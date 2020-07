Leder

Ingen reiseplikt i sommer

GRESK IDYLL: Men alle reisende må være klar over at Hellas og de andre landene stiller tydelige krav til turistene i sommer. Foto: Mona Langset

Regjeringen åpner for å feriere i Europa og Syden fra neste uke. Men sommeren 2020 er likevel alt annet enn normal.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Ikke uventet åpner regjeringen og helsemyndighetene for reiser til nordmenns tradisjonelle sommerferieland, som Hellas, Italia, Frankrike og Spania. Det er fornuftig politikk basert på objektive kriterier, og i tråd med politikken som føres i andre europeiske land nå. Europa sett under ett har god kontroll på coronasmitten, med noen, og særlig ett for oss nordmenn trist unntak: Sverige, selv om det åpnes for tre sørlige len, der smitten er lavere.

Gjenåpningen av Europa er et gode for oss alle. Især for de av oss om har sine kjære i europeiske land, eller i såkalte tredjeland, og som inntil nå har vært avskåret fra å kunne besøke dem, eller få besøk. Det er også et gode for økonomien, og ikke minst for turistindustrien, både i Norge og i Europa. Middelhavslandene er svært avhengige av inntektene fra solhungrige reisende, især fra de rike landene nord i Europa. I hardt prøvede Hellas er en av fem arbeidsplasser tilknyttet turistindustrien. Gjenåpningen er således svært etterlengtet for grekerne, som har klart å holde smitten på et lavt nivå gjennom hele pandemien, med flere svært inngripende tiltak.

For norske turister er gjenåpningen og karantenefritaket også svært godt nytt. Mange nordmenn har feriehus og -leiligheter i disse landene, og gis nå muligheten til å reise «lovlig» for å se etter eiendommene sine og møte sine naboer og venner. Innenfor EU- og Schengen er vi vant til å reise mer eller mindre sømløst, og for mange har nok regjeringens strenge reisepolitikk overfor land med lave smittetall og gode og effektive smitteverntiltak vært vanskelig å akseptere.

Men likevel – sommeren 2020 er ikke en hvilken som helst sommer. Selv om man tilsynelatende har kontroll på kontinentet, er virus-trusselen langtfra over. Spania har stengt byer i regionene Galicia og Catalonia etter lokale utbrudd, og utviklingen på Balkan har vært foruroligende de siste ukene. Alle reisende må være fullt klar over at forutsetningene kan endres over natten. Greske myndigheter meldte i går at de vurderer å gjeninnføre flere coronarestriksjoner neste uke, etter en beskjeden, men merkbar økning i smitten, særlig nord i landet.

Alle reisende må dessuten være klar over at de enkelte landene stiller tydelige krav til sine gjester. Alle reisende til Hellas må fylle ut et skjema før de reiser, med opplysninger om helsetilstand, bosted og hvor lenge de har tenkt å bli i landet. I tillegg gjelder de allmenne rådene om å holde avstand, unngå store folkemengder, vaske hendene og i noen tilfeller bruke munnbind. Og selv om UD nå ikke lenger fraråder folk å reise til disse landene, kan rådene endres allerede om 14 dager. Det gjelder å følge nøye med.

Vi støtter regjeringens reiseråd og ønsker alle som skal ut og reise en god tur. Men ansvaret for at dette skal gå noenlunde greit hviler på den enkelte. De nye reiserådene er ikke et «fritt frem» for et tradisjonelt og ubekymret Syden-liv – for vi lever under ennå under coronaens åk, enten vi er i sommeravkjølte Norge eller i hetere land sørover på kontinentet. For viruset er fortsatt i vekst på globalt plan, og økt reising kan bety økt smittespredning.

Det er lov å reise, men også lov å vente på tryggere tider.

Publisert: 10.07.20 kl. 12:20

