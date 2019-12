I KAMP: – Hvorfor fortsetter vi med slike brutale handlinger, som vi ser i UFC og MMA? Spør Seydekrem i denne kronikken. Her er MMA-stjernene Khabib Nurmagomedov og Conor McGregor i ringen i 2018. Foto: John Locher / AP

«25 under 25»: – Uetisk å tjene penger på å påføre andre smerte

Når jeg ser på MMA-kamper minner det meg om gladiatorer fra Romerrikets historie. Men er det etisk riktig å gå inn i et bur og slå hverandre til den andre ikke klarer å bevege seg? Og tjene penger på det?

HAJER SEYDEKREM (18), skoleelev.

Interessen for kampsport har økt enormt i det siste årene. Det er riktignok ulovlig med MMA her i Norge, men det har blitt svært populært rundt omkring i verden. I disse kampene er det vanligvis to motstandere, som gjerne har ulike kampsportbakgrunn, som møter hverandre og kjemper om en tittel.

I tillegg tjener de penger for hver kamp de går. Sagt med andre ord tjener de penger på å banke opp motstanderne sine. Å tjene penger på å påføre et annet menneske smerte: Er det etisk riktig? Er det riktig å gå inn i et bur og slå hverandre til den andre ikke klarer å bevege seg? Og tjene penger på det?

Jeg tenker at det er ganske uetisk å påføre noen smerte med vilje. Uansett om begge partene er enige om å slå hverandre, tenker jeg fortsatt at vi mennesker ikke bør gjøre noe slikt, rett og slett fordi vi er verdt mer enn penger, tittel og alt annet.

Når jeg ser på MMA-kamper minner det meg om gladiatorer fra Romerrikets historie. Der var det slaver og ville dyr som kjempet mot hverandre. I den tiden var det noen gladiatorer som fortsatte som gladiatorer, selv om de hadde fått sin frihet tilbake, men da kjempet de for penger. I tillegg fikk de stor respekt og mye beundring for å ha slått ut et annet menneske. Det ser ut som om UFC er en mer modernisert versjon av gladiatorkampene. I begge tjener man penger, tittel og beundring.

UNDER 25: – Når jeg ser på MMA-kamper minner det meg om gladiatorer fra Romerrikets historie, skriver Hajer Seydekrem, i kronikkserien for unge, «25 under 25». Foto: Privat

Kampsport er absolutt en fantastisk idrett, jeg holder selv aktivt på med ulike typer kampsporter. Men jeg trener ikke kampsport for å slå andre mennesker. Jeg trener for å være et sterkt menneske.

Foreldrene mine oppdro meg med å si «Å hjelpe andre, å gjøre noe fint for menneskeheten, det er den beste handlingen et menneske kan gjøre og den største gleden en kan ha.»

Når jeg nå har blitt voksen, har denne lærdommen fra barndommen min blitt et mål. Men for å kunne hjelpe andre mennesker, må jeg selv være sterk, både mentalt, kunnskapsmessig og fysisk. Derfor trener jeg.

Alt i verden har positive og negative sider. Vi kan bruke de mest negative tingene i verden til noe positivt. Måten vi velger å tenke om noe og måten vi bruker erfaringene våre på kan forandre alt. Vi har fri vilje og nok styrke til å være et positivt tenkende menneske. Jeg tror på at det finnes noe godt i alle mennesker.

Når vi for eksempel holder på med en idrett bør vi ikke trene bare for å trene, men trene smart, og ha et positivt mål. Et mål som ikke ødelegger for andre, men heller et mål som hjelper menneskeheten.

Vi bør hjelpe verden til å bli et bedre sted både for oss selv og for våre fremtidige generasjoner. Når den neste generasjonen leser om oss, bør de være stolte over at vi har gitt dem en fin verden, en verden der det er mer kjærlighet enn hat, mer omsorg enn vold. Det er rett og slett vårt ansvar.

Så hvorfor fortsetter vi med slike brutale handlinger, som vi ser i UFC og MMA? Har vi ikke lært av historien, at slike brutale kamper ikke er sunt for oss selv eller for andre? Er ikke fortid skapt for at vi skal lære fra det, slik at vi ikke gjør de samme feilene som de gjorde i Romerriket?

Når vi ser på gladiator-filmene tenker vi jo at det er ganske grusomt. Men selv om vi tenker det, fortsetter vi med MMA og andre kampsporter. Noen driver med det selv, andre som publikum.

Før i tiden ble noen mennesker gladiatorer fordi de var slaver og ikke hadde andre valg. Men nå da? Vi har utallige muligheter til å skape oss gode liv.

Men pengenes makt over menneskets samvittighet har kanskje ikke endret seg.

