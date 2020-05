Kommentar

Smellen kommer

Av Hanne Skartveit

Nå pøser vi oljepenger inn i norsk økonomi. Det er helt nødvendig. Men regningen kommer på et tidspunkt. Da må kuttene fordeles rettferdig. Alle må ta sin del.

Vi vet ikke hvor lang den økonomiske krisen i kjølvannet av coronaen blir. Vi vet heller ikke hvor dyp den blir. Noen spår at det blir verre enn under depresjonen på 1930-tallet. Vi har allerede ledighetstall som minner om denne tiden.

Oljeprisen er fortsatt svært lav. Den norske kronen er kraftig svekket. Internasjonal handel er på lavbluss. Det rapporteres om problemer med matproduduksjon i mange land. Alt dette vil antagelig lede til at både mat og andre varer blir dyrere. Et lyspunkt er at renten på boliglånet har gått kraftig ned. Men mange kommer til å bli litt fattigere gjennom dette året. De som rammes aller hardest, er de arbeidsledige.

Må lønne seg å jobbe

Det er bred enighet i norsk politikk om at arbeid til alle er jobb nummer en. Det er til og med en egen bestemmelse i Grunnloven om at myndighetene må legger forholdene til rette for at borgerne skal kunne forsørge seg ved eget arbeid.

Det må lønne seg å jobbe. Derfor kan ikke resultatet av dårlige tider bli at folk får mer igjen for å gå ledige enn å ta en jobb. Men dersom svaret blir å kutte i stønader til dem som har minst, så skaper det enda større forskjeller. Også kuttene må fordeles så rettferdig som mulig. Kanskje får vi nå en ny og anderledes debatt om skattepolitikk og fordeling - om skatteøkninger for dem med høye inntekter, og økt lønn for dem som tjener dårligst.

LO-leder Hans Christian Gabrielsen og hans folk får en avgjørende rolle under og etter corona-krisen. Foto: Odin Jæger

Fagbevegelsens rolle blir helt avgjørende, både under og etter krisen. For fagforeningene kan dette bli en ny vår. De må prøve å forhandle frem bedre betingelser for de dårligst betalte jobbene. Nøkkelen til det norske samfunnets suksess har nettopp vært de små ulikhetene. Det har vært mindre forskjell på sjefenes og arbeidernes lønn i Norge enn i de aller fleste andre land.

De siste årene har dette endret seg. Topplederes lønninger, både i offentlig og privat sektor, har økt mye mer enn andres. Skal vi bevare den norske modellen, må vi sørge for at denne utviklingen ikke fortsetter på den andre siden av krisen, men tvert om reverseres. For nettopp likhet, og en følelse blant folk flest om at alle bidrar med sin del, er det som har båret velferdssamfunnet vårt i alle årene etter andre verdenskrig.

Erna Solbergs pengebruk

For Ap kan det ligge store muligheter i denne situasjonen. Tradisjonelt har det vært et tett samkvem mellom Ap og storindustrien, og en dyp forståelse for at verdiskaping er nøkkelen til velferden. Skape og dele, har vært et av slagordene. Det innebærer også at det må være en sunn balanse mellom private og offentlige jobber.

Den Høyre-ledede regjeringen til statsminister Erna Solberg har paradoksalt nok gjennom mange år økt den offentlige pengebrukens andel av den totale økonomien, jevnt og trutt. Den massive pengebruken begynte lenge før coronaen traff oss.

I går la statsminister Erna Solberg frem sin tredje krisepakke. Foto: Heiko Junge

Akkurat nå er alle enige om at det er helt nødvendig å bruke penger, for å redde næringslivet og holde folk i arbeid. De politiske kampene handler om hvordan de skal brukes. Det så vi også i går, da regjeringen la frem sin tredje krisepakke. Erna Solberg og hennes folk la 27 nye milliarder på bordet - og fikk hard kritikk fra opposisjonen.

Statsministeren advarte selv mot at milliardene nå flyr for lett.

– Vi må passe på at vi ikke blir fartsblinde i bruk av penger, sa hun da hun la frem krisepakken i går.

Det er en betimelig advarsel - spesielt til henne selv. Men også til alle de andre partiene på Stortinget. I denne krisen blir det enda mer fristende å kjempe gjennom økte bevilgninger til egne hjertesaker, nettopp fordi det er så mye penger i omløp.

Italia og Spania

En av grunnene til at våre offentlige budsjetter har økt så kraftig, er at alle poster på offentlige budsjetter har hatt sine talspersoner. Nye offentlige tilbud har kommet til, mens gamle tilbud har blitt stående. Samtidig har vi hatt økonomiske muskler til å håndtere det de gangene verdensøkonomien har bremset opp. I motsetning til våre naboland, har vi ikke måttet kutte og rydde i krisetider.

De landene som har det tøffest, har måttet låne penger for å takle pandemien. De mest utsatte, som Italia og Spania, hadde allerede en stor statsgjeld - fra før coronaen. Etter finanskrisen i 2008 ble bankene i mange europeiske land reddet - og regningen lempet over på skattebetalerne. Også den gangen ble Norge spart, ved hjelp av oljen. En sterk stat med nok penger kunne trekke “gullkortet” - redde bankene i en periode der pengeflyten over hele verden var i ferd med å fryse.

Vi har vært heldige. Den som husker tilbake til tiden før oljen, husker et helt annet Norge. Både som nasjon og som innbyggere har vi hatt tidenes klassereise. Den som kjører gjennom landet, ser velstandsøkningen. Velholdte offentlige bygninger, nye rådhus, og nye kulturhus. Oppussede boliger, med nye kjøkken og bad. Helgeturer til New York og Barcelona.

Frem til nå har mye handlet om å dele godene. Nå handler det i økende grad også om å dele byrdene. I hvilken grad vi lykkes, vil avgjøre hvilket Norge vi har på den andre siden av coronaen.

Publisert: 30.05.20 kl. 15:14

