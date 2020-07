Leder

Kjøreregler, nå!

Foto: Terje Bringedal

Knapt noe samfunnsområde er mer detaljregulert enn veitrafikken og kjøretøyforskriftene. Bortsett fra det som har med elsparkesykler å gjøre. Hvor mange nye ulykker må til?

Feil farge på et blinklys kan føre til avskilting av bilen din. Listen over paragrafer som kan koste deg førerkortet er lang som en dansk smørrebrødmeny. Men det er visst bare fantasien som setter grenser for hva du kan gjøre med en elsparkesykkel – med eller uten promille, med eller uten hjelm. Du trenger ikke engang ansvarsforsikring for å føre et kjøretøy som beviselig kan påføre deg selv og andre livstruende skade.

Hver fjerde spurte i en undersøkelse for Trygg Trafikk nå i sommer, ønsker et totalforbud mot elsparkesykler. Halvparten av oss ønsker et forbud om natten. På sosiale medier oppfordrer grupper til selvtekt hva henslengte elsparkesykler angår.

NRK viste mandag hvordan elsparkesykler på fortau kan være til hinder for syns- og bevegelseshemmede i Oslo. I tingretten denne uken må en utleier svare for Bergen kommunes vrede over at firmaet, ifølge kommunen, uten tillatelse har utplassert 500 elsparkesykler i byens gater. Utleieren på sin side kan vise til at Vest politidistrikt har gitt grønt lys, samt at Trondheim kommune allerede har tapt et lignende søksmål.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) truet i sin tid med streng regulering dersom bransjen selv ikke tok ansvar for egen virksomhet. Hans etterfølger, Knut Arild Hareide (KrF) har sagt det samme. Men så langt har ingen ting skjedd. Folk fortsetter å skade seg.

Tall fra Oslo skadelegevakt sier sitt: De som hyppigst har lagt beslag på legevaktens ressurser i denne skadekategorien siden april i fjor, er yngre menn, og ulykken er gjerne rusrelatert. Det er et under at ikke tilfellene av alvorlig hodeskade er flere, gitt fraværet av hjelm-påbud.

At elsparkesykler er god butikk, viser de kontinuerlige nyetableringene av utleiere. Denne uke ble det kjent at en sjette aktør, Berlin-baserte Wind, kommer til Oslo for å utplassere 2000 nye el-tohjulinger. Hvor mange som allerede finnes på hovedstadens fortau og gater, vet ingen.

I flere europeiske land har myndighetene innført overordnet regulering av utleie og bruk av elsparkesykler. Norge har ikke det. Hvis tanken var at markedets naturlov ville luke ut cowboyer, eller at bransjens indre justis kom til å skape trygge rammer for virksomheten, har det i så fall vært såpass feilslått at det nå er næringen selv som roper på lov og orden. Ansvarlige aktører etterspør lisenser og ordnede forhold, kunne vi lese i Dagens Næringsliv, der sjefen for et av operatørselskapene vedgår at Oslo «oversvømmes av sparkesykler».

Vi mener elsparkesykler er en berikelse i et bybilde hvor biltrafikken kommer til å bli ytterligere redusert i tiden som kommer. Det er selvfølgelig kommersielle grunner til at utleiere krever reguleringer som vil fortrenge de useriøse fra et åpenbart lukrativt marked.

Men i dette tilfellet bør politikerne lytte – og handle. Om ikke for å komme næringen i møte, så desto mer for å ivareta folkehelse, forebygge skade og lage kjøreregler, bokstavelig talt, for å trygge alle som ferdes på fortau og i gater. Ikke minst den elsparkesyklende selv.

Publisert: 29.07.20 kl. 16:42

