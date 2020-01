SELFIE: – Jeg håper at Erna Solberg har et felles prosjekt for denne regjeringen, ikke bare individer, skriver Sigrun Aasland. Foto: Terje Pedersen, NTB Scanpix

Meg, meg, meg?

Selvrealisering er ikke regjeringens oppgave. Så når begynte vi å presentere statsråder på deres egen Facebook-sider før statsministeren har kunngjort dem?

SIGRUN AASLAND, fungerende leder i Tankesmien Agenda

Landet har fått ny regjering. Klokka elleve i dag ble den kunngjort på Slottsplassen, etter å ha blitt presentert for Kongen i statsråd. Det er noe fint med det, enten du ville valgt akkurat de statsrådene eller ei. Det er høytidelig å markere inntreden i landets viktigste råd hos selveste Kongen. Og så bærer det rett ut til folket på Slottsplassen, der hvem som helst kan komme bort med en blomst.

Men det var ingen overraskelser på Slottsplassen i dag. Allerede i går kveld kunne kommentatorene ramse opp alle de nye, og hvem som skulle ut. Venner av nye statsråder gratulerte dem på Facebook. Hyggelig det. Men slik var også noen innafor og visste alt, mens andre lurte på hva de hadde gått glipp av. Ja, vi vet jo ofte ganske mye, snikskrøt Trine Eilertsen i podcasten «Aftenpodden» da de spekulerte i statsrådskabal torsdag formiddag.

Sigrun Aasland. Foto: Agenda.

Det var neppe noen stor kunst å få tak i den informasjonen denne gangen. Litt lekkasjer er ikke til å unngå, men når VG og NRK sitter på hele regjeringskabalen dagen før regjeringen oppnevnes, da har informasjonen sittet løst. Og når kattene først var ute av sekken, var også høytideligheten borte og individene synlige.

Klart det alltid vil være noen som vet litt og har bedre informasjon enn andre. Journalister og vi andre som vanker i politiske kretser, har kanskje litt bedre tilgang på rykter og litt bedre grunnlag for å vurdere enn mange andre. Men vi vet ikke sikkert. Det skal vi heller ikke, før regjeringen som helhet presenteres for oss av regjeringens sjef.

Er det så farlig da, om slik kunnskap deles og når hvem vet hva? Ja, litt. Det er mulig det er lurt for den enkelte statsråd som skal ut i sosiale medier og bygge sin individuelle profil, kanskje også bli partileder en dag. Eller for det enkelte parti. Men regjeringen er vårt høyeste fellesskap og pleier å presenteres for Kongen først, samlet. Det er fordi de er en gruppe – ja, en institusjon – de er ikke seg selv som privatpersoner. Det er også fordi det skal være en viss fordeling av informasjon, slik at folk i andre deler av landet med andre jobber skal se at regjeringen deler sin informasjon med alle, ikke med noen utvalgte.

Regjering er ikke et selvrealiseringsprosjekt. I romanen «Meg, meg, meg» skriver Linnéa Myhre om frykten for å gi plass til noe mer enn seg selv, skrev VGs anmelder og ga Myhre terningkast 5. Jeg håper regjeringsmedlemmene våre har plass til mer enn seg selv. Men de har mye å bevise.

Først gikk Fremskrittspartiet ut av regjering i det som må være regjeringens svar på midtlivskrise. Vi har fått til mye bra sammen, kjære, men det ble bare grått og kjedelig, sa Siv Jensen. Jeg har det ikke gøy lenger, og føler at jeg mister meg selv litt. Så nå må jeg realisere meg selv. Jeg kommer ikke til å stille opp, håper du forstår. Snakkes! Like bra at de er ute, da.

Men så kom Knut Arild Hareide. Han skrev bok om og satte sin politiske karriere i spill for å dreie KrF mot venstre, mot mer fellesskap og solidaritet, mindre individualisme og ulikhet. Mange fulgte ham, og ble så skuffet da KrF tydelig valgte å svinge til høyre at de meldte seg ut av partiet. Nå er Hareide tilbake som statsråd i prosjektet han avviste og skal styre på en regjeringserklæring utgått av blant annet Frp. Hva skal de tro nå, de som fulgte Hareide, som tok skrittet og gikk ut, og nå står igjen alene, mens lederen kjører videre i statsrådsbil?

Det er mulig alle lekkasjene var et arbeidsuhell. Jeg håper det. Jeg håper også at Erna Solberg har et felles prosjekt for denne regjeringen, ikke bare individer. Vi er heldige som har kompetente folk i alle partier som kan styre landet vårt, men det er ikke nok å være personlig dyktig. Vi trenger en regjering som står for fellesskap, og som med ærefrykt og ydmykhet går løs på sin nye jobb.

Da kan ikke «meg, meg, meg» være tittelen på regjeringens prosjekt.

24.01.20

