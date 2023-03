Kommentar

Kvinner, til kamp!

PROVOSERENDE: Kvinner har grunn til å være forbannet både over voldtekts-epidemien og nedprioriteringen av kvinnehelse. Dette bildet er tatt ved 8. mars-toget på Youngstorget i 2018.

Intet av den norske likestillingen er oppnådd uten kamp. Og intet vil skje, om vi ikke fortsetter å kjempe – for kvinnehelse og mot vold og overgrep. Her hjemme, og der ute.

Kvinnedagen er en øvelse i å ha to ulike tanker i hodet samtidig. I dag tenker jeg på lidelsene, og kampene. På trettheten og pågangsmotet. På hvorfor man får lyst til å gi opp hele kvinneprosjektet. Og hvorfor vi ikke kan.

Vi kan aldri slutte å kjempe. Ikke for kvinnene her hjemme. Ikke for kvinnene der ute.

Der ute står verden i brann. Og når den gjør det rammer den kvinnene hardest. Det være seg en pandemi, krig, naturkatastrofe eller krisene i regi av autoritære regimer.

I dag tenker jeg på de iranske kvinnene som har gått først. Med sløret som fanen og livet som innsats. Noen har blitt fengslet, andre voldtatt eller drept for sitt opprør. Andre risikerer tilsvarende. Det brutale og kvinnefiendtlige iranske prestestyret har systematisk og over tiår behandlet kvinnene som annenrangsborgere.

De modige iranske kvinnene visste derfor hva de risikerte da de kastet sløret og hevet armen i været. Men de gjorde det likevel.

For på et punkt blir undertrykkingen så massiv at livet blir et fengsel – og da kan like gjerne fengslet bli livet.

Viktigste kvinnekamp

I nabolandet Afghanistan er sjetteklasse på barneskolen nå den høyeste utdannelsen jenter kan få. Jenter og kvinner er fratatt, ikke bare friheten, men også håpet. Ikke bare drømmene, men også stemmen. De er henvist til kvinnelige hjelpere, som kvinnelige leger og kvinnelige lærere – samtidig som Taliban har frarøvet landet muligheten til å utdanne flere slike.

Det er så bekmørkt at det knapt er til å fatte.

Derfor skal vi på kvinnedagen i dag løfte neven i været i solidaritet og ærbødighet til de modige iranske og afghanske kvinnene (og menn som støtter dem). Som går først, som lider mest og som trenger oss mest.

Vi står, om ikke side ved side, så bak og støtter vår tids mest åpenbare og livsviktige kvinnekamp.

Vi er ikke verdensmestre

Samtidig som vi kjemper våre egne kamper her hjemme. For mennesker er mennesker og lidelse er lidelse. Og lidelser kan ikke settes opp mot hverandre. Gjør vi det, får vi ikke til noen ting.

Og det er ting å gjøre.

Også i verdens nest-mest likestilte land. Som også er en av verdens rikeste, mest velfungerende velferdsstat.

Det er så mye på stell her hjemme at det er lett å se seg blinde på egen fortreffelighet. Norge er verdensmestre fordi vi har toppscore i lav mødredødelighet, få tenåringsmødre, høyt utdannet befolkning, kvinnelige stortingsrepresentanter og høy andel kvinner i arbeid.

Men vi er ikke verdensmestere i alt. Vi er faktisk ganske elendige på å beskytte norske kvinner fra vold og seksuelle overgrep. Og vi er elendige på å ivareta kvinnenes helse.

Én av fem kvinner forteller at de er blitt voldtatt. En av ti er blitt utsatt for alvorlig partnervold. Og kvinnehelse er blitt systematisk nedprioritert over tiår – av alle fra premissleverandører til makthavere.

Felles for alle sakene er at kvinner ikke blir trodd. At de ikke blir tatt på alvor – selv om de sier fra.

Mange norske kvinner lider unødvendig, noen i årevis. Som tilfellet er med den ekstremt smertefulle sykdommen endometriose. Som tar i snitt syv år å diagnostisere. I verste fall har kvinner dødd – fordi man ikke har oppdaget hjertesvikt og hjerneslag i tide. For kvinner får andre symptomer på disse tilstandene enn menn gjør.

Vi hadde unngått mye smerte og sykdom om offentlige rapporter ikke ble produsert for å legges vekk i en skuff. Om politiske strategier ikke bare var til pynt. Eller om det fulgte penger med praten.

Ingen unnskyldning

Det som nylig er kommet frem i de to nasjonale rapportene om kvinnevold og kvinnehelse er provoserende.

For vi bør vite bedre. Vi bør gjøre bedre. Det er nesten utilgivelig at et rikt, høyt utdannet og likestilt land som Norge ikke klarer å beskytte kvinners liv og helse på en bedre måte.

Vi har ingen unnskyldninger.

Når FN kritiserer oss for manglende oppfølgning av voldtekt og vold mot kvinner. Og er bekymret for at norske kvinner har for dårlig rettsvern. Fordi politiet ikke prioriterer partnervold, bruker for lang tid på etterforskning og har for lav oppklaringsprosent.

En av fire drap i Norge er partnerdrap – de fleste ofrene er kvinner, bemerker FN. Samme organet som har plassert Norge på pallplass i likestilling.

Kampen fortsetter

Kvinnehelseutvalget ber om én milliard for statsning på kvinnehelse. Det er lommerusk sammenlignet med det det koster samfunnet at kvinner ikke får hjelp.

Hvor mange sykemeldinger og deltidsstillinger hadde vi unngått om kvinner ble trodd? Det være seg endometriose, vold eller voldtekt?

Familievold alene kostet Norge 92,7 milliarder kroner i 2021, viser en analyse.

Vi taper – ikke bare som kvinner, men som samfunn. Når vi ikke trenger å gjøre det.

Det bør gjøre oss forbannet.

Men mest forbannet skal vi være på den brutaliteten og uretten som rammer kvinnene i Iran og Afghanistan og andre deler av verden.

Vi skal derfor ha to ulike tanker i hodet samtidig – mens kampen fortsetter – for kvinner her hjemme, og der ute.