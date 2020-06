STRESS NED: – Corona-unntakstilstanden lærte oss mange ting om det å være menneske – inkludert viktigheten av å leve saktere, skriver kronikkforfatter Kathrine Vigdel, her med sine to barn på tur i skogen. Foto: PRIVAT

Si nei – uten unnskyldninger!

Corona var den perfekte unnskyldning for å leve rolig. Men du trenger ingen unnskyldning, verken i form av corona eller oppdiktet travelhet. Det er fremdeles du som er sjef over din egen kalender.

KATHRINE VIGDEL, forfatter av «Radikal ro. Kunsten å leve saktere, stresse mindre og nyte mer.»

En dag i mars ble kalenderen din tømt fullstendig. I en eneste feiende, statlig bevegelse ble avtaler, klokkeslett og gjørelister visket ut. Blanke dager i uoverskuelig fremtid ble en synlig manifestasjon av regjeringens befaling om å holde seg hjemme og unngå folk.

Vi adlød. Og mange av oss kjente på en hemmelig, enorm lettelse.

For pandemien viste seg å være den perfekte unnskyldning for å slippe å finne på en masse ting. Adios til alle avtalene vi angret på at vi hadde sagt ja til, farvel til tidsklemma, taxitjenester for barna, travle helger og tusen ting å tenke på.

Kathrine Vigdel. Foto: PRIVAT

Samfunnet er i ferd med å åpnes opp igjen, i en slik grad at en god del aktiviteter nå kan gjenopptas, om enn med fokus på smittevern. Og selv om det er vanskelig å innrømme det, fordi det er så usolidarisk, kjenner mange på en sterk ambivalens.

For til tross for et galehus av hjemmekontor, hjemmebarnehage og hjemmeskole, søskenkrangling, null privatliv eller altfor mye av det, Skype-møter med dårlig forbindelse, kontinuerlig rot, kansellerte feiringer og ensomme dager uten å få treffe mennesker vi liker, var det noe godt ved å være i unntakstilstand også.

Vi hadde mer tid sammen som familie. Vi fant hvilepuls om kveldene. Det gikk an å slappe ordentlig av. Vi begynte å dyrke tomater i vinduskarmen, sortere i boden, legge puslespill, gå turer i skogen. Vi fant roen.

En rolig sommer står for dør. Men høsten ligger sannsynligvis an til å bli som før. Kanskje gruer du deg til alle forespørslene og invitasjonene som vil begynne å komme, eller som du allerede nå må ta stilling til. Det stressa spøkelset av livet som var, glir ut av skyggene og lokker deg tilbake til den hverdagen du ikke var tilfreds med.

Og ikke bare begynner aktivitetsnivået å dra seg til igjen – nå kan du ikke lenger avslå forespørsler med unnskyldningen om at du er for travel. Alle vet at du har masse tid i den delen av kalenderen som handler om fritid – corona sørget for det.

Nå er du ved et veiskille. Skal du fylle opp kalenderen igjen så den ser ut slik den gjorde før pandemien? Skal du fortsette å si ja til ting du egentlig både kan og vil si nei til, bare fordi du ikke vil skuffe andre eller oppfattes som kjedelig? Mange lengter tilbake til normalen. Men står vi i fare for å tilsløre den med nostalgi? Om du tenker med gru på stresset som var, om du kjenner et irrasjonelt savn etter den mest intense unntakstilstanden i mars – da må du trekke pusten dypt og ta et steg til siden. Må du fylle opp kalenderen igjen?

Vi trenger å øve oss i å si nei selv om det er plass i kalenderen til å si ja. Hvis mange tomme dager er det du trenger for å ha det godt, må du ta det på alvor.

Utfordringen er at det er tilnærmet umulig å si nei til en forespørsel, invitasjon eller aktivitet uten å følge opp med en skikkelig god unnskyldning. Tomme dager i kalenderen har dårlige kår i møte med en verden som forventer at du er travel, du som alle andre. Det er skikkelig ubehagelig å komme med et høflig avslag uten å støtte det opp med en gyldig grunn. Ofte sier vi ting som ikke er helt sanne så vi skal slippe den ubehagelige følelsen av å bryte sosiale normer.

For slik er det jo: Det er bare det sosiale som har legitimitet. En avtale som bare involverer deg selv, ser vi ikke på som noen avtale. Jevnlige tomme dager i kalenderen bare for å kunne være alene, være spontan, hvile, sysle med diverse, dyrke en hobby, det er en luksus vi ikke har råd til.

Men hvem bestemmer det? Nå, etter unntakstilstand, men før alt normaliseres, er en gyllen anledning til være ærlig med kalenderen, og fastholde jevnlige, tomme dager på ubestemt tid. Vi skal tilbake til hverdagen igjen – og det skal lite til før den blir travel. Derfor må vi hegne om de tomme dagene. Vi må plotte inn alenetid og planløshet. En avtale med deg selv er like viktig som en avtale med andre.

Det er skikkelig utfordrende å våge å svare ærlig: «Beklager, det kan jeg ikke, for jeg har ikke lyst å gjøre noe den dagen.» Det kjennes frekt å si «ellers takk» til forespørsler og aktiviteter, uten å forklare eller bortforklare. Men i det lange løp er det du som vinner på det. Frykten for å gå glipp av det som skjer og ubehaget ved å skuffe andre blekner i sammenligning med den dype tilfredsheten av en hverdag preget av den roen du vet du trenger.

Corona var den perfekte unnskyldning for å leve rolig. Men du trenger ingen unnskyldning, verken i form av corona eller oppdiktet travelhet. Det er fremdeles du som er sjef over din egen kalender. Unntakstilstanden lærte oss mange ting om det å være menneske – inkludert viktigheten av å leve saktere.

Publisert: 06.06.20 kl. 08:33

