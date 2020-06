DIGITALT SKILLE: – Internettdekningen i Norge er blitt stadig bedre, men de geografiske forskjellene er fortsatt tydelige, både mellom og innen landsdelene, skriver kronikkforfatteren. Foto: Øyvind Engan

«Bredbånd» betyr ikke det samme over hele landet

De siste ukene med lockdown og coronakrise har vist oss at faren for et digitalt klasseskille. Et likeverdig internettilbud til alle er ennå ikke realisert. Fortsatt henger distrikts- og bygdekommuner etter.

HILDE GUNN SLOTTEMO, professor i historie Nord Universitet

De siste ukene har vist oss behovet for en god digital infrastruktur. Rundt omkring i de tusen hjem har mødre og fedre, barn og ungdommer sittet foran hver sine pc-er og nettbrett, med skolearbeid, forelesninger, møter og andre databaserte arbeidsoppgaver.

I løpet av kort tid har Norge foretatt et digitalt kvantesprang når det gjelder undervisning og møteaktivitet på nett. Det kommer i tillegg til all den fritidsbruken vi i løpet av få år har vendt oss til: filmer og Facebook, nyhetssøking og netthandel, googling og gaming. Endringene de siste ukene har vært imponerende, men de har også synliggjort en sårbarhet som samfunn. Det har i de mest intense periodene føltes som om nettet har vært rødglødende, med hakkende bilder og skurrende lyd som resultat.

Hilde Gunn Slottemo. Foto: Nord Universitet

Coronatida har synliggjort at god digital tilgang er en helt nødvendig del av et samfunns infrastruktur, på samme måten som da elektrisitetsnettet ble bygd ut på 1900-tallet. I 1962 kalte daværende direktør Frederik Prytz i det fylkeskommunale Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) inn til pressekonferanse om elektrifiseringa av fylket.

Prytz viste journalistene et kart over Nord-Trøndelag med gule knappenålshoder plassert utover. Disse nålene representerte «utposter omkring i fylket», fortalte han, steder som ennå ikke hadde elektrisitet. Nå skulle nålene plukkes ned, en for en, blant annet ved hjelp av statlige tilskuddsordninger. Elektrisiteten var viktig for likhet, velferd og rettferdighet. Gradvis kom den til å spre lys og glede rundt omkring i fylket.

Internettdekningen i Norge er blitt stadig bedre, men de geografiske forskjellene er fortsatt tydelige, både mellom og innen landsdelene. Selv om ulike teknologier, tilkoblingsmåter og kapasitetsforskjeller (variasjoner når det gjelder nedstrøms- og oppstrømshastigheter) gjør sammenligning komplisert, viser undersøkelser at tilbudet er best i byene og de mest folkerike kommunene, også i distriktsfylkene.

Rundt 98 prosent av alle husstander i tettbygde strøk har i dag tilbud om høyhastighetsnett, mens tilsvarende tall for spredtbygde strøk er 59 prosent. Den viktigste årsaken til denne forskjellen er utbyggingskostnadene. Spredt bosetning og lange avstander gjør det dyrt og krevende å bygge ut bredbånd til alle. Sjelden blir dette mer problematisk enn når et helt samfunn stenges ned og det meste av kontakt innen arbeid, utdanning og fritid blir avhengig av at nettet fungerer.

I motsetning til da telefon- og elektrisitetsnettet ble utbygd, har bredbånd vært en infrastruktur som er blitt tilbudt av mange aktører, både offentlige og private. I fjor fantes det rundt 130 tilbydere i Norge. Nasjonale, regionale og lokale aktører har lagt kabler nærmest side om side i folkerike områder, gate opp og gate ned, eller de har konkurrert om å tilby andre tilkoblingsmuligheter.

I de mer grisgrendte strøkene har iveren etter å ta på seg utbygging vært påtagelig mindre. Det koster penger og gir lite inntjening. Både Telenor og de fleste andre større selskapene prioriterte de tettest befolkede og mest lønnsomme delen av landet, har historikeren Lars Thue påpekt i et bind av Norsk telekommunikasjonshistorie, med Bærum som den kommunen som lenge lå på topp.

Etter hvert har også typiske hyttekommuner – for eksempel Øyer med vintersportsstedet Hafjell – utmerket seg. Slik er det ikke bare antallet fastboende som har hatt innvirkning på utbyggingstakten; pengesterke byfolk fra Østlandet har også god internettdekning i ferieboligene sine.

Også kvaliteten på de eksisterende tilbudene varierer. De fleste husstander i Norge har i dag tilbud om bredbånd med de laveste nedlastingshastighetene (10 Mbit/s nedstrøms hastighet, for de teknisk interesserte). Det er når hastigheten øker at forskjellene viser seg. Høyhastighets fibernett blir i størst grad tilbudt i tett befolkede områder, mens grisgrendt strøk må nøye seg med lavere kapasitet. Rogaland og Oslo har hatt den høyeste internetthastigheten, med innlandsfylkene Hedmark og Oppland i motsatt ende av skalaen. «Bredbånd» betyr ikke det samme over alt.

Et likeverdig internettilbud til alle er altså ennå ikke realisert. Selv om dekningen har økt sterkt i løpet av de siste årene og forskjellen mellom sentrum og periferi har krympet, henger fortsatt distrikts- og bygdekommuner etter. I mitt hjemfylke, Trøndelag, var det i fjor fortsatt 19 av 48 kommuner hvor under 50 prosent av husholdningene hadde dårligere enn 100/100 Mbit/s dekning. Det innebærer at halvparten av innbyggerne ikke hadde infrastruktur for å delta i samfunnet på vanlig måte. Ja, i tre av kommunene – Tydal, Osen og Roan – var dette et tilbud til bare en-tre prosent; en håndfull mennesker.

Det kan ha økonomiske konsekvenser: flere studier har vist at bredbåndstilbudet har positiv effekt på økonomisk vekst og produktivitet, i tillegg til jobbsøking og yrkesdeltakelse.

Men nettilgang handler ikke bare om økonomisk utvikling; det har også betydning for barns læringsmuligheter. Det er en offentlig oppgave å sikre et likeverdig utdanningstilbud over hele landet. De siste ukene med lockdown og coronakrise har vist oss at faren for et digitalt klasseskille.

Det er bare å håpe at distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland kaller inn til pressekonferanse for å vise hvordan de gule knappenålene skal plukkes ned.

