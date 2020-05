GLOBAL LØSNING: – Det er i alles interesse at pandemien slås ned overalt hvor den bryter frem. Jeg håper at bevisstheten om fellesinteressen siger inn hos verdens ledere nå, skriver Dagfinn Høybråten. Foto: Gisle Oddstad

Verdens land må samles om en rettferdig fordeling av en vaksine

Coronaviruset rammer hardest der tilgangen til helsetjenester er dårligst. Hvis disse landene havner bakerst i vaksinekøen, vil ikke det bare være dypt urettferdig. Det vil også være korttenkt.

DAGFINN HØYBRÅTEN, generalsekretær Kirkens Nødhjelp, og tidligere styreleder i vaksinealliansen Gavi

Vi vet enda ikke hvor de første vaksinene mot corona vil bli utviklet. Eller hvor raskt det vil skje. Mens vi venter, er det viktig at verdens land forplikter seg til prinsipper for en rettferdig fordeling av vaksinen.

Det er i øyeblikket over 100 ulike spor for utvikling av coronavaksine. Vanligvis tar vaksineutvikling mange år. Denne gangen håper vi det vil skje på rekordtid, særlig med et samarbeid mellom ulike miljøer. Men frykten er at dette også kan bli rike lands kappløp for å sikre en vaksine for sine egne.

I dag møtes ledere fra G20-landene til et toppmøte om håndteringen av Covid19-viruset. Målet med den internasjonale Corona-konferansen, Coronavirus Global er å samle politisk og økonomisk støtte til å bekjempe coronaviruset. Bidragene som samles inn skal gå til utviklingen og distribusjon av vaksine, best mulig behandling og rask og omfattende diagnostisering.

Dagfinn Høybråten. Foto: Hallgeir Vågenes

Det er EU som har tatt initiativet til konferansen. Norge, Japan og Storbritannia er blant landene som deltar. I tillegg er flere organisasjoner som Verdens helseorganisasjon (WHO), vaksine-koalisjonen CEPI og vaksinealliansen Gavi med.

Det er avgjørende at dette møtet konkluderer med et mer forpliktende samarbeid mellom verdens ledere og globale helseaktører, som er involvert i utviklingen av en vaksine, slik at vi sikrer en rettferdig og likeverdig tilgang til en coronavaksine der behovene er størst.

Norge var med på å grunnlegge både CEPI og Gavi som nå er sentrale i arbeide med å få fram en vaksine mot corona. Det er derfor et uttrykk for Norges nøkkelrolle at statsminister Erna Solberg er med i ledelsen av dagens møte. Flere land har bidratt med store summer til CEPIs arbeid med vaksineutvikling. Vaksinealliansen Gavi har 20 års erfaring med å sikre at vaksiner kommer fram til de fattigste landene like så snart som til de som har større kjøpekraft. Det er viktig at Norge bidrar til at Gavi fullfinansieres foran den oppgaven som nå kommer.

Under utbruddet av ebola i Vest-Afrika i 2014 var jeg styreleder i Gavi. Da var alliansen med å finansiere starten på arbeidet med en vaksine mot ebola. Vi var med og sikre at vaksinen ble utviklet og tilgjengelig i noen av verdens fattigste land.

Utbruddet i Vest-Afrika før vaksinen var et faktum, og utbruddet i Kongo etter at ebola-vaksinen kom, er et eksempel på at en vaksine er helt avgjørende i kampen mot en epidemi.

Når vi har en vaksine mot corona på plass, er mitt håp at vi kan bruke erfaringer fra dette arbeidet, for få til et godt globalt samarbeid om en rettferdig fordeling av en vaksine.

I arbeidet med å utvikle en vaksine, er det er naturlig at nasjonale ledere først og fremst tenke på sitt nasjonale ansvar. Men alle nasjoner og alle ledere erfarer nå at vi er i samme båt, og må løse dette sammen. Et felles globalt utgangspunkt må være at vaksinen kommer til de mest sårbare først. Viruset kjenner ingen grenser. Hvis nasjoner og deres ledere nå ikke bidrar til å løse problemet globalt, vil det raskt slå tilbake på de samme landene og de samme lederne. Derfor er det i alles interesse at pandemien slås ned overalt hvor den bryter frem. Jeg håper at bevisstheten om fellesinteressen siger inn hos verdens ledere nå.

Ifølge Verdensbanken og Verdens helseorganisasjon (WHO) trenger verden nå 7,5 milliarder euro til arbeid med coronaforebyggende tiltak. Dette er penger EU og de andre deltakerlandene håper å få samlet inn på den internasjonale Corona-konferansen.

Jeg håper de lykkes med dette, og at verdens land snart blir enige om en forpliktende avtale om at en kommende coronavaksine må fordeles rettferdig. Coronapandemien er et globalt problem, som må løses globalt. Da kan vi ikke risikere at verdens fattige havner lengst bak i vaksinekøen.

