ROSER HANSEN: – Frem til mediene tar tak og avslører «dopingen» og lovbruddene fra influencerne på en saklig og ryddig måte, trenger vi faktisk at personer som Mads Hansen uttaler seg, skriver Vigdis Sandbæk. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Debatt

Hvem skal være influencernes vaktbikkje?

Pressen skal avdekke kritikkverdige forhold og «beskytte enkeltpersoner og grupper mot overgrep og forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre». Omfatter ikke det også kritikkverdige forhold blant influencerne?

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

VIGDIS SOFIE SANDBÆK, journaliststudent OsloMet

De siste årene har den tidligere fotballspilleren Mads Hansen kritisert en rekke influencere gjennom sosiale medier. Han viser med jevne mellomrom influenceres retusjerte bilder, reklame for botox og fillers, og oppkjøp av følgere – hele veien med en ironisk distanse og ja, til tider er det regelrett uthenging.

Dette etterfølges iblant av gråtende influencere som forklarer hvor forferdelig det er for dem å få kritikk for at de ikke ser perfekte ut – så da må de bare retusjere seg selv og skape en urealistisk forventning hos følgerne sine om hvordan man skal se ut. Eller influencere som legger seg flat og lover at det aldri skal skje igjen. Helt til neste gang det skjer da, så klart. Det finnes også de som tar kritikken med humor og selvironi, men de synes ikke å være i flertall.

I det siste har Hansen også gått hardt ut mot influencere som har samlet seg i store gjenger og brutt smitteverntiltakene. Det er altså snakk om offentlige personer som med viten og vilje bryter retningslinjene og argumenterer med at «alle vennene mine gjør det, så da kan ikke jeg si nei». Mors mange prekener om at man skal tenke selv og ikke hoppe fra en bro bare fordi «alle andre» gjør det er for lengst glemt.

Vigdis Sofie Sandbæk. Foto: PRIVAT

les også Mads Hansen i ny «influencerkrig»: Betaler for hver følger realitydeltagerne mister

Noen har lagt seg flate når mediene har kontaktet dem angående kritikken, mens andre beklager før de få dager senere drar på en ny fest – eller «sammenkomst», som de gjerne kaller det. Hansen har fått støtte fra enkelte influencere for å peke ut dem som bryter smitteverntiltakene, men ikke alle er enige i hans metode. Erik Sæther, kjent fra Paradise Hotel, omtalte det som en «offentlig gapestokk» og påpekte at Hansens kritikk ikke er bundet av Vær-Varsom plakaten, som journalister ellers er.

Sæthers kommentar fikk meg til å tenke. Hvor er egentlig mediene oppi alt dette? Pressen skal avdekke kritikkverdige forhold og «beskytte enkeltpersoner og grupper mot overgrep og forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre». Omfatter ikke det også kritikkverdige forhold blant influencere? Det er snakk om mennesker som er forbilder for mange tusener. Har ikke pressen et ansvar for å beskytte barn og unge mot negativ påvirkning?

Når en influencer redigerer utseendet eller kjøper seg følgere, frister det mest av alt å omtale det som «influencer-doping» (eller svindel, som det sistnevnte faktisk er). Dersom en idrettsstjerne blir tatt i doping, er det store oppslag i mediene. Personen blir hengt ut, kritisert og utestengt fra idretten for en periode – uavhengig av hvorvidt dopingen hjalp dem til å få gode plasseringer i konkurranser eller ikke.

Men når en influencer retusjerer bildene sine, er mediene stille. Når influenceren reklamerer for fillers og botox, er det stille. Når de kjøper seg følgere, bruker barna sine i reklamer eller bryter smitteverntiltakene, er det stille. Helt frem til personer som Mads Hansen kommer med kritikk.

les også Isabella «Blondinbella» Löwengrip: Tapte en million i måneden

Så hvorfor må Hansen gå foran og gjøre mediene oppmerksomme? Hvorfor er de ikke med og kritiserer kroppspresset barn og unge utsettes for, eller avslører lovbrudd og brudd på smitteverntiltak blant influencere? Det kan nesten virke som om mediebransjen ikke helt henger med i utviklingen rundt kjendiser i sosiale medier. Jeg stilte meg derfor spørsmålet her om dagen, ville det vært annerledes om det var en annen offentlig person som gjorde slike ting?

For influencerne er nå en gang det: Offentlige personer. De er forbilder for tusener av unge mennesker, på samme måte som idrettshelter, skuespillere og musikere er forbilder. Så hvordan ville det vært om Cecilia Brækhus publiserte bilder der hun hadde redigert seg til større muskler? Eller om Astrid S hadde reklamert for kosmetiske inngrep? Hva hadde skjedd om Kristoffer Hivju og en haug av andre skuespillere dro på store fester der smitteverntiltakene ikke ble overholdt? Ville mediene vært like stille da? Neppe.

Mange vil nok si at det finnes langt viktigere ting å rapportere om enn hva en 21-åring som ble D-kjendis ved å drikke seg full på et eller annet luksushotell i varmere strøk foretar seg på sosiale medier. Og jeg er helt enig! Men vi trenger en saklig debatt. Vi trenger kritiske stemmer som kan hjelpe unge til å forstå at ikke alt de ser i sosiale medier er ekte, etisk riktig eller i det hele tatt lovlig.

Frem til mediene tar tak og avslører «dopingen» og lovbruddene fra influencerne på en saklig og ryddig måte, trenger vi faktisk at personer som Mads Hansen uttaler seg.

Publisert: 22.05.20 kl. 14:03

Fra andre aviser