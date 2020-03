TAKKER FOR SEG: Trine Skei Grande går ut av regjering, sier nei til gjenvalg som Venstre-leder og gir seg på Stortinget. Foto: Odin Jaeger

Grande finale

Selv for Norges seigeste politiker finnes det en grense. Men uroen i Venstre forsvinner neppe med Trine Skei Grande ut av partiledelse og regjering.

Tone Sofie Aglen Kommentator

Om det var støtten fra Oslo Venstre som forvitret. Reaksjonene på det kontroversielle maktgrepet da Venstre skiftet statsråder. Eller bare tanken på å dra kritikken i partiet enda mer i langdrag. Venstre fremstår mest av alt som en Sareptas krukke av misnøye og uro.

Konklusjonen er uansett at Trine Skei Grande trekker sitt kandidatur til ny Venstre-leder, selv om en enstemmig valgkomité ville ha henne i to nye år. Hun sier også nei til renominasjon til Stortinget, og går ut av regjeringen. Det var de tre nyhetene Trine Skei Grande serverte VG på sitt kjøkken onsdag morgen.

Byggverket hennes var uansett så skjørt at det neppe ville vare. Å ta sine argeste utfordrere Abid Raja og Sveinung Rotevatn inn i regjering for å dempe uroen var kanskje en god plan på papiret, men ville neppe tålt hverdagen i et splittet parti med kronisk behov for å lufte sine frustrasjoner. Det er krevende nok å styre et parti. Verre blir det dersom ikke tilliten og den gjensidige respekten er til stede i toppen. Enda vanskeligere er det når partiet sitter i regjering. Å styre landet kan ikke være en deltidsjobb ved siden av interne partifeider.

Kilder tett på Trine Skei Grande har i lengre tid hevdet at hennes klamring til lederposisjonen har handlet mer om partiet enn om henne selv. Hun har vært bekymret for å kaste partiet ut i en situasjon med lederstrid og mangel på samlende etterfølger. Ambisjonen hennes har vært å trekke seg tilbake når dette er mer avklart. Sånn gikk det ikke, og kanskje er også det en plan som fungerte best på tegnebrettet. Autoritet er noe som sjelden lar seg bygge opp når den først har begynt å forvitre.

UTFORDRERE: I 2013 ventet denne Venstre-gjengen på resultatene av regjeringsforhandlingene mellom Høyre og Frp og støttepartiene Venstre og KrF. Fra venstre: Sveinung Rotevatn, Abid Raja og Trine Skei Grande. Foto: Krister Sørbø

Mange er nok lettet for at Skei Grande trekker seg nå, men enda flere hadde håpet det skjedde på en hyggeligere måte. Få politikere har tålt og stått i flere stormer enn henne, selv om hun aldri har lagt skjul på at hun er et følelsesmenneske. Hadde andre partier hatt den samme partikulturen som Venstre, hadde det sett stygt ut for mange. Men også utenfor partiet har hun tålt mer enn de fleste. Nettrollene har fest hver gang de kommer over en sak om Venstre-lederen. Man kan saktens lure på hvor politikerne tar kreftene fra. For Trine Skei Grande er svaret åpenbart: Ingen tviler på at hun brenner for de svakeste, for kulturen, for oslo, for partiet Venstre og de politiske resultatene. Når hun nå har mistet mye støtte hos sine egne i Oslo Venstre, betyr det mye. Det har alltid vært hennes grunnfjell.

INNE I VARMEN: Trine Skei Grande hentet utfordrerne Sveinung Rotevatn og Abid Raja inn i regjering. Foto: Tore Kristiansen

Nå etterlater hun partiet i en kaotisk situasjon, og det blir opp til andre å rydde opp. Å samle Venstre ble for stor jobb selv for Trine Skei Grande.

I kretsen rundt partikontoret og regjeringsapparatet er mange bekymret for at Abid Raja skal få mer makt. De mistror hans evner som lagspiller. Samtidig er han populær ute i landet, og har en sjelden evne til å begeistre dem han treffer på sin vei. Som reisende kulturminister er han enda bedre rustet til å bygge seg en enda sterkere posisjon på grasrota.

Den store favoritten til å overta er likevel klimaminister Sveinung Rotevatn. Han er respektert i partiet, men mange er bekymret for at han vil dra partiet i en urban-liberal retning. Han har heller ikke de sosiale ferdighetene som Raja har. Som toppolitiker holder det ikke å være flink og smart. Man må også motivere folk og få andre til å føle seg sett. Og spise mye vafler. Samtidig er Rotevatn svært ung, og kan vokse inn i rollen. Støttespillerne hans virker for øyeblikket både mer forberedt og bedre organisert enn Rajas.

Men det er flere dyktige kvinner som nå kan løftes fram. Guri Melby har lenge vært ønsket i deler av partiet. Hun seiler opp som en favoritt til å fylle den tomme plassen i regjering. Næringsminister Iselin Nybø vil nå rykke fram som nr. 2 i regjeringen etter at Skei Grande går ut. Hun får en viktig posisjon, og regnes også som en mer samlende kandidat enn de tre andre. Nybø assosieres i liten grad med uro og personkonflikter, men er også mer anonym utad. Spørsmålet er om arvtagerne nå vil samle seg og jobbe sammen, eller om det blir en slags alles kamp mot alle.

Selv ikke de som kjenner partiet ut og inn tør spå hvem som vil vinne en åpen votering på landsmøtet. Nå kan alt skje.

