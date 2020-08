VIRUSET: – Den mest bærekraftige strategien er trolig å insistere på de generelle smittevernrådene, i håp om at flest mulig følger dem, passe omhyggelig på at sykehusene ikke blir overbelastet, og ellers la dette gå sin gang, skriver Arve Hjelseth. Foto: Stian Lysberg Solum

Det gjelder å holde ut

Vi bør ikke betrakte ethvert smitteutbrudd som en skandale. Det er dessverre tingenes orden, slik viruset er.

ARVE HJELSETH, førsteamanuensis i sosiologi, NTNU

Realistisk sett kan vi i aller beste fall regne med at corona-pandemien er under en slags kontroll om et års tid. Det kan enten skje i form av en vaksine som stadig flere gradvis får tilgang til – og i så fall er ett år et veldig optimistisk anslag – eller i form av at det finnes behandlingsmåter som kan hindre eller i det minste redusere de mest alvorlige formene for sykdomsutvikling.

Fram til da er det kjipe restriksjoner som gjelder, restriksjoner som for mange av oss er til hinder for enhver form for normalt liv.

Man kan mobilisere for en unntakstilstand. I pandemiens tilfelle tok den i mars form av en slags kollektiv erkjennelse av at dette kan vi klare. Om nesten alle forholder seg til smittevernrådene, kan spredningen reduseres ganske drastisk. Og det lyktes, kanskje bedre enn de fleste trodde.

Arve Hjelseth Foto: NTNU

Etter åtte-ti uker var pandemien under en slags kontroll. Mange pustet lettet ut og så for seg en nært forestående normalitet. Spille fotball. Gå på pub. Klemme på fremmede, og i visse tilfeller kanskje til og med ligge med dem.

Det var naturligvis naivt. Unntakstilstanden gjelder ikke for åtte-ti uker, den gjelder for en periode på ett til kanskje tre-fire år. Å slå ned epidemien, slik vi gjorde i vår, betyr ikke at vi bringer normaliteten tilbake, det er den bitre sannhet. Det aller mest frustrerende er kanskje at ingen vet hvor lenge unntakstilstanden vil vare. Forutsigbarhet var sånt som kjennetegnet tilværelsen før i tiden, i den pre-pandemiske tid. Nå er alt usikkert, ingenting kan planlegges og slik vil det forbli i en periode ingen kjenner varigheten av.

Åpningen for mer reising til andre land førte selvsagt til økt smittetrykk, det sa jo myndighetene klart fra om at de forventet. Ingen kan la seg overraske over det. Men når den forventede økningen faktisk inntraff, oppsto likevel en voldsom moralsk indignasjon. Her har vi vansmektet i ukevis, og så kommer all dritten tilbake bare fordi folk ikke kan holde seg hjemme!

Men det er feil å tro at all reisevirksomheten har forlenget elendigheten for sånne som meg. Jeg har sittet hjemme og kjedet vettet av meg, jobbet, fylt opp bankkontoen og håpet på bedre tider. Men trusselen ville vært der uansett. Kom ikke økt smitte tilbake med utenlandsturistene, så ville den kommet tilbake med jobb- og studiestart, et litt for løssluppent uteliv, et cruise som bar litt galt av sted eller som resultatet av slepphendt håndtering av arbeidsinnvandrere som kom tilbake fra ferie.

Det var en periode lite virus i Norge, men det var ikke borte, og det kunne ikke bli borte. Mange land som folk skrøt av i april og mai har jo ikke slått ned viruset. De har bare forsinket det. Israel, Hong Kong, Island, etc. Det er mange gode grunner til å forsinke viruset, men siden det er svært lite realistisk å få smitten ned til null uten helt uoverstigelige kostnader og konsekvenser, blir det aldri noen normalitet før det lar seg stanse medisinsk, eller i ytterste fall gjennom en eller annen form for flokkimmunitet.

Men det gikk altså greit i mars og april. Spørsmålet er om det lar seg gjenta, for andre, tredje og fjerde gang (minst). Forskning tyder på at vi er i stand til å holde oppmerksomheten rundt noe uvant i en periode på to, maksimalt tre måneder. Etter det har vi en lei tendens til å falle tilbake til gamle synder.

Væremåter, omgangsformer og vaner er kroppsliggjort i oss. Det er de rutinene vi orienterer oss etter i dagliglivet. Å suspendere dagliglivet og opptre helt annerledes lar seg altså gjøre i en tidsbegrenset periode, men det vil være svært utfordrende en høst, vinter og vår til. Da tenker jeg ikke på relativt trivielle ting som å unngå å håndhilse eller å ikke stå for tett på folk i kassakøen, men om impulsen om å slå av en prat med en ukjent, ta en kaffe eller en øl, eller å glede seg over nye bekjentskaper uten å begrenses av normer som strengt tatt er oss helt fremmede.

Kort sagt, om å leve det livet mange er vant til å leve.

Det er neppe tilfeldig at et standard slankekurs gjerne varer i omtrent åtte uker (dette vet jeg litt om). Det er omtrent det tidsspennet vi klarer å holde et uvant mål – enten det er fysisk avstand eller en slankere kropp – i sentrum for bevisstheten. Etter dette svekkes oppmerksomheten, og vi har uvegerlig en tendens til å gli tilbake til gamle vaner. I åtte-ti uker var vi fullt bevisst på å ikke kjøpe en pølse når vi var innom bensinstasjonen, men så forsvinner motivasjonen på en eller annen måte for oss, og gamle vaner får overtaket.

På samme måte kan vi slik – muligens – slå ned viruset gang på gang, men det blir vanskeligere jo oftere det må gjøres, og det kan uansett ikke erfares som noen seier. For like etterpå må vi i gang på nytt.

Derfor tror jeg ikke at vi bør betrakte ethvert smitteutbrudd som en skandale. Det er dessverre tingenes orden, slik viruset er. Enhver økning i smittespredning kan ikke møtes med å stenge ned mest mulig, for det skaper like store ulykker, både økonomisk, sosialt og psykologisk.

Den mest bærekraftige strategien er trolig å insistere på de generelle smittevernrådene, i håp om at flest mulig følger dem, passe omhyggelig på at sykehusene ikke blir overbelastet, og ellers la dette gå sin gang.

Publisert: 13.08.20 kl. 11:30

