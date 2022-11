INVESTERINGBEHOV: – Å imøtekomme behovet for sykehjemsplasser og omsorgsboliger for eldre og funksjonshemmede er en av de aller største utfordringene, skriver SV-politiker Marian Hussein.

Vi støtter ordføreropprøret mot regjeringen

Dersom Arbeiderpartiet og Senterpartiet er villige til å lytte til sine egne lokallag og ordfører, hjelper vi dem gjerne med å rydde opp i det kaoset de har laget.

MARIAN HUSSEIN, stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson for SV

Det lyder så bra i prinsippdokumentet, Hurdalserklæringen: «Målet med regjeringens helse- og velferdspolitikk er å skape helsefremmende samfunn, forebygge sykdom og sikre en desentralisert helsetjeneste som yter gode og likeverdige helsetjenester i hele landet.»

Å imøtekomme behovet for sykehjemsplasser og omsorgsboliger for eldre og funksjonshemmede er her en av de aller største utfordringene.

Investeringsbehovet er betydelig, og lang ut over det kommune-Norge klarer å bære alene i en presset kommuneøkonomi. Det har derfor vært svært klokt at Staten og kommunene over år har hatt et felles spleiselag, hvor Staten gjennom Husbanken har gitt et investeringstilskudd.

I fjor ble det gitt tilsagn på 1,6 milliarder kroner for bygging av til sammen 942 omsorgsplasser, fordelt på 424 sykehjemsplasser og 518 omsorgsboliger i kommune-Norge.

Og viktig: Det har gitt muligheter for å ta inn over oss ny kunnskap og nye utfordringer, som mindre institusjonspreg, blanding av generasjoner og demenslandsbyer. Om det er rom for forbedringer i ordningen? Helt sikkert. Men det løses ikke ved å kutte en milliard fra det ene året til det andre.

For i statsbudsjettet for 2023 satte regjeringen de vakre prinsippdokumenter til side. Som det heter: «Regjeringen foreslår ingen nye tilsagn om investeringstilskudd i 2023, og dermed ingen nye forpliktelser for framtidige budsjettår.»

Dette er bekymringsfullt for behovet for å styrke omsorgstilbudet til de eldre, og ikke minst: de utviklingshemmede. Derfor støtter SV det ordføreropprøret vi har sett nå. Et opprør der ordførere fra en rekke partier - også regjeringspartier – har gått ut og sagt at dette ikke er akseptabelt.

Det er et stramt år. SV har likevel i vårt alternative budsjett funnet rom for investeringstilskudd i kommunene. Det er fordi at vi ser det trengs i en tid som dette.

Om Arbeiderpartiet og Senterpartiet er villige til å lytte til sine egne lokallag og ordfører, hjelper vi dem gjerne med å rydde opp i det kaoset de har laget.