TALTE PÅ TOPPMØTET: Klimaaktivist Gretha Thunberg var i Madrid. Foto: SUSANA VERA / X01622

Leder

EU eneste klima-pådriver

En rekke av de store og viktige landene holder igjen. Det er all grunn til å være misfornøyd etter helgens klimatoppmøte.

Nå nettopp

Land som Brasil, Saudi-Arabia, Australia, India, Kina var blant dem som slepte beina etter seg på COP 25 i Madrid som ble avsluttet i helgen.

FNs generalsekretær António Guterres var skuffet. Det samme sa statsminister Erna Solberg.

Målet for møtet var å berede grunnen for at landene neste år skal komme med sine nye, oppdaterte klimamålsettinger, slik de avtalte i Paris i 2015. Samt å forsøke å komme lenger i arbeidet med et globalt kvotemarked.

Det lykkes ikke. Poenget her er er å lage regler for hvordan landene kan handle utslippskutt med hverandre. Et mål er å hindre dobbelttelling.

les også Greta Thunberg: – Dette er å mislede, ikke å lede

Dette ble utsatt, blant annet fordi så mange av landene sitter på gamle utslippskvoter fra Kyoto-avtalen som de vil ha godskrevet.

Dette er ikke lovende før neste klimamøte i Glasgow i november 2020. Da vil vi akkurat ha lagt presidentvalget i USA bak oss. Donald Trump har sagt de skal ut av Parisavtalen samme høst.

USA var også i Madrid, men har en politisk ledelse som ikke vil akseptere problemet. Til tross for Trump-administrasjonens syn på saken, går utslippene ned i landet.

Men USA er ikke den politiske pådriveren landet kunne ha vært.

les også Klimaforhandlinger på overtid: – Et definerende øyeblikk

Av stormaktene er EU den som er igjen. Og på klimatoppmøtet la EU frem sin store nye klimaplan «Green Deal» for Europa.

Det er et ambisiøst prosjekt som går ut på at EU skal være karbonnøytralt i 2050, som også vil ha mye å si for Norge. Vi er en del av avtalen gjennom EØS, og vil få merke det i mange sektorer, antakelig både transport og landbruk.

Og det bør vi selvsagt støtte helhjertet. Å tro at vi kan gjøre mer selv, slik Nei til EU synes å mene, er ikke realistisk. Norske utslipp betyr forsvinnende lite globalt. Vi klarer dessuten ikke å kutte dem selv.

Men EUs kvotemarked på området begynner å fungere bedre. Og de fleste andre land i EU klarer å kutte utslipp.

Det gjør det også overtydelig hvor viktig det er at disse landene står samlet. For tiden er EU den politiske kraften vi kan håpe på.

Men også utslippene EU er ansvarlig for, utgjør en stadig mindre del av den globale totalen. EU trenger minst en stormakt til med på laget for å klare å oppnå en bedre avtale neste år.

Publisert: 17.12.19 kl. 07:32

Mer om