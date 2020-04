Kommentar

Nå er det alvor!

Av Hanne Skartveit

I dag møtes representantskapet i Norges Bank for å diskutere ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef i Oljefondet. Tåler norsk økonomi en krise i Norges Bank - på toppen av coronaen?

Usikkerheten rundt ansettelsen av milliardær og hedgefondforvalter Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet kan svekke både fondet og Norges Bank. Og sentralbanksjefen selv, Øystein Olsen. Tidspunktet kunne ikke vært verre.

Den dype økonomiske krisen vi nå står ved begynnelsen av, kan bli tøffere enn noen annen i vår levetid. Produksjon og næringsliv over hele verden er stengt av. Samfunn er lukket ned flere steder. Mange frykter nedgangstider på linje med det verden opplevde under depresjonen på 1930-tallet. I Norge er arbeidsledigheten rekordhøy, mens oljeprisen er rekordlav.

Finanskrisen i 2008

Sentralbanken har vært viktig når vi har kommet oss trygt gjennom økonomiske kriser. Norges Banks innsats var avgjørende da kredittmarkedet var i ferd med å fryse under finanskrisen i 2008. Banken regulerer blant annet renten, og sørger for støttekjøp når valutaen vår står i fare. Norges Bank er en viktig stabilisator i norsk økonomi.

Har vi noen gang trengt stabilitet og en sterk sentralbank, så er det nå. Det gjør situasjonen ekstra vanskelig for representantskapet i Norges Bank. Som Stortingets tilsynsorgan skal de passe på at alt går riktig for seg. De har ikke makt til å ta beslutninger. Men de skal undersøke og stille spørsmål. Som nå, i forbindelse med usikkerheten rundt prosessen med å ansettelse ny sjef for Oljefondet.

Med Erna Solbergs tidligere stabssjef Julie Brodtkorb i spissen, sendte representantskapet i forrige uke 26 spørsmål til Norges Bank. Det skjedde etter et nær fem timer langt møte der sentralbanksjef Olsen ble spurt ut om alle aspekter i Tangen-saken. Hans svar ble ikke ansett som tilfredsstillende.

Det mye omtalte seminaret

Kjernen i saken er hva Norges Bank har gjort i forkant av ansettelsen for å sikre at Tangens egne økonomiske interesser holdes helt adskilt fra Oljefondets disposisjoner, og hvordan banken har tenkt rundt at Tangen har deler av sin formue i såkalte skatteparadis.

Spørsmålene handler også om det mye omtalte seminaret Tangen arrangerte i fjor høst. Han har selv opplyst at ti av de tolv referansene han oppga i forbindelse med sin jobbsøknad, deltok her.

I dag møtes representantskapet i Norges Bank for å diskutere ansettelsen av Nicolai Tangen. Foto: Nina E. Rangoy

De færreste hadde på forhånd sett for seg at den neste sjefen for Oljefondet skulle bli en hedgefondforvalter som hadde tilbragt flere tiår i Londons finanselite. En milliardær som har levd et liv langt unna nordmenn flest. Da de som skulle ansette den nye oljefondsjefen, fikk Tangens navn på blokken, og konkluderte med at han var den beste, måtte de gå inn i uhyre vanskelige økonomiske og juridiske problemstillinger.

I dag blir svaret fra Norges Bank offentliggjort, samtidig som representantskapet møtes for å gjennomgå svarene, før de 15 medlemmene skal vurdere om det er godt nok, det banken har levert fra seg.

Fra bankens side vil de antagelig argumentere med at det ikke var mulig å kartlegge og planlegge alt rundt Tangens formue på forhånd, fordi det ville kreve handlinger fra mange aktører som ikke kunne involveres før ansettelsen var kjent. Blant annet av andre lands myndigheter, og Tangens egne selskaper.

Dersom dette viser seg å være holdbare argumenter, gjenstår det likevel en rekke spørsmål om hvordan denne informasjonen har vært håndtert underveis. Både i forhold til offentligheten, og i forhold til Finansdepartementet.

Fikk ikke vite

Vi vet at Tangen selv sendte både seminarprogram og deltagerliste til Norges Bank en uke før ansettelsen. Men hovedstyret fikk ikke vite om innholdet i dette før de bestemte seg for hvem de ville ha som ny oljefondsjef. Dermed hadde de hverken mulighet til å vurdere om dette skulle få betydning for deres beslutning, eller til å diskutere hvordan de eventuelt kunne orientere om det i forbindelse med offentliggjøringen av Tangen som ny sjef.

VG kunne tidligere denne uken fortelle at Finansdepartementet hverken ble gjort oppmerksomme på USA-seminaret, eller at Tangen har formue i skatteparadis, da de før ansettelsen ble orientert om at Tangen var innstilt til jobben. I går fant våre journalister ut at finansminister Jan Tore Sanner heller ikke hadde blitt informert om at Tangen har en stor skattesak gående med britiske myndigheter.

Det er oppsiktsvekkende at finansministeren ikke på forhånd har blitt gjort kjent med så sentrale forhold rundt Tangen. Og det gjør problemene til Olsen enda større enn de allerede er.

Finansminister Jan Tore Sanner fikk ikke vite alt om Nicolai Tangen og hans formue i forkant av ansettelsen av ham som ny sjef for oljefondet. Foto: Fredrik Varfjell

Representantskapet har stilt gode og betimelige spørsmål. Dersom de tidligere politikerne som sitter her, sier seg fornøyd med svarene, kan dette gi Tangen den troverdigheten og tilliten han trenger. Og motsatt, dersom de fortsatt har spørsmål de mener de ikke har fått gode nok svar på, kan det komme til å koste Tangen jobben. Kanskje også Olsen sin. Eller føre til at vi får en svekket oljefondsjef, og en svekket sentralbanksjef. I en tid da vi mer enn noengang trenger mennesker med stor tillit i begge rollene.

Inn i historien

Representantskapet må gjøre det de mener er rett, uavhengig av de omkringliggende omstendighetene. Det er dette som er jobben deres - å passe på at lover og regler er fulgt, ikke å ta politiske hensyn. Nå må de gjøre sitt for å sikre at vi får en sjef for Oljefondet som ingen kan stille spørsmålstegn ved. Alt ved hans økonomiske forhold må være gjennomsiktig og etterprøvbart.

Representantskapets behandling av prosessen rundt ansettelsen av Nicolai Tangen er kanskje den viktigste i dette organet noensinne. Denne saken vil gå inn i historien. Uansett utfall.

Publisert: 30.04.20 kl. 09:33

