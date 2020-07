BEKYMRET: Edward Glorud Sveen. Foto: Privat

«25 under 25»: Foreldres ansvar på barnas TikTok

Hvorfor orker en 21 år gammel gutt å bry seg om hva barn- og unge driver med på nett? Jo, for jeg er på TikTok, og på TikTok blir man sjokkert.

EDWARD GLORUD SVEEN (21), Student og nestleder i Nordland Unge Høyre

Sommeren er i full gang, barn- og unge har sommerferie og desto enda mer tid til overs for sosiale medier. Mange foreldre og foresatte jobber på dagtid, mens barna deres sitter hjemme med tusenvis av muligheter. Muligheter som finnes spesielt på nett, og særdeles i det nye mediefenomenet; TikTok.

For de som ikke vet hva TikTok er, så kan dette beskrives som et sosialt nettverk. I dette sosiale nettverket lager man korte videoer, ofte med humoristiske elementer og diverse danser. Aldersgrensen for å være på TikTok er 13 år.

Likevel viser senest en artikkel fra NRK at barn helt ned i 8-årsalderen sluker opp tiden sin på denne applikasjonen. TikTok består for det meste av kreative elementer, men også her finnes flere gråsoner. En av disse gråsonene er eksponeringen av kropp, seksuelle bevegelser og fokusering på vulgære elementer.

16 år gamle Charli D’Amelio er en av TikTok’s største stjerner, med hele 68 millioner tilhengere. Hun er en av veldig mange på TikTok som velger å kaste klærne, for så å spille inn dansevideoer. Med andre ord, danse lettkledd. Spørsmålet er; hva slags smitteeffekt har slike videoer på barn- og unge som velger å følge disse profilene? Dette signaliserer at foreldre og foresatte må på banen.

Ansvaret ligger ikke hovedsakelig hos brukerne av TikTok som er over 13 år, men hos foreldre og foresatte for barn- og unge som publiserer alt på nett mellom himmel og jord. Det er ikke en hemmelighet at unge jenter og gutter velger å etterligne TikTok-stjerner, altså at barn- og unge også legger ut videoer bestående av kropp og seksuelle bevegelser.

Dersom slikt materiale havner i feil hender, har jeg svært lite lyst til å tenke på hva som eventuelt kan skje. Facebook og Instagram er ikke lenger de største mediene, noe som de eldre generasjonene må følge med på. Innlegget virker kanskje som en repetisjon av alle nettvettforelesningene, men dette er så ekstremt viktig.

Således oppfordrer jeg at alle foreldre og foresatte viser en tilstedeværelse på barnas sosiale medier, spesielt nå som sommeren trer inn og barna får større fritid.

FENOMEN: Tik Tok. Foto: MANJUNATH KIRAN / AFP

Publisert: 17.07.20 kl. 13:41

