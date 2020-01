VIL FORHANDLE: Donald Trump varslet ingen nye militære hevnangrep mot Iran. Han ønsker forhandlinger, men uten å skissere en plan for å komme dit. Foto: SAUL LOEB / AFP

Faren over – for denne gang

At president Donald Trump unngår å svare militært på Irans siste rakettangrep gjør at verden kan puste litt lettere. I hvert fall for en stakket stund.

Trump sa i sin tale til nasjonen at det ser ut som Iran trapper ned. Da er det også en fordel at Trump trapper ned den mest krigerske retorikken. Nå sier den amerikanske presidenten at han ønsker forhandlinger med Iran og er villig til å omfavne alle som søker fred.

Dette en god ting for alle involverte og svært gode nyheter for verden, for å sitere Trump. Men det betyr ikke at et eneste problem er løst eller at krisen på noen måte er over. I det eksplosive grenselandet mellom iranske og amerikanske interesser i Midtøsten kan en gnist utløse en ny storbrann.

Det var likevel nye toner fra en president som tidligere har truet Iran med overveldende makt hvis de våger å angripe amerikanske mål. At ingen amerikanere ble drept eller såret i de iranske angrepene sist natt ga Trump en mulighet til å ta et skritt tilbake, og samtidig si at Iran gjorde det først.

Trump vil fremstå handlekraftig og sterk. Men samtidig ønsker han ikke å involvere USA i en ny krig i Midtøsten, som kunne blitt verre enn krigene i Irak og Syria.

Trumps refreng er det samme som før: – På min vakt vil aldri Iran få mulighet til å skaffe seg atomvåpen.

Det var det første Trump sa da han ankom foajeen i Det hvite hus. Han sa det til og med før han ønsket de fremmøtte god morgen.

Det var knyttet stor spenning til Trumps budskap. Det var et avgjørende øyeblikk. En kraftig amerikansk motreaksjon kunne utløst nye iranske hevnangrep. Voldsspiralen kunne ha kulminert i en ny storkrig. Trump tok heldigvis et annet og klokere veivalg.

Det er for tidlig å si om veien fører frem. Hittil har Trump valgt å utsette Iran for maksimalt press, i form av harde økonomiske sanksjoner. Det har ikke virket, hvis hensikten var å endre Irans atferd eller presse iranerne tilbake til forhandlingsbordet. I sin tale i Det hvite hus kunngjorde han likevel ytterligere sanksjoner mot Iran.

Som presidenter før ham er det viktigste for Trump å hindre at Iran utvikler kjernefysiske våpen. Hans forgjenger Barack Obama klarte sammen med de andre stormaktene å forhandle frem en avtale i 2015 som åpnet for internasjonale inspeksjoner og klare begrensninger i Irans atomprogram.

Etter at Trump sa opp avtalen vil ikke lenger Iran innfri sine forpliktelser. Det har skapt en ny og farlig situasjon. Det var mye lettere for Trump å rive i stykker avtalen enn det blir for ham å gjenoppta forhandlinger for å oppnå en bedre avtale med Iran enn det Obama oppnådde.

Trump sa at Iran og USA har en sammenfallende interesse i å bekjempe den såkalte Islamske stat (IS). Men for øvrig er de to landenes interesser i Midtøsten kryssende og uforenelige.

Iran legger ikke skjul på sitt langsiktige mål. De vil ha USA ut av Midtøsten. De vil utvide sin innflytelse fra Persiabukta til Middelhavet, gjennom en sjiamuslimsk akse fra Irak, via Syria til Libanon. Irans ambisjoner står i direkte konflikt med interessene til USAs allierte, Israel og sunnimuslimske monarkier.

Trump har lovet å trekke USA ut av Midtøstens «endeløse kriger». Men nå som han er blitt sittende fast i en eskalerende konflikt med Iran ber han sine allierte i NATO om å involvere seg sterkere i Midtøsten.

NATO deltar i den internasjonale koalisjonen mot IS, men er splittet i synet på Iran. De europeiske allierte har forsøkt å redde atomavtalen som Trump vraket. Det er bare ett av flere eksempler på en økende politisk avstand mellom USA og Europa.

USA og Iran har tatt ett skritt tilbake fra avgrunnen. For denne gang. De er ennå ikke på trygg grunn.

