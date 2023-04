PROAKTIV KRIG: – Putins nye utenrikspolitiske konsept dreier seg om å konstruere et forsvar av landets angrepskrig mot Ukraina, skriver kronikkforfatteren.

Angrep som selvforsvar

Russlands nye utenrikspolitiske doktrine gir fritt fram for bruk av militærmakt.

SVEN G. HOLTSMARK, professor i historie, Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole

Rett før påske (31. mars) godkjente president Putin nytt «Konsept for Den russiske føderasjons utenrikspolitikk». Dokumentet favner bredt, men ikke overraskende dreier det seg blant annet om å konstruere et forsvar av landets angrepskrig mot Ukraina.

Utfordringen for Russland er at det har blitt stadig mer krevende å forlike Russlands faktiske handlinger med en angivelig full oppslutning om grunnsteinen i folkeretten – maktforbudet i FN-paktens Artikkel 2–4. Russland er ikke alene om denne utfordringen, heller ikke blant de øvrige vetomaktene i FNs sikkerhetsråd.

Russland er likevel i en særstilling: Med unntak av Kina, må vi lenger tilbake i tid enn opprettelsen av FN for å finne eksempler på at disse statene førte erobringskrig mot et naboland. Russland har ført en slik krig mot Ukraina siden 2014.

Putin-regimet har fulgt en enkel retorisk strategi for å kunne hevde å ha retten på sin side – å operere med en alternativ virkelighet, der det er Russland som er utsatt for angrep. Det er ikke Russland som har invadert Ukraina – det er Ukraina og Vesten som har gått til krig mot Russland.

Russland gjør angivelig heller ikke noe annet enn det USA og Vesten har gjort ved flere anledninger – bruke militærmakt mot eller i en annen stat uten mandat fra Sikkerhetsrådet. Invasjonen av Irak og intervensjonene på Balkan er velbrukte eksempler.

Samtidig har Russland insistert på at landet selv overholder de folkerettslige bestemmelsene som USA og Vesten har brutt. Det nye utenrikspolitiske konseptet slår for eksempel fast at landet avviser «innblanding i [staters] indre anliggender» (pkt. 18-2). Det samme understrekes i pkt. 24-4, om Russlands konsekvente kamp for å opprettholde alle staters «gjensidige sikkerhet».

Russland skal treffe politisk-diplomatiske tiltak for å motvirke innblanding i suverene staters indre anliggender, fremfor alt [innblanding] som er rettet mot å komplisere den innenrikspolitiske situasjon, [føre til] grunnlovsstridig maktskifte eller krenke staters territorielle integritet.

Og dette altså etter at Russland siden 1990-årene har støttet diverse selverklærte «republikker» i sitt selverklærte «nære utland», i ni år har ført erobringskrig mot et naboland, og siden 24. februar i fjor har forsøkt å tvinge fram et regimeskifte i Ukraina og har annektert deler av landets territorium.

Det nye utenrikspolitiske konseptet bygger nå et grunnlag for russisk retorikk som begrunner at landets angrepskriger kan fremstilles som lovlige forsvarskriger. Grunnleggende rettsregler fortolkes på en måte som gir Russland nærmest ubegrenset handlefrihet.

Konseptets pkt. 21 slår fast at Russland ikke er forpliktet til å overholde beslutninger i «internasjonale organer» der Russland er part, i den grad disse strider mot Russlands grunnlov.

Formuleringen har åpenbare implikasjoner for situasjonen i Ukraina: Når f.eks. FNs generalforsamling vedtar at Russlands anneksjon av ukrainske områder er ulovlig, har dette ingen gyldighet for Russland – for Russlands grunnlov slår nå fast at dette er russisk territorium.

Tillegget i lovteksten kom på plass i løpet av dager – Putins vilje er lov her som ellers.

Med denne formuleringen i konseptets pkt. 21 har Russland lagt grunnlaget for å avvise enhver beslutning i internasjonale organer som går på tvers av russiske interesser.

Russlands forsvarer sine handlinger ved å vise til FN-paktens Artikkel 51. Denne slår fast at stater har en naturlig (inherent) rett til selvforsvar. I konseptet fra 2016 het det kort at formuleringen i Artikkel 51 er «adekvat» – riktignok med en tilføyelse om at retten også gjelder selvforsvar «mot slike trusler mot fred og sikkerhet som internasjonal terrorisme og spredning av masseødeleggelsesvåpen» (pkt. 32).

Dette siste ble flittig brukt i russisk propaganda etter storangrepet mot Ukraina 24. februar 2022: Falske påstander om at Ukraina utviklet, eller allerede hadde, masseødeleggelsesvåpen, ble del av grunnlaget for å kalle angrepskrigen for «selvforsvar».

I 2023-varianten av konseptet åpner punktene 25 og 26 i realiteten for at Russland kan anvende militærmakt nærmest etter eget forgodtbefinnende – med grunnlag nettopp i retten til «selvforsvar».

Artikkel 51 i FN-pakten er fortsatt et «adekvat», det er ikke behov for endring (pkt. 25). Men så kommer fortolkningen: For russisk militærmakt i «selvforsvar» kan nå ikke bare brukes for møte væpnet angrep på Russland eller landets allierte, men også for å «håndtere kriser», forebygge fredsbrudd eller gjenopprette fred etter vedtak i Sikkerhetsrådet eller – og dette er viktig – «andre kollektive sikkerhetsstrukturer der Russland er deltager».

Selvforsvarsretten gjelder også for å «beskytte» russiske borgere utenfor Russlands grenser.

Punkt 26 går videre – og denne gangen i form av noe nær en blankofullmakt for å anvende militærmakt (forfatterens oversettelse:

«I tilfelle av at utenlandske stater eller samlinger av slike stater foretar ikke-vennligsinnede handlinger som utgjør en trussel mot Den russiske føderasjons suverenitet og territorielle integritet, deriblant i forbindelse med anvendelse av begrensende tiltak (sanksjoner) av politisk eller økonomisk karakter eller ved bruk av moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi, anser Den russiske føderasjon at det er rettmessig å treffe de symmetriske eller asymmetriske tiltak som er nødvendige for å avvise slike uvennlige handlinger og også for å forhindre at de gjentas i fremtiden.»

Sagt på en annen måte: Ikke-militære virkemidler, deriblant økonomiske sanksjoner, kan ved behov møtes med militære. Og vel å merke – det ligger ingenting i teksten som tilsier at passende «tiltak» bare kan anvendes på russisk territorium.

For Norge kan det være en trøst i dette bildet at Russland, som før, holder fast ved Havrettskonvensjonen av 1982 som det både grunnleggende og tilstrekkelige rettsgrunnlaget i Arktis (pkt. 50). Noe av det samme sies i den nye maritime doktrinen fra juli 2022.

Russland fører denne linjen i nord så lenge det tjener russiske interesser. På andre områder vil vi erfare at Russlands holdning til internasjonale retts- og spilleregler er blitt rent instrumentell.

Men at det må være slik, sier egentlig seg selv – i motsatt fall ville landet ikke kunne gå til erobringskrig mot et naboland og kalt det selvforsvar.