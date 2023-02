FOSEN-SAKEN: – Statsministeren bør si unnskyld. Den forrige statsministeren også. Staten har gjort seg skyldig i brudd på menneskerettighetene, skriver Sigrun Aasland i ZERO.

På tide å si unnskyld, Jonas og Erna!

Det er lov for regjeringen og statsråden å si at Fosen-saken er vanskelig. Men det er ikke lov å sitte stille.

SIGRUN GJERLØW AASLAND, leder i ZERO

Det er over 500 dager siden Høyesterett slo fast at vindturbinene på Fosen ikke burde fått konsesjon, fordi de krenker samers rettigheter. Fosen-saken handler ikke lenger om vindmøller. Den handler om vår evne til å løse flere kriser samtidig.

Det er hevet over tvil at reindriftssamenes rettigheter er krenket. Og det er ikke første gang. Selvsagt er de rasende, og de har en sjeldent god sak.

Det betyr ikke at løsningen er åpenbar.

Jeg skjønner godt at det er vanskelig for regjeringen nå, og det tror jeg mange andre også forstår. Flere regjeringer har syndet. De har syndet i denne saken i tjue år, og mot den samiske befolkningen i flere århundrer.

Det er vanskelig å rette opp urett som allerede er begått, og det finnes ingen løsning som er smertefri. Skal vi virkelig rive og ødelegge store verdier som lager det verden trenger aller mest nå, nemlig ren energi?

Det som er vanskeligere å forstå, er hvorfor regjeringen ikke sier akkurat det. Aller først: Statsministeren bør si unnskyld. Den forrige statsministeren også. Staten har gjort seg skyldig i brudd på menneskerettighetene.

Derfor burde det vanskelige ordet kommet før, men det må i hvert fall komme nå.

Og da mener jeg ikke et sånn tafatt unnskyld for at dere opplever det slik. Unnskyld for at vi, staten, har krenket urfolks rettigheter, og attpåtil har brukt så lang tid på å rette opp.

PRESSET KULTUR: – En viktig grunn til at så mange med rette er så sinte, er jo at reindriften er under press fra flere kanter, og vindmøllene på Fosen er toppen av isberget, skriver kronikkforfatteren.

Deretter, vær snill ikke å si som statsråden at: «Jeg er utålmodig etter å få et utredningsprogram på plass, sånn at vi kan få det utredningsprogrammet, få inn den kunnskapen vi trenger, for å fatte et nytt forvaltningsvedtak.»

Si heller: «Dette er en uhyre vanskelig sak for oss. Hvis vi ikke gjør noe, er vi en stat vi ikke ønsker å være. Derfor vil vi gå langt og betale dyrt. Men hvis vi river turbinene, skaper vi nye problemer, forsterker strømkrisen, reduserer vår evne til å løse klimakrisen, og setter andre arbeidsplasser og livsgrunnlag i fare, i tillegg til at vi sløser med knappe ressurser.»

For det er en spagat vi står i nå.

Verden står midt i en klimakrise som truer dyre- og planteliv, natur og menneskeliv. Dersom vi ikke kutter utslipp raskt, vil konsekvensene være katastrofale. Hetebølger, flom og tørke vil gjøre deler av verden ubeboelige og føre til store ødeleggelser, folkevandringer og nye geopolitiske spenninger.

Det er ikke en trussel eller en teori. Det er den fremtiden vi styrer mot nå.

Klimakrisen er heller ikke, som Greta Thunberg påpekte på Dagsnytt 18 denne uken, en gyldig grunn til å bryte menneskerettigheter. Men den er og vil i økende grad selv være en krenkelse av alt liv på jorden. Utbygging av mer fornybar energi som kan erstatte kull og olje, er den viktigste løsningen.

Men energi krever areal, og vi har allerede brukt og ødelagt så mye.

Dette er ikke engang en interessekamp. For midt i denne vanskelige spagaten står jo også den samiske befolkningen selv. En viktig grunn til at så mange med rette er så sinte, er jo at reindriften er under press fra flere kanter, og vindmøllene på Fosen er toppen av isberget.

Særlig er reindriften truet av klimaendringer. Som mange andre grupper som rammes hardt av klimakrisen, har de lite skyld i den selv.

Det er en utakknemlig jobb å regjere over dette. Men det er altså den utmattende og enorme oppgaven vi har fått, vi som lever nå. Jeg ønsker meg tre ting fra våre politikere og fra hverandre.

Les også Støre innrømmer problemer med å finne Fosen-løsning: – Har stått delvis fast Etter mer enn 500 dager medgir statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at man er langt unna en løsning på de omstridte…

For det første trenger vi en mye ærligere samtale, og en som ikke bygger murene enda høyere.

Regjeringen må si unnskyld, og det er lov å si at det er vanskelig. Og nei, vindkraft er ikke «grønn kolonialisme».

Vindkraft er et forsøk på å løse en annen stor krise. Det kan gjøres på gode og dårlige måter, men det er svært sjeldent at utbyggere har som mål å ødelegge folks liv.

For det andre må vi få opp farten.

Det går faktisk ikke an å tenke seg om i 500 dager når du vet at staten bryter menneskerettigheter. På samme måte som det ikke går an å bruke fem år på å behandle en søknad om utvidelse av et vannkraftverk.

For det tredje må vi lære av våre feil.

Det er en fattig trøst at verden har gått fremover etter byggingen av turbinene på Fosen. Da NVE i 2019 la frem nasjonal ramme for vindkraft, var hensynet til samisk reindrift sentralt.

Etter flere år med full stans i alle konsesjoner, mye takket være elendig politisk håndtering fra daværende regjering, er det nå forsiktig åpnet for vind på land i kommuner som selv rekker opp hånden.

Les også Ap og regjeringen må respektere reindriften! I helgen vrengte jeg kofta mi i støtte til reindriften på Fosen. Nå vrenger jeg medlemskapet mitt i Arbeiderpartiet.

Det er også bred enighet om at der det bygges vindkraft, må det også legges igjen penger til de som bor der, og som avgir areal. Mer må nå gjøres for å trygge den samiske befolkningen om at denne typen overtramp ikke skal skje i fremtiden. Og vi må prioritere knapt areal mye hardere fremover.

Det er vanskelig. Men altså. Menneskene i 2023 har historiens ypperste kunnskap, språk, ressurser, institusjoner, lover og teknologi, møysommelig bygget opp over århundrer.

Dette er oppgaven vi har fått, og det er sånn vi lever nå.

Og hvis ikke vi klarer å løse denne oppgaven, kommer vi ikke til å lykkes med stort annet heller.