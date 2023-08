Kommentar

Frykten rår i Kreml

Per Olav Ødegård Kommentator i VG. Tidligere utenriksjournalist og korrespondent for VG i USA. Skriver mest om internasjonale forhold.

Første akt utspilte seg i juni da leiesoldater marsjerte mot Moskva. Andre akt endte i et flystyrt onsdag kveld. Ingen vet hvordan dette russiske dramaet ender.

I et autoritært system som det russiske gjør fraværet av troverdig informasjon at det syder av rykter og spekulasjoner.

Var virkelig krigsherren Jevgenij Prigozjin om bord i privatflyet som styrtet i et flammehav, på vei fra Moskva til St. Petersburg? Alt tyder på at det er tilfelle, men i skrivende stund er det ikke offisielt bekreftet at han er død.

Ble flyet skutt ned? Var det en bombe om bord eller er årsaken en annen?

VOKTER ÅSTED: Politistyrker sperret av åstedet for flykrasjet i går kveld, nær en landsby i Tver-regionen.

Den mest sannsynlige forklaringen er at dette var et attentat for å stanse Prigozjin, en gang for alle. Men det er mange sider ved mysteriet Prigozjin som aldri vil bli løst.

Russiske myndigheter varslet at de har startet en gransking. Den vil bare gi de svar som regimet ønsker. Det viser erfaringen fra tidligere russiske etterforskninger av attentater. Og Kreml kan plassere skylden der det passer i deres fortelling.

KRIGSMINNE: Vladimir Putin deltok i går på 80 års markeringen for Sovjetunionens seier over Nazi-Tyskland. Bildet er distribuert av det russiske Sputnik-byrået.

De siste måneders dramatiske hendelser i Russland gir et innblikk i en brutal og nådeløs maktkamp. Regimet frykter indre uro og strammer inn på undertrykkelsen.

Vladimir Putins katastrofale beslutning om å gå til krig mot Ukraina brakte Russland på randen av borgerkrig da Prigozjins Wagner-soldater marsjerte mot Moskva for to måneder siden.

Prigozjin utfordret maktapparatet i Kreml, og i særdeleshet den militære ledelsen, på en måte Vladimir Putin aldri tidligere har opplevd i løpet av mer enn 20 ved makten. Ikke bare sendte han Wagner-soldatene på en «marsj for rettferdighet» mot hovedstaden. Han sa offentlig at krigen i Ukraina var unødvendig og at Putin var blitt ført bak lyset av forsvarsledelsen.

STO PUTIN NÆR: Vladimir Putin og Jevgenij Prigozjin på en fabrikk som produserer skolemat utenfor St. Petersburg i 2010.

Putin kalte det forræderi og sa at oppstanden var «en kniv i ryggen på vårt folk». Han kan forby demonstrasjoner og fengsle regimekritikere. Men Prigozjin var selvsagt ingen tradisjonell opposisjonell. Han var en krigsherre som kjempet for Putin i Ukraina, Syria og Afrika. Han var en styrtrik forretningsmann med tette bånd til makteliten. En som hadde stått Putin nær.

Ingenting er mer skremmende for en autokrat enn når et opprør kommer fra innsiden av makteliten.

Det som skjedde i ukene etter marsjen mot Moskva er en del av mysteriet. Mange sa at Prigozjins dager var talte. Men til tross for Putins nådeløse fordømmelse fikk Prigozjin og Wagner-soldatene amnesti og fritt leide til Belarus. Men Prigozjin gikk ikke i skjul i nabolandet. Han viste seg i St. Petersburg og Moskva. Nylig skal han også ha vært i Afrika. Han møtte endog Putin 29. juni.

UTBRENT: Bildet viser vrakrester fra det private jetflyet som krasjet nær en landsby i Tver-regionen.

Nå skal Prigozjin angivelig være død. Men årsakene til at krigsherren tok det voldsomme oppgjøret med den militære ledelsen er ikke blitt borte. Krigen har påført Ukraina ubeskrivelige lidelser. Men krigen er også blitt en stor ulykke for Russland. Prigozjin demonstrerte med all tydelighet at det syder av misnøye i de væpnede rekker.

Og hvor lenge kan det sivile samfunn tolerere ekstremt høye tapstall, og alt krigen koster?

SLAGET OM BAKHMUT: Jevgenij Prigozjin i den krigsherjede ukrainske byen Bakhmut 25. mai. Hans styrker okkuperte byen etter lange og blodige kamper.

Flystyrten var ikke det eneste bemerkelsesverdige som skjedde denne dagen. Den prominente general Sergej Surovikin ble degradert og fratatt ansvaret for russiske luftstyrker. En periode ledet han den russiske invasjonsstyrken i Ukraina. I krigen i Syria fikk han kallenavnet «general Armageddon» på grunn av russernes brutale bombetokt. Men problemet for Surovikin er at han angivelig skal ha stått Prigozjin nær. Surovokin er ikke blitt sett offentlig de siste månedene.

Utrenskningen fortsetter. Ingen er trygg.

«PUTINS KOKK»: Jevgenij Prigozjin serverer daværende statsminister Vladimir Putin på sin egen restaurant utenfor Moskva i november 2011.

Og hva gjorde Putin på denne dramatiske dagen? Han deltok på Brics-toppmøtet i Johannesburg på videolink. Han kunne ikke møte lederne for Kina, Brasil, India og Sør-Afrika ansikt til ansikt fordi han er ettersøkt for krigsforbrytelser av den internasjonale domstolen i Haag.

Men Putin var senere på dagen til stede ved markeringen av 80 års dagen for Sovjetunionens seier over Nazi-Tyskland i slaget om Kursk.

På om lag samme tid styrtet flyet, der Prigozjin angivelig var ombord.

Onsdag forsvant to av Putins ledende krigere brått. Den ene er angivelig død, den andre er fjernet. Dette er ikke et stabilt regime. Frykten rår i Kreml. Ingen vet hva som skjer i neste kapitel av det russiske skjebnedramaet.