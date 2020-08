MÅ GÅ: – Hvilken konklusjon Norges Banks hovedstyre må treffe i dag tør være rimelig opplagt, skriver kronikkforfatteren. Foto: Krister Sørbø

Debatt

En lovstridig ansettelse

Etter min vurdering er Nicolai Tangens tiltredelse som Oljefond-sjef ikke bare uheldig for oljefondets omdømme, drift og økonomi, men også lovstridig.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

BJØRN RØSE, tidligere tolldirektør

Hovedtemaet i diskusjonen som Stortingets finanskomité foreløpig konkluderte fredag ettermiddag er hvorvidt Nicolai Tangen som NBIM-sjef og fortsatt med 43 prosent eierandel i AKO Capital vil medføre interessekonflikter og svekket omdømme for Oljefondet eller vil være i strid med Norges Banks etiske regelverk.

Svaret er «ja», men situasjonen er mye verre: Nicolai Tangen som NBIM-sjef vil ikke bare være uheldig, vanskelig og kostbart både når det gjelder omdømme og penger, men vil være lovstridig, og det er Forvaltningslovens inhabilitetsbestemmelser som vil brytes dersom Nicolai Tangen tiltrer som NBIM-sjef.

Bjørn Røse. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

les også Politisk og juridisk uforstand

Utgangspunktet er altså at Nicolai Tangen eier 43 prosent av investeringsfondet AKO Capital som forvalter verdier for mer enn 5,7 milliarder dollar og som har betydelige eierposter i noen av verdens største selskaper. Det samme har Oljefondet, som forvalter verdier for mer enn ti tusen milliarder kroner.

Det er ganske åpenbart at en eller annen form for likeartet posisjonering eller synkronisering mellom NBIM og AKO når det gjelder kjøp og salg av verdipapirer vil kunne gi AKO økte verdier. Ifølge ansettelsesavtalen skal Tangen beholde sitt eierskap i AKO, men det er med advokat Keiserud som dørvokter etablert mekanismer som skal bidra til at Nicolai Tangen i perioden han er NBIM-sjef ikke får inntekter, utbytte eller virksomhetsinformasjon fra AKO og ikke skal påvirke AKOs virksomhet.

Men det hjelper lite så lenge informasjon om AKOs posisjoner er allment tilgjengelig på det amerikanske Finanstilsynets hjemmesider, og så lenge AKOs økte verdier blir en del av Nicolai Tangens privatformue den dag han slutter som sjef for NBIM.

les også Nå har Olsen kniven på strupen

Det er derfor lite tvilsomt at Nicolai Tangen vil være inhabil til å beslutte- eller tilrettelegge for beslutninger om NBIMs kjøp og salg av aksjer og andre typer verdier eller verdipapirer der AKO har posisjoner, fordi Nicolai Tangen da vil rammes av inhabilitetsbestemmelsene i Forvaltningsloven § 6 annet ledd som sier at offentlig tjenestemann (her Nicolai Tangen) vil være inhabil «...når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen han har nær personlig tilknytning til.»

Situasjonen er imidlertid enda verre fordi Nicolai Tangens inhabilitet vil smitte over på hans underordnede, det vil si på de mange hundre meklere og forvaltere i NBIM, etter bestemmelsen om avledet inhabilitet i Forvaltningsloven § 6 tredje ledd som sier «... er den overordnede tjenestemann (her Nicolai Tangen) inhabil, kan avgjørelse i saken (her kjøp og salg av verdipapirer der AKO har en posisjon) heller ikke treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme organisasjon.»

Kan det så være mulig å forebygge Nicolai Tangens – og dermed meklerne og forvalterne i NBIM – inhabilitet ved å etablere skott mellom NBIM og AKO i form av informasjonshindringsmekanismer, forbud mot å kjøpe verdipapirer der AKO har posisjoner eller ved hjelp av situasjonsbestemte organisasjonsjusteringer, stedfortrederløsninger eller liknende?

Svaret på spørsmålet vil være «nei»; det er jo det man har forsøkt å få til som en del av ansettelsesavtalen, men ikke klart; og om man mot formodning skulle klare å gjøre det, vil det medføre så store ulemper for NBIMs administrasjon, effektivitet og kostnader at situasjonen blir umulig, og risikoen for lovstridighet i forhold til Forvaltningslovens habilitetsbestemmelser vil likevel aldri helt kunne elimineres.

Og dessuten; selv om Norges Banks hovedstyre og fondsekspertise skulle mene at Nicolai Tangens og hans underordnedes inhabilitet er tilfredsstillende forebygget, så kan inhabilitet fortsatt være tilstede. Inhabilitetsbestemmelsene i Forvaltningsloven § 6 annet ledd dreier seg nemlig ikke om absolutte regler, men om befolkningens tillit til offentlig administrasjon, jamfør «..... når andre forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til upartiskhet....»

Det betyr at selv om det etableres de mest sinnrike skott og mekanismer så kan Tangen og hans underordnede fortsatt være å anse som inhabile til å treffe beslutninger om kjøp og salg av verdipapirer der AKO har en posisjon, dersom alminnelig oppegående mennesker og organisasjoner opplever at Nicolai Tangens dobbeltrolle i NBIM og AKO svekker tilliten til hans upartiskhet.

Konklusjonen blir etter min vurdering at Nicolai Tangens tiltredelse som NBIM-sjef ikke bare er uheldig for oljefondets omdømme, drift og økonomi, men lovstridig. Hvilken konklusjon Norges Banks hovedstyre må treffe i dag tør være rimelig opplagt.

Og reverserer ikke hovedstyret ansettelsesavtalen eller pålegger Nicolai Tangen å gå helt ut av AKO for alltid, må finansministeren instruere om dette for å forhindre lovbrudd – og samtidig må han skifte ut hovedstyret.

Publisert: 24.08.20 kl. 10:52

Fra andre aviser