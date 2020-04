SNUDD PÅ HODET: – Enkelte uttaler at «ansettelsesprosessen og seminaret kan koste Tangen jobben». Jeg bekymrer meg mer for at ansettelsesprosessen, medieheksejakten og janteloven kan koste Norge Tangen, skriver kronikkforfatteren. Foto: Nina E. Rangoy

Debatt

Du skal ikke tro at du er noe, Nicolai Tangen!

Å være vitne til heksejakten på Nicolai Tangen den siste tiden gjør vondt. En flott representant for hjembyen min Kristiansand har ikke bare blitt sjikanert på «Sørlandsnyhetene» i lang tid. Også fra hold man forventer et høyere nivå på kommer det mye rart.

EIRIK FURUSETH, formuesforvalter og samfunnsdebattant

Det er mange «skatteparadiser» her i verden. Norge er et av dem. Vi har nullskatt for redere. Dette beskrives slik på nettsidene til den internasjonale revisjonsgiganten KPMG: «Skipsfartsinntekter under rederiskatteordningen er endelige skattefrie. Dette er begrunnet i næringens internasjonale og mobile karakter og formålet er å etablere en konkurransedyktig norsk rederiskatteordning».

Vi har altså nullskatt for å forsøke å tiltrekke oss internasjonal kapital.

Fond på Cayman-øyene er ikke gjenstand for beskatning ut over det de betaler for lokale tjenester. Investorene betaler sin skatt til sine hjemland når de tar ut penger/gevinster av fondene. Derfor har mange fond registrert seg på Cayman-øyene, uten at det kan konkluderes med at det er noe kriminelt eller skumle hensikter bak dette.

Eirik Furuseth. Foto: PRIVAT

Det er ikke lenge siden Panama-papers avslørte at en stor delvis statseid bank, med en toppsjef med bakgrunn fra Arbeiderpartiet, hadde anbefalt kunder å ha penger på Cayman.

Det fikk ingen konsekvens.

Tangen eller AKO Capital ble ikke avslørt for noe som helst i Panama-papers, og det er vel til nå heller ingen som verken har beskyldt han for, eller på noe vis har kunnet dokumentere at han har unndratt skatt. Tangen har skattet til England og bodd i London.

Når Tangen nå har sagt ja til å gå fra om lag én milliard kroner i årsinntekt som hedgefondforvalter, til ni millioner som sjef for Statens pensjonsfond utland (SPU), kan det kanskje være greit å minne om hva som blir netto for Tangen, og hva som blir netto for Norge.

Han har anslått at han kommer til å betale 60-70 millioner norske kroner i årlig formuesskatt til Norge. Lønn som leder for SPU er altså anslått til ni millioner per år.

Hvis Nicolai Tangen blir i Norge for å være sjef for oljefondet i 10 år vil han dersom dagens sats for formuesskatt opprettholdes, og han har flat formuesutvikling, ha betalt i overkant av en halv milliard mer i formueskatt enn han får i brutto lønn.

Det kommer i tillegg til et inntektsbortfall på mer enn 90 prosent.

Tangen betaler Norge over 50 millioner kroner i året for å komme hjem og bidra til forvaltningen av vår felles formue.

Dette stiller en del uttalelser fra de siste dagene i et litt spesielt lys:

Eva Joly på TV2-Nyhetene: «Dersom Nicolai Tangen har veddet på kursfall for den norske kronen eller norske selskaper kan han ikke få jobben i SPU.» Litt patriotisme i valutamarkedet må man jo forlange fra internasjonale forvaltere…

Erling Borgen i Nettavisen: «Nicolai Tangen har investert i Ryan Air. Selskapet er beskyldt for elendig behandling av sine ansatte.» Ryan Air står faktisk ikke på listen over selskaper SPU ikke kan investere i. Borgen mener altså basert på sitt eget politisk ideologiske ståsted at Tangen skulle ekskludere selskaper som ikke har havnet på eksklusjonslisten til SPU, når han valgte hvilke aksjer han skulle investere i på vegne av verdens ledende utdanningsinstitusjoner. Videre klarte Erling Borgen å avsløre at han ikke har begrep om hvilke regler som gjelder for egenhandel i finansielle instrumenter for ansatte i finansbransjen.

Jørn Eggum Fellesforbundet i VG: «Nicolai Tangen må enten gå selv eller få sparken». Her går altså en av våre ledende fagforeningspamper ut og tar til orde for at en offentlig ansatt skal motta det som fullstendig åpenbart ikke bare vil være en grovt usaklig og ulovlig oppsigelse, den skal i tillegg komme med basis av feil fra arbeidsgiveren. Nicolai Tangen fortjener altså ikke at reglene i arbeidslivet skal gjelde for han, han har null stillingsvern, eller noen rettigheter som arbeidstaker.

Realiteten om Tangen er at han betaler skatt i tråd med regelverk. Mens Stein Erik Hagen, John Fredriksen med flere tar med seg formuene og blir skatteflyktninger, flagger Tangen motsatt vei. Han vil i praksis betale over en halv milliard av egen lomme for å bruke sine ekstreme ferdigheter til beste for forvaltningen av vår felles formue. Det han ikke trenger av egne midler ser det også i stor grad ut som at han ønsker å gi bort, til gode formål.

Norges Bank og sentralbanksjefen har utvist et amatørskap som omtrent mangler sidestykke i ansettelsesprosessen av Tangen.

Men er det noen som til nå har klart å sette fingeren på noe relevant som Nicolai Tangen har gjort som egentlig er kritikkverdig?

Ikke det, nei.

Dette er ikke ment som et forsvar for verken hedgefonds eller skatteparadiser. Det er problematiske sider ved begge deler. Men vi må i anstendighetens navn klare å heve nivået på debatten.

Jeg ser at enkelte nå uttaler at «ansettelsesprosessen og seminaret kan koste Tangen jobben». Jeg bekymrer meg mer for at ansettelsesprosessen, medieheksejakten og janteloven kan koste Norge Tangen.

