Dårlige nyheter før skoleåpning

VENTER PÅ UNGENE: Første time går med på håndvask og hygiene, når skolene åpner mandag. Her fra St.Hanshaugen i Oslo. Foto: Fredrik Solstad

Men det er riktig at skoler kommer igang nå. At flere ansatte og barn i barnehage har fått påvist smitte, viser at systemet fungerer.

Etter at barnehagene åpnet for en uke siden, har det kommet flere meldinger om at ansatte og barn som går i barnehage er smittet av corona.

Det største utbruddet nå synes å være 23 nye tilfeller på Karmøy, der både voksne, barnehagebarn og en skoleelev i et avgrenset miljø har fått påvist viruset. Søndag ble barnehagebarn og ansatte satt i karantene fordi de har hatt nærkontakt.

Og i Oslo og Trondheim er det flere barnehageansatte som har fått corona.

Dette er nyheter som sikkert gjør urolige foreldrene mer bekymret før de skal sende 250 000 småskolebarn tilbake etter seks ukers hjemmeskole.

At ansatte og barn i barnehagene er påvist smittet, kommer av at myndighetene har utvidet kriteriene slik at disse nå kan testes.

– Det er ingenting som tyder på at det er smitte som er spredt fra barnehagene, men det er enkeltbarn fra et tett miljø som var i barnehagene i forrige uke, sier kommunalsjef Bjørn Andersen for oppvekst og kultur i Karmøy kommune søndag.

Flere av de ansatte rundt om i landet er nok også smittet før barnehagene i det hele tatt åpnet for en uke siden.

Det er bra dette fanges opp, slik at vi unngår en videre stille spredning av corona i et miljø der symptomer ikke alltid er like uttalte. Og det ser ut som de mye omtalte «kohortene» - eller gruppene - som man har delt barnehagene inn i, fungerer.

Institusjonene kan fortsatt holde åpent, fordi man har hatt kontakt bare innad i i sin gruppe. Andre i barnehagen som ikke har møtt de smittede, kan fortsatt tas imot.

Vi skal også huske på at selv om barn smittes av corona, så blir de aller fleste ikke særlig syke. Få barn har trengt sykehusbehandling globalt.

I Sverige hvor skoler og barnehager har vært åpne, har det ikke vært rapportert om noen utbrudd.

Å fortsette å holde skolen stengt har langt flere negative virkninger enn det vi eventuelt får igjen i form av stagget smittespredning.

Derfor er det på høy tid at skolene åpnes igjen. For vi vet at skolestenging koster, både for hver enkelt og for samfunnet som helhet.

