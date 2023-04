IKKE NØL: – Til deg som vurderer om du skal søke høyere utdanning: Gjør det! Finn drømmen din og følg den, skriver kronikkforfatter Lise L. Randeberg.

Fristen er straks ute for Samordna opptak: − Løp og søk!

Jeg kommer ikke fra en akademisk familie og det var ingen selvfølge at jeg skulle ta høyere utdanning. Takket være Statens lånekasse ble det mulig.

LISE LYNGSNES RANDEBERG, leder for Akademikerne

Da det radioaktive regnet fra Tsjernobyl traff Trøndelag var jeg 12 år gammel. Jeg lurte veldig på hvorfor dette var så farlig, og dro på biblioteket for å lese om kjernekraft.

Fra det øyeblikket ville jeg bli fysiker.

Veien dit var ikke selvsagt for meg. Faren min kom fra en fiskerfamilie i en veiløs bygd i Trøndelag, og jobbet med tungt fysisk arbeid på et av byens sagbruk. Mamma jobbet i mange år som sekretær.

Pappa brukte enhver sjanse til å oppfordre meg til å få en utdanning. Det er et av de beste rådene jeg har fått. Med lån og stipend fra Lånekassen ble det mulig.

Lørdag går fristen for å søke studier til Samordna opptak ut. Å velge hva man skal bli i livet er ett av de største valgene vi tar (selv om det alltid finnes muligheter til å ombestemme seg!).

Til deg som vurderer om du skal søke høyere utdanning: Gjør det! Finn drømmen din og følg den.

Arbeidslivet krever i stadig større grad høy kompetanse. Klimaendringene krever nye løsninger, en aldrende befolkning og strammere offentlige budsjetter tvinger frem at vi jobber mer effektivt – og økt digitalisering som endrer måten vi jobber på og hva vi jobber med.

Det stemmer ikke at den norske befolkningen er spesielt høyt utdannet. Norge ligger omtrent på gjennomsnittet for OECD-landene, og andelen av befolkningen med mastergrad er lavere i Norge enn i de øvrige nordiske landene.

Og mens man tidligere enkelt kunne gå ut i jobb etter ungdomsskolen eller videregående skole, er virkeligheten i dag en annen. Arbeidslivet etterspør i dag i langt mindre grad dem med lite utdanning – og et flertall av dem som står utenfor arbeidslivet har lav formell kompetanse.

Så mange som 90 prosent av de som har tatt en utdanning på universitet eller høyskole er i jobb et halvt år etter eksamen.

Med en mastergrad eller doktorgrad blir gjennomsnittsinntekten din 34 prosent høyere enn inntekten til en person med videregående, ifølge en OECD-rapport og «Indikatorrapporten 2021» fra Norges forskningsråd.

Men hvilket studium skal du velge?

Før påske la regjeringen frem en stortingsmelding – Utsynsmeldingen – som pekte på hvilken kompetanse Norge har behov for i årene fremover. Tre områder ble trukket frem: Helse, IT – og kompetanse knyttet til grønn omstilling. Dette er trygge valg.

Grønn omstilling er komplekst, og det vil trengs mange ulike fagområder for å få det til. Vi vet at masterutdannede vil spille en nøkkelrolle i denne grønne omstillingen. Hvis du virkelig vil være med å omstille Norge er en masterutdanning et godt utgangspunkt.

Som masterutdannet er du med på å utvikle de nye løsningene. Teknologene er selvsagt viktige, men vi trenger veldig mange flere: Humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag er sentrale for å forstå sammenhenger mellom teknologi, samfunn og klima og miljø.

På samme måte trenger vi økonomer som kan gjøre løsninger lønnsomme, og jurister som kan utvikle lov- og regelverk.

Når du velger studieretning vil jeg anbefale at du å velge noe du selv er interessert i, og ikke det familien, vennene dine eller andre mener er riktig for deg. Det er du som kjenner deg selv best og vet hvilke drømmer du bærer på.

ALDRI ANGRET: – I 1993 gikk jeg opp Høgskolebakken til Gløshaugen for første gang var jeg var skikkelig nervøs og lurte på om jeg noen gang kom til å finne frem på den enorme campusen. Jeg fant meg til rette etter hvert – og nå har jeg vært der i 30 år, skriver kronikkforfatteren.

Uansett fag, det aller viktigste er å faktisk ta en utdanning: Du lærer å ta til deg kunnskap, til å tenke kritisk – og du lærer å lære. Det har en verdi i seg selv, og er viktige ferdigheter i stort sett alle jobber.

Det er også vanskelig å spå fremtiden. Med brå og uventede samfunnsendringer, er det viktig at samfunnet har bred kompetanse tilgjengelig.

Hvilken kompetanse vi trenger om 30 år kan komme til å overraske oss. For eksempel mente SSB så sent som i 2016 at det så svart ut for arbeidsmarkedet til sivilingeniørene og ingeniørene.

Nå er dette bildet snudd på hodet og vi ser en mangel på denne typen kompetanse.

I 1993 begynte jeg på min vei til å bli fysiker på siv-ing-studiet i fysikk og matematikk på NTH i Trondheim.

Da jeg gikk opp Høgskolebakken til Gløshaugen for første gang var jeg var skikkelig nervøs og lurte på om jeg noen gang kom til å finne frem på den enorme campusen. Jeg fant meg til rette etter hvert – og nå har jeg vært der i 30 år.

Først som sivilingeniørstudent, så som stipendiat og i dag som professor ved institutt for elektroniske systemer. Jeg fulgte drømmen min og angrer ikke.

Valget om hva man skal bli kan virke skummelt. Men hopp i det. Oppsiden for både deg og for samfunnet er store.

