Verdens Gang

7. JUNI 1945: Dagen da kong Haakon vendte hjem til Oslo etter fem år i London. Her kjører kortesjen med Norges folkekjære konge gjennom folkehavet i Torggaten. Foto: Scanpix

Uten en fri presse dør demokratiet. Makt som ikke holdes i sjakk, tar seg til rette.

En av USAs grunnleggere, Thomas Jefferson, sa at i valget mellom et samfunn med regjering og uten en fri presse, eller et samfunn uten regjering, men med en fri presse, ville han velge det siste.

I disse dager ser vi hvor avgjørende viktig det er at pressen gjør jobben sin. Både ute i verden, og her hjemme. I et polarisert debattklima, der mange plukker den delen av virkeligheten som passer til deres verdensbilde, er det desto viktigere at vi klarer å enes om noen fakta. Ulike meninger er ikke farlig. Men det blir vanskelig hvis vi også er uenige om hva som er sant - om hvilken virkelighet vi lever i.

Også mye gøy

I dag er det 75 år siden VG så dagens lys. I løpet av disse årene har vi gjort vårt beste for å holde et kritisk blikk på alle som har makt i Norge. Tidvis til irritasjon hos dem som får søkelyset på seg. Men norske politikere og andre maktpersoner har i stor grad forståelse for pressens rolle. De kan være rasende over oppslag, mene vi er urimelige, at vi henger oss opp i småting, at vi leter etter konflikter heller enn det som samler. Men de er nesten alltid profesjonelle i møte med oss. De vet at vi har ulike roller. Og at vi har en grunnleggende respekt for hverandre, også når det går noen kuler varmt.

Det har vært mye alvor i disse årene. Men også mye gøy. VGs grunnleggere ønsket å nå hele Norge. Derfor har vi alltid lagt vekt på å ha noe for enhver. Helst glade saker. Rare saker. Sensasjonelle saker. Sport og kjendiser har kommet parallelt med tung gravende journalistikk og tydelig politiske kommentarvirksomhet. VG har latt seg forme av sine lesere - og har kanskje også vært med på å forme Norge.

Propagandakrig

Nyhetsbildet var helt annerledes for 75 år siden. Avisen kom en gang i døgnet. Gikk du glipp av NRKs nyhetssending, måtte du vente på den neste. Eller på neste dags avis. Med den digitale revolusjonen er nyhetsstrømmen helt annerledes. Det betyr også at det er helt andre muligheter for å påvirke. Norske etterretningstjenester minner oss stadig om udemokratiske stormakter som driver sin propagandakrig for å destabilisere våre vestlige demokratier. En vesentlig del av deres virksomhet består i å så tvil om hva som er sant.

Alt dette betyr at det er viktigere enn noen gang å si ting som de er, være vaktbikkje, ta opp vanskelige spørsmål - bidra til en fri og åpen samfunnsdebatt. Slik våre grunnleggere ønsket, den gangen for 75 år siden, da de i et krigsherjet Norge etablerte Verdens Gang. Som en partipolitisk og økonomisk uavhengig dagsavis for hele landet. Bygget på humanistiske idealer. Og grunnleggende demokratiske verdier.

