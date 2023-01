Kommentar

Må vente på Leopard

BØYER HODET: Forbundskansler Olaf Scholz foran en Leopard 2 stridsvogn. Bildet ble tatt i oktober under en tysk militærøvelse.

Tyskland er en viktig støttespiller for Ukraina, men lar andre gå foran i den militære bistanden. Årsaken til forsiktigheten finnes i tysk historie.

Forbundskansler Olaf Scholz er under press fra flere allierte om å forsyne Ukraina med avanserte Leopard 2-stridsvogner, som for tiden står øverst på Ukrainas ønskeliste. I det minste ønsker de at Scholz skal gi grønt lys for at andre land kan overføre noen av sine tyskproduserte stridsvogner.

På kontaktmøtet i Ramstein mellom forsvarstopper fra 54 land fikk Ukraina løfter om store nye militære bidrag, særlig når det gjelder luftforsvar.

Men Ukraina får ikke moderne Leopard-stridsvogner, som kunne fått stor betydning på slagmarken. I hvert fall ikke ennå. Tyskland har ikke bestemt seg. Scholz bremser. Han vil gå varsomt frem.

NATO-SJEF: Generalsekretær Jens Stoltenberg deltok på møtet i Ramstein, hvor han møtte Ukrainas forsvarsminister Oleksiy Reznikov.

USAs forsvarsminister Lloyd Austin vil ikke offentlig kritisere Tysklands holdning. På en pressekonferanse etter møtet i Ramstein sa han at Tyskland er en pålitelig alliert som har bidratt mye til Ukrainas forsvar. USA legger vekt på å opprettholde enhet i støtten til Ukraina.

Tyskland ønsker å bli oppfattet som et lojalt medlem av Nato, men uten å være en pådriver. Og de har frem til nå brukt langt mindre på forsvaret enn viktige alliansepartnere.

De dyrekjøpte erfaringene fra to verdenskriger gjør at det demokratiske Tyskland har vegret seg for å fremstå som en militær stormakt. Forsvaret er bevisst blitt forsømt, særlig etter Berlinmurens fall og den tyske gjenforening. Det nye Tyskland ville bygge på handel og fred.

Forbundskansler Olaf Scholz er, som en generasjon tyske ledere, blitt inspirert av Willy Brandt og hans Ostpolitik. Brandt fikk Nobels fredspris i 1971 for at han, midt under den kalde krigen, søke forsoning med de kommunistiske landene i øst.

I den tyske valgkampen i 2021 tok Scholz til orde for en ny Ostpolitik, som var tilpasset vår tids utfordringer. Scholz, som tok over for Angela Merkel i desember samme år, måtte raskt innse at det var en annen leder som skulle endre historiens gang. Da Vladimir Putin 24 februar 2022 gikk til angrepskrig mot Ukraina ble alt over natten forandret.

VIDEOTALE: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj taler til representanter for 50 land på Ramstein-basen.

Få dager senere sa Scholz at Europa sto overfor et sikkerhetspolitisk tidsskille. For Tysklands del innebar det en storsatsing på militær opprustning og en dramatisk omstilling av energiforsyningen. Utilsiktet oppnådde Putin noe ingen av de siste amerikanske presidenter har klart. Nå ville plutselig Tyskland satse massivt på det militære forsvaret.

I en tale på den internasjonale toppmøtet i Davos denne uken sa Scholz at Tyskland i løpet av noen få måneder har gjort seg fullstendig uavhengig av russisk gass, olje og kull.

Det er en oppsiktsvekkende prestasjon med tanke på at Tyskland før krigen i Ukraina mottok 50-75 prosent av landets gassforsyninger fra Russland. Ingen andre vestlige land hadde like stor handel med Russland som tyskerne. De trodde det skulle føre til avspenning. Putin hadde andre planer.

Scholz bruker energiomstillingen som argument for at tyskerne kan være både fleksible og raske. Men om de hurtig har klart å kompensere for russiske energiforsyninger har det gått mye tregere med å styrke forsvaret.

NY MINISTER: Boris Pistorius overtok som tysk forsvarsminister denne uken. Her under en pause i møtet med allierte på Ramstein-basen fredag.

Like etter den russiske invasjonen sa Scholz at Tyskland fra nå av, og hvert år fremover, skulle investere mer enn to prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på forsvaret. Tyskland var ikke i nærheten av å nå målsettingen i 2022. Trolig skjer det heller ikke i år. Ifølge den siste oversikten fra Nato bruker Tyskland 1,44 prosent av BNP på forsvaret.

Tyskland har gitt Ukraina omfattende økonomisk støtte, og dessuten blant annet bidratt med rakettforsvarssystem og pansrede kjøretøy. Men som regel har Scholz latt de allierte gå foran og han har fått et rykte for å være en etternøler når det gjelder avanserte og tunge våpen.

Etter Russlands annektering av ukrainske Krim i 2014 støttet Tyskland beslutningen på Nato-toppmøtet i Wales om å øke forsvarsbudsjettet til minst to prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP). Tyskland er langt fra alene om ikke å ha nådd dette målet.

Scholz annonserte i fjor også opprettelsen av et forsvarsfond på 100 milliarder euro, men har foreløpig kun foretatt mindre uttak. Denne uken fikk en ny minister, Boris Pistorius, jobben med å rydde opp i forsvarsdepartementet.

Han ble kastet rett inn i striden om de tyske stridsvognene Leopard 2 som står øverst på Ukrainas ønskeliste. Leopard 2 er et mer avansert våpen enn de gamle stridsvognene fra Sovjetunionens tid som både Ukraina og Russland bruker.

Mange europeiske allierte har kjøpt tyskproduserte Leopard stridsvogner, og flere har sagt at de kan gi noen av sine til Ukraina. Det vil i så fall kreve tysk godkjenning. Det har de ennå ikke fått.