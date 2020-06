FOTBALL NÅ! – Det er tryggere på fotballbanen enn i både Frognerbadet og på pub, skriver Tore O. Sandvik. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Debatt

Åpne fotballen for alle!

Det er få steder hvor unge voksne, sunne, friske fotballspillere er tryggere enn på en fotballbane.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

TORE O. SANDVIK, fotballpappa og fylkesordfører, Byåsen og Trøndelag

En fotballbane er mellom 7-8000 kvadratmeter. Med 22 spillere og en dommer ute på banen har de 300-350 kvadratmeter hver til rådighet. Danske forskere har dokumentert at spillerne i breddefotballen i snitt er nær hverandre i 1,5 meters omkrets i rundt 1 minutt på trening eller i kamp, og da i kontakt i mindre enn ett sekund av gangen.

Det er med andre ord få steder hvor unge voksne, sunne, friske fotballspillere er tryggere enn på en fotballbane. Om de isteden for disse 90 minuttene tar seg en pils sammen med 800 andre på Kontraskjæret, tar seg en tur med danskebåten, shopper på et kjøpesenter eller bader sammen i Frognerbadet som Statsministeren stolt åpnet forrige mandag, er de langt mer utsatt for smitte. Til overmål er jo disse i en kohort som det er god oversikt over. Det er svært uvanlig å spille fotball når du er syk.

Og så sier Helsemyndighetene seg enig i dette, men vil likevel ikke la den voksne breddefotballen få spille fotball HVERKEN på trening eller i kamp, fordi det blir så sabla lang KIOSK-KØ (kiosk-kø på trening for de over 20 år??). Eller fordi det er så mye reising. Det siste kan være et poeng, bortsett fra at i de fleste lavere divisjoner kan man nærmest sykle til bortekampene.

Og om du skulle slumpe til å få over 200 tilskuere på kamp i 4. divisjon, så kommer lokalavisa for å dekke det som er tidenes publikumsrekord. Og slik ville det vært også uten smitteverntiltak, som disse klubbene selvsagt vil ha nå, slik at alt dette kan unngås.

Åpne fotballen for alle! Nå må Helsemyndighetene og regjeringen slutte med formålsløst formynderi. Det er tryggere på fotballbanen enn i både Frognerbadet og på pub. Vi kan stenge banekioskene. Folk kan sikkert kjøpe cola på den smitte-trygge butikken i nabolaget isteden. Det er faktisk et smitteverntiltak å åpne fotballen for alle igjen nå!

Publisert: 25.06.20 kl. 10:07

Les også

Mer om Coronaviruset Fotball

Fra andre aviser