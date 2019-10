FIRE MED CØLIAKI: – Gi oss et realistisk budsjett, gi oss muligheten til å spise riktig og gi oss muligheten til å leve et så normalt liv som vi med cøliaki kan få, skriver Ruth Sandring, som er alenemor til tre gutter med cøliaki. Foto: Tore Berntsen

Nye kutt i gluten-støtten: – Ikke ta maten fra barna mine!

Regjeringen vil nok en gang kutte i støtten til ekstrakostnader ved glutenfritt kosthold. De som allerede har en anstrengt økonomi må kanskje spise mindre eller dårligere mat, ja, kanskje til og med spise mat de blir syke av. For det er sånn det er å ha cøliaki. Det ER en sykdom og vi BLIR dårlige når vi spiser gluten. Vi spiser ikke glutenfritt fordi det er trendy.

RUTH SANDRING, alenemor til tre gutter med cøliaki

Takk, Anniken Hauglie, for at du tar maten fra barna mine. Takk, Erlend Wiborg, for at du tar fra dem muligheten til å delta i sosiale sammenkomster. Takk, Heidi Lunde, for at du bidrar til å stigmatisere mine barn og få dem til å føle seg enda mer annerledes enn de allerede føler seg.

Har du, Per Lundteigen, opplevd at barnet ditt kommer hjem gråtende fordi alle andre fikk kake på skolen i dag, men ikke han, fordi den ikke var glutenfri?

Har du, Rigmor Aasrud, opplevd at barnet ditt har gitt opp sin store drøm om å bli kokk, fordi hun har fått nedsatt karakter i Mat og Helse, fordi de glutenfrie bollene ikke var like luftige som de med gluten?

Har du, Arild Grande, opplevd at barnet ditt ligger og vrir seg i smerte og kaster opp fordi det ikke turte si nei til noe som inneholdt gluten, fordi han ikke ville være den gutten som alltid var så sær med maten sin.

Har du, Margret Hagerup, opplevd at barnet ditt aldri blir invitert med hjem etter skolen, fordi foreldrene synes det er så mye styr med den gluten-ungen?

Har du, Helge Andre Njåstad, opplevd at barnet ditt, som har trent i to år for et stort mesterskap, må kaste inn håndkleet, fordi noen på skolen ikke sjekket om det var gluten i suppen de fikk på skolen, så hun er for dårlig til å delta?

For det er sånn det er å ha cøliaki. Det ER en sykdom og vi BLIR dårlige når vi spiser gluten. Vi spiser ikke glutenfritt fordi det er trendy.

Vet du, Kristian Riise, hva jeg sier til barna mine når de sier at de hater å ha cøliaki? Jeg pleier å si at vi er heldige vi, fordi vi slipper medisiner, vi slipper sprøyter, vi slipper operasjoner, vi må bare spise glutenfritt. Men nå vil du ta fra meg og mine tre barn medisinen vår?

Terje Breivik, du sier at min sønn på 16 år fint kan klare seg med 1 brødskive til frokost og 2 brødskiver til lunsj. Mener du virkelig at dette er mat nok til å yte sitt beste og være konsentrert og fokusert gjennom en hel skoledag? Er ikke du opptatt av et godt læremiljø?

Solfrid Lerbrekk, du sier at glutenfri mat ikke er så dyr som vi skal ha det til. Vet du hva prisforskjellen på et helt vanlig grovbrød med og uten gluten er? Et helt vanlig ferskt grovbrød koster ca 46,- pr kilo, et glutenfritt, FROSSENT brød koster 100,- pr kilo. Vanlig knekkebrød koster 72,- pr kilo, glutenfritt koster 202,-. Og her snakker vi ikke om noe luksusmat, vi snakker ikke kake eller kjeks, dette er helt vanlige brød, som om vi liker det eller ei, er noe vi spiser mye av her i matpakke-landet, Norge.

Synes du, Geir Toskedal at det er greit at mine barn må droppe å bli med i bursdager, på klassefester, på filmkvelder med kompiser, fordi de ikke lenger har råd til å ha med sin egen kake eller pizza. Ja, for du skjønner, folk flest har ikke lyst til å spise glutenfritt, så selv om min sønn ikke spiser hele pizzaen selv, så må han likevel ha med en hel en, for det er ingen som vil dele den med han.

Jeg håper virkelig ikke at du, Elise Bjørnebekk-Waagen, synes det er greit å øke forskjellene blant folk her til lands. Ja, for dette kuttet vil gjøre nettopp det. De som har god råd, kan helt fint klare seg på et mindre beløp (akkurat som Reitan og Midelfart sikkert helt fint hadde klart seg uten barnetrygd) men de som har litt dårligere råd vil føle dette på kroppen, bokstavelig talt.

De som allerede har en anstrengt økonomi må kanskje spise mindre eller dårligere mat, ja, kanskje til og med spise mat de blir syke av. Er det god samfunnsøkonomi?

Nei, se til å skjerpe dere, politikere. Gjør litt ordentlig research og se hva som egentlig står i SIFO-rapporten dere fikk i fjor og jeg er ganske sikker på at dere vil se at det matbudsjettet der ikke er realistisk. De sier selv at de har kuttet ned på brødvarene i det glutenfrie budsjettet, fordi dette øker prisforskjellen i større grad enn om man erstatter det med middagsretter/ varmretter.

Og de innrømmer at beregningene ikke har tatt hensyn til barn og unge i vekst. Rapporten sier også at dette ikke er noen fasit, men et utgangspunkt til videre arbeid. Så, kjære regjering, kjære arbeids- og sosialkomite. Gi oss et realistisk budsjett, gi oss muligheten til å spise riktig og gi oss muligheten til å leve et så normalt liv som vi med cøliaki kan få.

Det er lov å snu, det er lov å bruke sunn fornuft. Det er lov til å gi folket troen på politikerne igjen.

