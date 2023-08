Leder

Fjern alders- og kjønnspoengene

Regjeringen vil endre reglene for opptak til høyere utdanning. Det er på tide.

Hver høst kommer oppslagene om avgangselever med gullkantede vitnemål fulle av seksere, men som likevel ikke kommer inn på ønskestudiet. Simpelthen fordi poenggrensen for opptak har økt ytterligere fra året før.

Dette fordi alskens tilleggspoeng gjør det umulig for kvalifiserte ungdommer å slippe inn på enkelte studier rett etter videregående. Særlig urettferdig kan ordningen med alderspoeng og kjønnspoeng oppleves for dem som ellers oppfyller karakterkravet for opptak.

NYE REGLER: Det blir forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) som skal lande de nye opptaksreglene etter at Ola Borten Moe måtte gå tidligere i sommer.

Like før jul kom det regjeringsoppnevnte Opptaksutvalget med en utredning som ikke bare foreslår å fjerne alle tilleggspoengene, men også å ta bort muligheten for å forbedre karakterer etter videregående skole.

Søkere som ikke har gode nok karakterer skal i stedet få en ny sjanse i form av en felles standardisert opptaksprøve, etter modell av det svenske högskoleprovet.

Målet er et enklere, mer forutsigbart og fremfor alt mer rettferdig opptakssystem der motiverte studenter kan komme i gang med det samme. Dermed kan de også kvalifisere seg for arbeidslivet på et tidligere tidspunkt, noe samfunnet sårt trenger.

Info Slik regnes poengsummene ut For å søke på universitet og høgskoler i Norge kan du søke med førstegangsvitnemål eller i ordinær kvote. For å regne ut poeng for førstegangsvitnemål tar du gjennomsnittet av karakterene dine på videregående skole og ganger med 10. Så legges ulike tilleggspoeng til. + realfagspoeng + språkpoeng + kjønnspoeng + poeng for opptaksprøver = Skolepoeng (kvote for førstegangsvitnemål) For å regne ut poengene i ordinær kvote tar du skolepoengene og legger til: + tilleggspoeng (folkehøgskole, militærtjeneste, siviltjeneste, fagskole eller høyere utdanning) + alderspoeng = Konkurransepoeng (ordinær kvote) Kilde: Samordna opptak Vis mer

Forslaget er radikalt. Vi mener likevel at Opptaksutvalget er inne på noe vesentlig. Men kanskje skal man i tillegg skjele til Kompetansebehovsutvalget, ledet av økonomiprofessor Steinar Holden, og deres rapport fra 2020.

Med denne som bakteppe har Holden tatt til orde for et tredelt system med et hovedopptak basert på karakterer fra videregående skole, en poengkvote og en tredje kvote tilpasset det enkelte studium.

VIL FJERNE ALLE TILLEGGSPOENG: Marianne Aasen (Ap) har ledet Opptaksutvalget .

Karakterkvoten vil styrke muligheten for at kvalifiserte søkere direkte fra videregående skole får plass på attraktive studier.

Poengkvoten kan gi tilleggspoeng for å ha forbedret relevante karakterer, samt gjennomført militærtjeneste. Ungdommer som stiller opp for forsvaret av Norge skal ikke ha opplevelsen av å «miste» et år, og kanskje bli forskjøvet nedover på opptakslistene.

Den siste kvoten kan baseres på en nedre grense for karakterer fra videregående samt en standardisert opptaksprøve, kombinert med andre kriterier for å velge egnede studenter. For eksempel på studier hvor det er sterk overrepresentasjon av ett kjønn, og både studiet og arbeidslivet vil tjene på en utjevning. Kjønnskvoter er noe annet enn kjønnspoeng, som i likhet med alderspoeng bør utfases.

Uansett hvilken modell regjeringen lander på, er det viktig at det tas grep som effektivt forbedrer opptaksreglene for høyere utdanning. Marianne Aasen, leder for Opptaksutvalget, har helt rett når hun sier til NRK at forsvarerne av alderspoeng er forsvinnende få.

Likevel har systemet blitt opprettholdt. Et «lappeteppe av tilleggspoeng og rangeringsmuligheter der alder trumfer kompetanse», for å bruke Aasens egne ord.

Høye opptakskrav kan være skjerpende. Kunstige poenggrenser er bare nedbrytende.