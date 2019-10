SVARER: Gjermund Forfang Rongved, Seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier

Om HUTAK – og nødvendigheten av å styrke Forsvaret

I kraft av å være den galgenhumoristiske spøkefuglen som ifølge VG har navngitt både dagens forsvarskonsept og Norges nåværende forsvarspolitiske doktrine – ingen liten prestasjon fra en tidligere militærnekter – kan det være hensiktsmessig å gjengi hva jeg – med et smil om munnen – faktisk har sagt, skriver Rongved i dag.

Gjermund Forfang Rongved, Seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier

I påvente av Forsvarssjefens fagmilitære råd og nytt statsbudsjett har VG for tiden stor oppmerksomhet på nødvendigheten av å øke bevilgningene til Forsvaret slik at vi er i stand til å forsvare oss og møte våre forpliktelser i Nato.

Dette kommer til uttrykk gjennom søndagens intervju med sjefen for Forsvarets Operative Hovedkvarter og i lederen til tirsdagens avis. I begge disse tekstene nevnes også «HUTAK» – eller Hold Ut Til Allierte Kommer.

Med referanse til et nylig avholdt seminar, hvor tema var utmeisling av et forsvarskonsept til den nye langtidsplanen for Forsvaret, betegnes akronymet HUTAK som en oppsummering av «dagens forsvarskonsept» i søndagens avis (siden oppdatert til «spøkefullt» på nett). I ingressen på tirsdagens lederartikkel betegnes HUTAK som intet mindre enn kallenavnet til «Norges nåværende forsvarspolitiske doktrine» (riktignok påpekt som «den galgenhumoristiske benevnelsen» i brødteksten og med skrivefeilen HUTARK).

I kraft av å være den galgenhumoristiske spøkefuglen som ifølge VG har navngitt både dagens forsvarskonsept og Norges nåværende forsvarspolitiske doktrine – ingen liten prestasjon fra en tidligere militærnekter – kan det være hensiktsmessig å gjengi hva jeg – med et smil om munnen – faktisk sa på dette seminaret:

«Jeg snakket nylig med en offiser i Forsvaret, og han mente bestemt – om enn humoristisk – at jovisst har vi et forsvarskonsept idag. Dette kunne vi best ha sammenfattet med akronymet HUTAK – eller som han sa: ‘Hold ut til allierte kommer’. Selv om det vil holde hardt å kalle dette et forsvarskonsept, så illustrerer det i det minste to ting: for det første at vi er totalt avhengig av våre allierte i Nato og dermed USA. Det er altså i henhold til de innsiktene man har sittet med siden 9. april 1940 og gjennom den kalde krigen. Vi er ikke i stand til å forsvare oss selv alene. For det andre kan utsagnet muligens illustrere at det ikke nødvendigvis er så lett å vite hva et forsvarskonsept er». Deretter gikk jeg videre til å forklare hva et forsvarskonsept er.

Et forsvarskonsept kan helt enkelt betegnes som en bærende idé for Forsvaret, som sammenfatter alle landets forsvarspolitiske verktøy og hvordan disse sees i sammenheng for å forsvare landet på best mulig måte.

HUTAK er altså hverken et forsvarskonsept eller Norges nåværende forsvarspolitiske doktrine. Det er imidlertid uttrykk for en galgenhumoristisk erkjennelse av at vi er totalt avhengig av Nato. Dette gjør at vi burde gjøre det vi kan for å møte alliansens forpliktelser i en tid hvor usikkerheten er stor, Nordområdene er under press og vi ser et mer aktivistisk Russland i våre nærområder. Om betegnelsen kan bidra til at offentligheten innser at det nå er helt nødvendig med et virkelig løft for Forsvaret – og ikke bare noe som kommer til uttrykk gjennom festtaler fra regjeringen – så har imidlertid VGs noe misvisende bruk av den allikevel kanskje tjent en hensikt. For når det gjelder bekymringen for nødvendigheten av å styrke Forsvaret, er VG og jeg på bølgelengde.

Det kan i den sammenheng være grunn til å gjengi hvilke fire forhold som bør ligge til grunn for en bærende idé om hvordan vi skal forsvare landet, slik jeg nylig gav uttrykk for i Dagens Næringsliv: For det første må vi gjøre det vi kan for å styrke Nato gjennom å bidra til den kollektive forsvarsevnen. Samtidig bør nordisk og europeisk forsvarssamarbeid videreutvikles.

For det andre bør toprosent-målet ligge til grunn for å tette hull og bygge nytt forsvar for de neste tiårene. Dette bør imidlertid gjennomføres med stor årvåkenhet. For det tredje bør den norske egenevnen til forsvar styrkes for å håndtere mindre kriser og bidra til det kollektive forsvaret. For det fjerde bør Forsvaret forberede seg på en ny tid med gråsonehendelser, cyber- og hybridkrigføring og teknologiske nyvinninger, hvor det er uklare overganger mellom krise og krig, og hvor vi må unngå at datasystemer blir slått ut og lammer viktig infrastruktur eller at forsvarsevnen vår settes ut av spill.

Dette er viktig for å ha et grunnlag for å forsvare oss selv – og for å holde ut til allierte kommer.

