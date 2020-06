Leder

Forsiktig med fritak for utenlandske vikarer

Av Jostein Matre

ANSATTE I KARANTENE: Nordfjord sykehus fikk forrige uke corona inn på sykehuset via en innleid vikar. Foto: Helse Førde

To norske sykehus har i helgen slitt med corona-trøbbel etter innleie av vikarer som fikk fritak fra karantene.

Fredag testet en svensk vikarlege ved Nordfjord sykehus positivt for covid 19. Mandag eller tirsdag får vi vite om noen er smittet.

10 ansatte er satt i karantene og 15 pasienter er testet etter å ha hatt kontakt med vikarlegen, som sykehuset hadde unntatt karanteneplikten. Vedkommende jobbet i to dager og på torsdag merket hen symptomer og ble testet.

Det samme har skjedd ved sykehuset i Sandnessjøen, der en svensk vikar-sykepleier ankom mandag og testet positivt på fredag.

En avdeling ble stengt og først ble 15 pasienter isolert. Lørdag kveld viste testing av 16 ansatte foreløpig ingen med smitte.

Sykepleierforbudet reagerer i VG på at helsepersonell får fritak fra karanteneplikten. Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen mener vi må ha helsesjekk for vikarene som kommer til Norge.

I dag er reglene slik at det kan gis unntak for blant annet helsepersonell. Da må de i tilfelle ta to tester etter ankomst til Norge med minimum 48 timers mellomrom, ifølge covid-forskriften. Når test nummer to er negativ, slipper man karantene. Dersom det ikke er tatt prøver er karanteneplikten 10 dager, også for helsepersonell.

Ifølge iSandnessjøen lot sykehuset vikaren begynne å jobbe før prøvesvar forelå. Ifølge avisen sier sykehuset de kan gjøre dette etter samråd med Helse Nord. Denne praksisen sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til Helgelands blad at er «svært uheldig – hvis det stemmer».

Når Norge har klart å unngå de helt store dødstallene, handler det blant annet om at vi har klart å holde viruset ganske godt unna helseinstitusjoner.

Fritak for karantene bør kun gis når man har en god grunn. Og reglene for å gi fritak fra karantene må selvsagt følges.

Det finnes ingen garanti for å unngå smitte, men når Norge krever to negative tester for å oppheve karantene, er dette ganske trygt. Reglene trengs neppe å strammes inn.

Men de må følges. Så skjønner vi behovet for personell midt i ferieavviklingen. Men får man corona inn på sykehuset, har man fått et mye større problem enn den utfordringen man i første omgang prøvde å løse.

