BLANT DE PERMITTERTE: Strømsgodset er en av flere klubber i Eliteserien som har permittert spillere etter coronautbruddet. Her er Godset-spillerne samlet før avspark i kampen mot Bodø/Glimt i fjor. Foto: Fredrik Hagen

Debatt

Risikosport for norske klubber å permittere spillere

Norske klubber som permitterer spillere kan tape store verdier.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG he r.

RONNY-V VAN DER MEIJ, advokat hos Stray Vyrje & Co, med Idrettsjuss som arbeidsfelt.

Spillere som permitteres uten lønn kan si opp sin arbeidsavtale med klubben, med 14 dagers varsel. Derved går den økonomiske verdi som spilleren representerer for klubben tapt. Norske toppklubber bør derfor tenke seg godt om før de gir sine spillere permitteringsvarsel. Varsler som er meddelt bør vurderes trukket tilbake.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Coronaviruset har også angrepet norsk fotball. Spillere må i karantene eller isoleres. Arrangementer blir stengt. Inntektene svikter. Klubbene må spare penger og varsler derfor permitteringer. På denne måten ønsker klubbene å spare lønnskostnader. Resultatet bedres.

les også Klubber gir «overgangsgaranti» – Sarp-leder forberedt på sirkus

Men permitteringsvarselet kan samtidig svekke klubbenes balanseverdi. Spillerstallen representerer et økonomisk aktivum som klubbene har betalt penger for, og som klubbene kan selge. Dette er en verdi som lett kan gå tapt dersom spillerne permitteres.

TAR RISIKO: Norske klubber kan få problemer dersom de permitterer spillere, mener advokat Ronny-V van der Meij.

På kort sikt, kan permitteringene styrke likviditeten i klubber med presset økonomi. Men i et lengre perspektiv, kan de økonomiske konsekvensene for klubben bli dramatiske.

Erik Espeseth, daglig leder i Vålerenga, har uttalt seg til VG. Der opplyser han at 14-dagersregelen ikke gjelder for tidsbegrensede fotballkontrakter. Denne konklusjonen er i beste fall tvilsom.

De norske reglene er ikke som i utlandet. Etter arbeidsmiljøloven kan også spillere som er ansatt på tidsbegrensede kontrakter, ved permittering, fristille seg med 14 dagers varsel. FIFAs og fotballens overgangsregelverk regulerer ikke det arbeidsrettslige forholdet mellom klubber og spillere.

les også FKH-spiller hardt ut mot egen klubb: – Man føler seg verdiløs

Ved en internasjonale overganger kan det riktignok oppstå spørsmål om oppsigelse fra spiller etter permittering medfører et kontraktsbrudd som utløser krav på erstatning. Men i så fall forutsetter nok ansvaret at klubben eller spilleren har opptrådt rettsstridig etter angjeldende lands nasjonale rett. At dette gjelder spesielt på arbeidsrettens område, fremgår av FIFAs overgangsregelverk.

Representanter for norske klubber og spillere har derfor diskutert en «kollektiv enighet» hvoretter norske toppspilleres som permitteres, ikke skal benytte seg av retten til å bli fristilt. Lise Klaveness, direktør for toppfotball i NFF, omtaler enigheten som en «gentleman’s agreement».

Noe rettslig grunnlag for en slik uformell enighet foreligger ikke. Dersom klubbene blir enige om å nekte permitterte spillere mulighet for å ta nytt arbeid, kan enigheten være konkurranserettslig ulovlig.

les også Vålerenga permitterer spillerstallen

Den enighet som nå diskuteres, bygger kun på lojalitet. Klubber som vurderer permittering må derfor spørre: Hvor lenge vil spillerne føle lojalitet til en klubb som ikke vil betale spilleren lønn, dersom det dukker opp en klubb med betalingsevne? Fotballspillere har korte karrierer, og kan derfor ikke pålegges å la gode muligheter gå fra seg. Muligheten for å skaffe seg nytt levebrød kan være borte i morgen.

Et annet viktig spørsmål er: Hva slags lojalitet skal klubben kunne avkreve sine norske og utenlandske konkurrenter?

Det finnes rettslige alternativer til permittering, som bør vurderes. En mulig løsning er f.eks. spillersalg og nedjustering av sportslige ambisjoner til en realitet som klubben kan leve med så lenge pandemien raser. En annen mulig løsning er å reforhandle klubbenes lønnsavtaler med spillerne. Også dette er muligheter som de norske toppklubbene nå må vurdere.

Det er bedre med en treg sesongstart, worst case også med nedrykk, enn å sitte igjen med en spillerstall uten verdier. Aksjeloven pålegger selskapene å ha tilstrekkelig egenkapital. Klubbenes viktigste egenkapital er spillerne.

Publisert: 21.03.20 kl. 11:17

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Les også

Fra andre aviser