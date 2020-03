Amy Klobuchar ga opp sitt presidentkandidatur mandag kveld. Foto: Robert F. Bukaty / AP

Samling bak Biden

Kandidatene dropper ut av valgkampen og samler seg bak Biden. Men det blir ikke borgerfred hos demokratene av den grunn.

Nå nettopp

Mandag kveld kastet også Amy Klobuchar inn håndkleet som presidentkandidat for demokratene, og gjorde det kjent at hun ville anbefale sine tilhengere og partifeller å stemme på tidligere visepresident Joe Biden når de to opptrer sammen på et møte i Dallas i natt.

Samtidig ble det kjent at Pete Buttigieg som droppet ut dagen før, også vil gi sin støtte til Biden. Og som ikke det var nok har Harry Reid, tidligere minoritetsleder for demokratene i Senatet og en tungvekter i partiet, tilkjennegitt sin støtte til Biden.

Helt ute er de imidlertid ikke: Både Buttigieg og Klobuchar vil dermed kunne være aktuelle for posisjonen som visepresidentkandidater for den som måtte vinne.

les også Overrasket stort i New Hampshire: – Veldig interessant

På Super-tirsdag er det dermed bare New Yorks tidligere borgermester Mike Bloomberg igjen blant de moderate til å utfordre Biden. Og siden han ikke har stilt til valg i noen stater før Super-Tirsdag, har han foreløpig ingen delegater bak seg heller, og kan ha kommet for sent i gang til å kjempe mot favorittene.

Det er bra for Biden, selvfølgelig, som har hatt et formidabelt comeback siden han nærmest var avskrevet før nominasjonsvalget i South Carolina sist lørdag. Men den brede støtten fra midten vil utvilsomt provosere tilhengerne til Bernie Sanders, som vil se dette som et forsøk fra partielitens side på å rotte seg sammen mot deres kandidat.

Bitterheten er allerede betydelig blant mange Sanders-tilhengere etter nominasjonsvalgene i 2016, hvor mange mener at partiet manipulerte reglene på en måte som gjorde at senatoren fra Vermont tapte for Hillary Clinton.

Sanders hadde den suverene ledelsen inntil lørdag. Men hvis alle delegatene Buttigieg og Klobuchar har samlet, følger oppfordringen deres om å stemme på Biden, er han allerede i ledelsen.

Den mest umiddelbare spenningen som knytter seg til Klobuchars avgjørelse om å trekke seg, knytter seg til delegatene i hennes hjemstat Minnesota. Alt lå an til at hun skulle få en solid hjemmeseier her. Men demokratene i staten er også begeistret for Sanders, som vant staten i 2016.

Publisert: 02.03.20 kl. 22:15

Fra andre aviser