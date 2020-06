Ernas gjøkunge

Kommentar

Dersom det ikke en gang kan velges stortingsrepresentanter fra de nye regionene, er farsen komplett.

Regionreformen går fra vondt til verre. Ikke bare har de nye regionene blitt fratatt oppgaver som var begrunnelsen for å tegne et nytt norgeskart. Nå vil også et utvalg at vi fortsatt skal velge stortingsrepresentanter fra de 19 gamle fylkene. Har ikke reformen fått et dolkestøt før, så får den det hvis dette forslaget blir vedtatt. Hvis regionene ikke engang er egnet til å velge stortingsrepresentanter, hva er de da egnet til?

Å lage nye, sterke regioner viste seg å være lettere sagt enn gjort. Kulturminister Abid Rajas (V) gladmelding til kultursektoren tidligere i vår var et underlig skue. Han hadde lyttet til protestene. Kulturen skulle slippe å bli overført til de nye regionene. Det kan godt være at forslaget var dårlig begrunnet. Det er likevel rart å se hvordan Venstre selv tar livet av sin eget barn og presenterer det som en gladsak. Men så er regionreformen blitt et slags surrogatbarn som ingen vil ta ansvar for selv om farskapet er kjent. Det var Venstre og KrF som krevde en regionreform i bytte mot Høyres langt mer prestisjefylte kommunereform.

Men der den største sammenslåingen av kommuner siden sekstitallet må få et godkjentstempel, er regionreformen et makkverk fra ende til annen. Fylkesgrensene er vilkårlige. Sammenslåingen av Trøndelag og Agder er godt begrunnet, mens Viken framstår som en kalkun. Stor, tung og lite flyvedyktig. I Finnmark stritter de imot. De øvrige regionene ser ut til å ha funnet seg i sin skjebne, men uten den store entusiasmen.

Den store oppgaveoverføringen går det så som så med. Omtrent alle virksomhetene som ble foreslått overført til fylkene hadde tusen gode grunner til at nettopp de burde forbli i statens trygge fold. Lokalt selvstyre er vel og bra, men akkurat dette var for viktig til at fylkespolitikerne kunne få fingrene i det. Men ikke alle ble like mye lyttet til som kulturen.

Til alt overmål er det oppgaver fylkene ikke vil ha. De fire nordligste fylkene nekter å ta over ansvaret for fiskerihavner. Begrunnelsen er ikke spesielt original. De mener det følger for lite penger med.

Nå vil et flertall i valglovutvalget at vi fortsatt skal velge stortingsrepresentanter fra de 19 gamle fylkene. Dersom det politiske flertallet følger dem i det, er farsen komplett. Da sitter vi i praksis igjen med fire nivåer.

Den gode intensjonene bak de nye regionene vil falle i grus dersom man må dele dem opp hver gang det skal velges stortingsrepresentanter. Det er dette Erna Solberg kalte «en innebygget bombe» i reformen den gang hun var kommunalminister. Da mente hun at vi vil få den maktkampen man har mellom fylkeskommunene internt i de nye regionene. Nå er det hun som har ansvaret for denne gjøkungen av en reform.

Hvordan man velger representanter til Stortinget er ingen uvesentlighet. Det er i praksis fylkespartienes aller viktigste funksjon. De skal velge politikere som speiler de ulike landsdelene og som bringer lokale saker opp i rikspolitikken. Nærhet er helt vesentlig.

Det er allerede brukt mye ressurser på å binde nye regioner sammen og bryte ned geografiske motsetninger. Noen med større iver enn andre. Politiske partier, organisasjoner og en rekke administrative enheter er slått sammen, stillinger har forsvunnet. Det heiter ikkje Akershus, Østfold og Buskerud no lenger. Heretter heiter det Viken. Men ved stortingsvalg skal man altså glemme alt dette og la de gamle fylkene stå opp fra de døde?

Samtidig er innvendingen fra flertallet i utvalget til å forstå. Det er vanskelig å se for seg at en stortingsrepresentant kan representere for eksempel Viken på en god måte. Det er bare å se noen episoder av NRKs distriktsprogram Østlandssendingen og lete etter den røde tråden. Og det er ikke NRKs skyld.

Det er til å forstå at politikere i Finnmark og Viken håper at Sp og co skal komme til makten og skru opp de gamle fylkesskiltene igjen. Men det er ikke til å forstå at arkitektene bak regionreformen ikke hadde en skikkelig plan for dette.

Enten er det regionreformen det er noe galt med eller så er det valglovutvalget. Jeg er tilbøyelig til å tro mest på det første.

