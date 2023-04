SLÅR TILBAKE: – Agenda-Halse har frekkhetens nådegave, repliserer Civita-leder Kristin Clemet.

Politisk retorikk er også politikk

Andreas C. Halse i tankesmien Agenda skriver normalt interessante og gode artikler. Artikkelen i VG 3. april om høyresidens «debattpoliti» var et skuffende unntak.

KRISTIN CLEMET, leder i den liberale tankesmien Civita

Halse vil gjerne underbygge et så søkt poeng at han nærmest må jukse for å få det til.

Artikkelen er et skoleeksempel på det han beskylder andre for, nemlig å ta ting ut av kontekst og å forstå det han finner, i verste mening. I tillegg driver han en utillatelig form for «cherrypicking» for å underbygge sitt poeng.

Halse har en helt sømløs forståelse av «høyresiden». Civita, Høyre og de fire store arbeidsgiverorganisasjonene er nærmest ett.

Det er mulig at det er slik i hans verden, og at det ikke er forskjell på Agenda, LO og Arbeiderpartiet.

Jeg kan bare svare for Civita og meg selv.

Halses «teser» er at vi ikke mener noe om politikk – bare om venstresidens språkbruk, og at vi verken har kommentert det bakenforliggende budskapet til Kjersti Bergstø, SVs politiske program eller problemene knyttet til au pair-ordningen.

Alt er feil.

FREIDIG: – Halse (bildet) har funnet en nål i en høystakk og later som høystakken ikke fins, skriver Kristin Clemet.

Den skattepolitikken som blant annet fører til at en del kapitaleiere flytter ut, er kommentert i utallige innlegg og notater av mine kolleger og meg.

Det nylig vedtatte programmet til SV er analysert og kommentert i Dagsavisen av Lars Peder Nordbakken, i en artikkel som burde være et ypperlig utgangspunkt for seriøs politisk debatt. SVs politikk er også analysert av andre i Civita.

Mathilde Fasting har for lengst foreslått en endring av au pair-ordningen.

Jeg kan legge til at vi også har studert Senterpartiets næringspolitikk og den omleggingen som skjedde på Senterpartiets landsmøte. Skjalg Stokke Hougen har skrevet om det i blant annet Nationen.

Selv har jeg i flere omganger omtalt og analysert Arbeiderpartiets «vanlige folk-strategi».

Halse har frekkhetens nådegave når han påstår at Civita mener at det er venstresidens feil når Sylvi Listhaug tyr til hard retorikk, eller når han later som at det primært er høyresiden som etterlyser en «anstendig» venstreside og ikke omvendt.

Han har funnet en nål i en høystakk og later som høystakken ikke fins. Det er i overkant freidig.

Jeg er stolt av alt vi produserer og arrangerer i Civita. Den tematiske bredden er svært stor.

Analyser av politikk og politisk retorikk, både på høyre- og venstresiden, kommer fortsatt til å være blant de temaene vi interesserer oss for.