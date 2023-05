Kommentar

Burde han ikke tatt den telefonen?

«HEI, DET ER JONAS»: Helga Pedersens finurlige kandidatur satte Støre i forlegenhet, og truet kompromisset som skulle sikre fred og ro og politikk på landsmøtet. Telefonsamtalen var nødvendig.

En telefonsamtale endret hele maktspillet i opptrekket til Aps landsmøte. Men det var både forståelig og kanskje nødvendig at statsministeren valgte å ringe Helga Pedersen.

Da Helga Pedersen høsten 2014 varslet om at hun ville gå av som nestleder i Arbeiderpartiet, uttrykte partiets nyvalgte leder Jonas Gahr Støre respekt for Pedersens beslutning:

«Vemod, men også stor respekt for Helga Pedersens valg, glad for at vi har hennes erfaring og klokskap med oss videre i partiet og på Stortinget!», skrev Støre på Twitter.

Men i Ap var det en nokså utbredt oppfatning om at Pedersens uttalt frivillige avgang kanskje ikke var så frivillig likevel. «Hensynet til familien var langt fra den eneste årsaken til at hun måtte gå nå», sa en sentral kilde til VG den gangen.

Selv var hun krystallklar: «Hvis det er noen såkalte sentrale personer som mener de har bedre innsikt i tankene mine enn meg selv, så oppfordrer jeg dem til å stå frem med navn og nummer.»

Pedersen ble erstattet av den ikke helt make duoen Hadia Tajik og Trond Giske.

SELFIE: Jonas Gahr Støre i Tromsø i 2022.

Pedersen, som av overivrige kommentatorer ble omtalt som «den nye Gro» og som var parlamentarisk leder i Ap i perioden 2009–2013, ønsket etter sigende å bli parlamentarisk nestleder under Støre på Stortinget, men slik ble det naturlig nok ikke.

Jobben gikk i stedet til den ene av partiets nye nestledere, Hadia Tajik.

Det er grunn til å anta at dette ikke akkurat bidro til å styrke de personlige båndene mellom Pedersen og Støre. En sentral og Stenseng-vennlig kilde i partiet mener prosessen førte til at Pedersen fikk en «uttalt bitterhet» overfor Støre.

Hvis det stemmer at Pedersens sorti fra maktens tinder i Ap førte til krøll på tråden mellom henne og den nåværende statsministeren, er det ikke så merkelig at Støres behov for å drøfte de overraskende partisekretær-ambisjonene hennes, fire dager før landsmøtestarten, ble ekstra påtrengende.

I et parti som lenge var ridd av uoverstigelige personkonflikter helt inn i den innerste ledelsen, er det kanskje ikke så rart at man for alt i verden ønsker å unngå nye runder med gammelt agg og lumske vibber.

SJEKKER MELDINGER: Her fra presentasjonen av regjeringserklæringen på Hurdalsjøen hotell i 2021.

Å hevde at dette var den eneste grunnen til Støres behov for kontroversiell telefonering er selvsagt å ta i, men det kan nok ha vært en av grunnene til at han i helgen fisket frem mobilen og trykket på Helga Pedersens navn i adresselisten.

Hva som egentlig ble sagt i den «fortrolige» samtalen mellom dem, vet kun de to, og sikkert en rådgiver eller tre, både formelle og mer uformelle. Kanskje også en og annen journalist, hva vet jeg.

Men begge er tydelige på at Støre ikke eksplisitt ba Pedersen om å legge vekk ambisjonen om å nedkjempe partisekretær Kjersti Stenseng på landsmøtet.

Like uomtvistelig er det at Pedersen trakk seg kort tid etter at samtalen fant sted.

En stram-masket Støre innrømmet på tirsdagens pressekonferanse at han hadde ringt henne. «Når det går historier om at noen skal stille som partisekretær, da synes jeg det er mitt ansvar og min rett (som leder) å få klarhet i det», sa Støre, og la til: «Jeg har ikke bedt henne om ikke å stille til noe.»

Vi får dessuten anta at han også understreket at han stiller seg fullt og helt bak valgkomiteens til slutt enstemmige innstilling.

ALLTID I TELEFONEN: Utenriksminister Støre i 2009.

Pedersen slo raskt og til henne å være uvanlig hardt tilbake på Facebook: «Det er riktig at han ikke eksplisitt ba meg trekke meg, men signalet var veldig klart og jeg skjønner hvordan en slik samtale må tolkes.»

På NRKs Politisk Kvarter nektet Pedersen attpåtil å svare på om hun hadde tillit til Støre som leder.

Nyheten om Støre-telefonen førte til ilske og vrede, ikke minst blant frittalende eks-prominenser, også de på Facebook. Tidligere utenriks- og forsvarsminister Bjørn Tore Godal mente oppringningen var «ille». Tidligere justisminister Grete Faremo sa seg enig med Godal, mens tidligere partisekretær og stortingspresident Dag Terje Andersen siterte refsende fra Einar Gerhardsens «Tillitsmannen».

Andre veteraner meldte seg også på.

Telefonsamtalen er blitt en snakkis langt utenfor partirekkene. Blant mange som i utgangspunktet er kritiske til Støre, var den enda et uttrykk for at hans tendenser som «partieier».

Andre forsvarer den, og mener alt oppstyret rundt samtalen er overdrevet, både av veteranene og oss i mediene.

MOBIL-STØRE: Her som utenriksminister i 2007, litt mindre grå i håret.

Så, var det riktig av Støre å ringe Pedersen?

Det var i det minste svært forståelig, kanskje også nødvendig. Pedersens finurlige kandidatur satte Støre i forlegenhet, og truet kompromisset som skulle sikre fred og ro og politikk på landsmøtet.

Samt «kroningen» av to unge, populære og talentfulle nestledere.

Om det var lurt?

Kanskje ikke. I det toksiske ordskiftet som oppstår hver gang navnet Arbeiderpartiet eller forkortelsen Ap (for ikke å snakke om navnene Jonas, Gahr og Støre) kommer på bordet, skal det uhyre lite til før det tar fyr.

Alt som kan brukes mot dem, brukes mot dem. Alt som kan brukes mot ham, brukes mot ham.

Men uansett hvem som sa hva, og hvordan det ble sagt, så fant Pedersen det for godt å gi opp forsøket på å bli ny partisekretær, og Støres ære ble reddet.

Det var nok til det beste. Ingen kan på forhånd vite sikkert hva som kan skje på et landsmøte, men fylkeslag på rekke og rad har mer eller mindre enhetlig stilt seg bak valgkomiteens innstilling – fra Troms i nord til Agder i sør.

Hva Finnmark Ap egentlig mener er det ingen som helt forstår.

Sjansene hennes til å vinne var med andre ord ikke overveldende. Og ville det vært verdt det, selv om hun hadde (over-) vunnet landsmøtet? Kan en partisekretær – og ikke noe parti har en mektigere sådan enn Ap – leve med å bli valgt gjennom en bitter kampvotering?

Trenger ikke Ap, som kravler i gjørma med meningsmålinger så traurige at man formelig kan høre sukkene fra Youngstorget helt ut hit der disse ordene skrives (på Nesodden utenfor Oslo), mest mulig samling på valen?

Forsiktig sagt: Man skulle tro det.

Derfor er det også underlig at de som bestemt ikke vil ha Pedersen eller andre kandidater spilt inn av det som grovt sett kan kalles «Tajik-fløyen» i Ap, ikke har jobbet hardere for å finne en mer samlende kandidat enn nettopp den skadeskutte og lengesittende Kjersti Stenseng – som uansett kommer til å gå av om to år.

Men sammensetningen av Ap-ledelsen, hvori opptatt sentralstyret, er en kabal som kun erfarne kremlologer egentlig forstår, og det skal lite til før hele korthuset raser.

Og nettopp derfor er det fortsatt noen som er engstelig for at landsmøtet, som sparkes i gang i dag, utvikler seg i en retning som bare vi journalister og Aps politiske motstandere vil ha umiddelbar glede av.

Mens andre fastslår, etter Helga Pedersens plutselige helomvending, mest trolig som følge av Støres mobiloppringning: «Nå er valgkomiteens innstilling tryggere enn noen gang.»