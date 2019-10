USAs president Donald Trump forholder seg åpenbart hverken til moral, troverdighet eller sikkerhetspolitikk. Foto: Thomas Nilsson / VG

Leder

Det farlige sviket

USAs president Donald Trumps avgjørelse om brått å trekke amerikanske soldater ut fra kurdiske områder nord i Syria, har satt hele regionen i spill. De virkningene vi har sett så langt av denne svikefulle og ulykksalige avgjørelsen, er forferdelige. Og vi vet at det som kommer, blir enda mye verre.

Nå nettopp







Det meldes om at flere hundre utlendinger med tilknytning til IS har rømt fra fangeleire som har vært kontrollert av kurdere. Noen av dem skal være norske. Opplysningene kommer fra kurdiske myndigheter. Uavhengig av hvor presise disse opplysningene er, så er dette enda et eksempel på hvor farlig det tyrkiske angrepet er. IS-krigere som kommer seg ut av fangenskap, utgjør en stor risiko, både i nærområdene, og i sine respektive hjemland.

Menneskelige lidelser

Kampen mot IS er både en militær kamp og en ideologisk kamp. Krigerne og terroristene med IS-tilknytning må bekjempes med alle tilgjengelige midler. Dette er krig. Voksne mennesker som har sluttet seg til IS-staten og levd etter dens prinsipper, må stå til ansvar for sine valg. Totalitære ideologier er alltid farlige. Kampen mot IS er ikke over. Spørsmålet er om det som nå skjer, gjør det lettere for disse kreftene å styrke seg igjen i områdene der de tidligere har blitt nedkjempet.

les også Det farlige gamle imperiet

Dersom tyrkerne lykkes i å fordrive kurderne på syrisk side vekk fra grenseområdene, og bytte dem ut med syriske arabiske flyktninger som har oppholdt seg i Tyrkia, står verden overfor en ny flyktningkatastrofe. Med de menneskelige lidelsene det medfører, og den økte ustabiliteten det vil bringe til områder som allerede er preget av sterk uro og konflikt.

Moral og troverdighet

Kurderne er et forfulgt folkeslag, som gjentatte ganger i historien har blitt sviktet. 30 millioner mennesker, fordelt på fire land, ble etter første verdenskrig lovet sin egen stat av de vestlige seierherrene. Det skjedde ikke. Nå har de kjempet side om side med amerikanerne for å knuse IS, og vært avgjørende for de seire som er vunnet. Når Trump trekker ut sine folk, må det av kurderne oppleves som enda en bekreftelse på at de ikke kan stole på noen andre enn seg selv.

Sviket mot kurderne handler om moral. Om troverdighet. Og om sikkerhetspolitikk. USAs president Donald Trump forholder seg åpenbart ikke til noe av dette.

Publisert: 13.10.19 kl. 21:23