hadde spurt Norges Bank om deres ansatte takker ja til å bli med i en milliardærs luksusjet, ville de sagt at noe slikt er helt usannsynlig. Det er jo ikke lov.

Men det skjedde likevel.

Oljefondet, som har sine folk i bås med pengefolk verden over, må ha jerndisiplin. Og ikke minst for Tangens egen del trengs det sylskarpe regler som håndheves konsekvent.

Det er ikke lenge siden han betalte ni millioner for å se Sting.

En sjelden gang skjer det skandaler.

