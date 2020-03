Verst går krisen utover Norwegian, som hadde begge beina godt plantet i trøbbel lenge før korona-viruset kom og tok oss. De har lenge har slitt med høy gjeld og dårlig lønnsomhet. Foto: Jan Ovind

En verden uten fly? Grøss og gru

I flere år har vi snakket varmt om å fly mindre. Men et land uten en velfungerende flybransje, er lite å lengte etter.

Tone Sofie Aglen Kommentator

Da Widerøe kuttet 4000 flyruter tidligere i vinter, ble det ramaskrik. Politikere i nesten samtlige partier var bekymret for hva dette gjør med flytilbudet i distriktene. Likevel var ikke bekymringen på langt nær nok til å gjøre lettelser i flypassasjeravgiften, som Widerøe har ønsket seg i årevis. Dette måtte Widerøe ordne opp i selv, var svaret.

I dag, bare en måned etter, får Widerøe og de andre kastet diverse avgiftslettelser og penger etter seg.

Men så er også situasjonen en annen, selv om det ikke manglet store bokstaver i krisebeskrivelsen da heller. Det er nesten ikke mulig å forestille seg hvor tungt korona-viruset har lammet luftfarten. Fly settes på bakken og kanselleres over en lav sko. Det finnes knapt passasjerer igjen. Ingen tør å bestille nye reiser nå.

Og verst av alt: Ingen aner hvor lenge dette vil vare. Ei heller om koronaen vil endre våre reisevaner på sikt. Til sammenligning blir alt snakket om flyskam og klima de siste årene til uvesentlige bagateller i flyselskapenes regnskaper.

Verst går det utover Norwegian, som hadde begge beina godt plantet i trøbbel lenge før korona-viruset kom og tok oss. De har lenge har slitt med høy gjeld og dårlig lønnsomhet. Med 58 milliarder i gjeld og nesten ingen inntekter er det ikke rart at ordet konkurs lenge har forfulgt selskapet.

De har i tillegg mange utenlandsflyvninger til typiske feriedestinasjoner, som er det første som ryker i krisetider. SAS og Widerøe har tross alt et mer stabilt hjemmemarked. Widerøe får også 40 millioner hver måned nå for å opprettholde viktige distriktsruter som ikke er lønnsomme.

Seks partier på Stortinget er torsdag kveld blitt enig om en omfattende krisepakke for flybransjen. Fritak for flypassasjeravgift og lufthavnavgifter forsvinner midlertidig, men det hjelper lite når passasjerene uteblir. Generelle lettelser i arbeidsgiveravgift, moms og utsatt skatt skal bidra positivt. Det samme skal permitteringsreglene. Flybransjen er blant dem som permitterer store deler av ansatte. Et nytt grep er at staten skal sikre et minimums flytilbud i landet. Her vil staten tildele ruter til de tre norske flyselskapene. Det sier litt om hvor grunnleggende infrastruktur fly er.

Men den store fisken er likevel en statlig lånegaranti på inntil 6 milliarder kroner. Halvparten av dette er tiltenkt Norwegian. Tanken er at dette skal sikre likviditet gjennom en svært krevende periode. Men pengene kommer ikke helt uten forbehold. Det stilles krav til egenkapital, og Norwegian vil slite nok med å oppfylle dette. Men det er en grense for hvor langt selv den norske staten kan og bør strekke seg for å redde det kriserammede selskapet.

I det siste har det vært mange forslag til hvordan Norwegian-krisen bør løses. Noen har tatt til orde for at staten bør kjøpe seg opp, andre mener at selskapet like gjerne bør gå konkurs. Hva skal vi med et flyselskap som gir oss billige billetter til London og Nice, liksom? Begge forslagene er dårlige.

Et statlig flyselskap er lite å ønske seg, men et hjemmemarked uten konkurranse er heller ikke noe å lengte tilbake til. For norske flypassasjerer var fremveksten av Norwegian et gedigent gode. Det ga oss konkurransedyktige priser og et helt annet flytilbud i inn og utland. Selv om mye av debatten de siste årene har handlet om det negative knyttet til å fly, er det åpenbart både livsviktig infrastruktur og et gode for et langstrakt land som vårt.

For det kommer en dag da vi skal fly igjen. Både innenlands og til resten av verden. Så får vi jobbe knallhardt for at det blir klimavennlig. Men først må vi sikre at det fortsatt finnes flyselskap.

Publisert: 19.03.20 kl. 20:59 Oppdatert: 19.03.20 kl. 21:09

