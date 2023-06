Kommentar

Strammer inn på hormoner

HAMSTRER HORMONER: I flere amerikanske delstater er transpersoner engstelige for å miste behandlingstilbudet. Bildet viser transaktivist og komiker Stacy Cay bor i Kansas som har hamstret. Nå ligger det an til en innstramming også i Norge.

Tenåringer som har endret kjønn og angrer er den store frykten. Nå kommer innstrammingen.

Influencer Emma Ellingsen er Norges mest kjente transkvinne. Da hun var 15 år fortalte hun at hun skulle starte på hormoner, og at hun tok medisiner som stanset den mannlige puberteten.

At hun fikk behandling tidlig, gjorde at hun slapp å utvikle typiske maskuline trekk.

STANSET PUBERTETEN: Emma Ellingsen ble alt som åtte – niåring klar over at hun var født i feil kropp. Hun fikk pubertetsblokkere i ung alder. Bildet er fra 2018.

Med henne virker det å ha gått bra. Men slik er det ikke med alle.

Nylig skrev VG om en ung jente som fikk anbefalt hormonbehandling og brystkirurgi av Esben Esther Pirelli Benestad, uten at hen hadde møtt henne først.

Hun fikk operert bort brystene privat og angret fem år senere.

Samme kirurg fikk advarsel for å ha operert ytterligere to kvinner under 18 år, begge med schizofreni-diagnoser. Benestad er fratatt autorisasjonen etter flere saker.

NEI TIL BEHANDLING AV TRANSBARN: Disse ungene i Idaho USA møtte opp med transkritiske plakater før et møte i skoledistriktet i april i år. Delstaten forbød kjønnsbekreftende behandling for unge.

Statens undersøkelseskommisjon har gitt kritikk til myndighetenes retningslinje for behandling. KrF vil ha 18-årsgrense.

Veksten i antall pasienter er en utfordring. Og den store frykten er unge som angrer.

SKIFTET TILBAKE: Britiske Keira Bell ble født jente og fikk testosteron som tenåring for å bli gutt. Hun stanset behandlingen og er i dag jente igjen. Bell saksøkte britiske myndigheter som ga henne hormonbehandlingen.

I tillegg til VGs saker, finnes kjente eksempler fra utlandet. Det er oppstått forum på nett for dem som angrer.

Britiske Keira Bell gikk rettens vei etter å ha fått testosteronbehandling hun ikke skulle hatt. Hun må leve resten av livet med mannlige trekk.

Sterilitet er en av de vanlige, alvorlige bivirkningene.

I Sverige har Uppdrag Granskning avdekket titalls skadde barn. «Leo» var bare 11 år da han fikk medisiner som stanset puberteten. Han fikk benbrudd og andre plager.

I boken «Time to think» forteller BBC-journalist Hannah Barnes om en rekke barn som fikk hormoner på tynt grunnlag. Et sentralt poeng er at aktivistmiljøene påvirket behandlerne og stagget kritiske spørsmål.

«HØR PÅ TRANSBARN»: Demonstrasjon foran delstatsforsamlingen i Texas i 2022, der de forberedte et forbud mot kjønnsbekreftende behandling for transungdom.

Samtidig skriver Statens undersøkelseskommisjon om de mange studiene som viser at transfolk får bedre livskvalitet etter behandling.

Foreningen FRI skriver om at altfor få får behandling, om lav tillit til Rikshospitalet og mange klager. Og nå er de redde for å miste enda mer av tilbudet sitt.

Skal det fåtallet angrere vi vet om i dag, føre til at man strammer inn overfor alle transbarn?

DEMONSTRERTE PÅ CAMPUS: Transaktivister på Universitetet i Montana i mai i år. De demonstrerte for retten til behandling for unge transfolk.

Det har også en risiko.

På Spleis finnes et forstyrrende antall unge som samler inn penger til sin egen brystfjerning etter å ha blitt avvist av det offentlige.

Unge transpersoner har det travelt. De vil ha medisiner før de utvikler bryster eller skjegg.

Som voksne kan særlig transkvinner slite med hets, snikfilming og garderobediskusjoner, fordi samfunnet ikke lar dem passerer som kvinner. Tvert om blir de latterliggjort som menn av de samme gruppene som kjemper for å de ikke skal få behandling som unge.

Når de blir voksne, dekker gjerne staten laserbehandling, parykk, brystfjerning og logoped.

PRO-TRANS: Ved universitetet i Montana demonstrerte unge for transrettigheter og behandling i mai i år.

Ellingsen kunne hatt maskuline trekk i dag om KrF fikk bestemme. Det å ikke behandle transbarn vil også gi irreversible endringer.

Men ett angrende barn som står frem i media, er antagelig vanskeligere å håndtere for staten enn klager på manglende behandling.

Svenskene har gått fra å se positivt på hormonbehandling av barn, til å vurdere skadepotensialet som større enn nytten.

Når de velger en mer konservativ linje, aksepterer de mer underbehandling.

Info MEDISINSK BEHANDLING AV TRANSBARN OG UNGE Helt siden 1950-tallet har folk som føler de er født i feil kropp, kunnet få behandling i Norge. Behandlingsmetoden med pubertetsstoppere og hormoner for unge er bare rundt 20 år gammel. Tidligere ba kun en håndfull unge om behandling per år. I fjor fikk 268 unge behandling ved Oslo universitetssykehus. 70 var født gutter, 198 jenter. Flertallet av disse har også andre utfordringer, som autisme og psykiske lidelser. Pubertetsblokkere kan gi alvorlige bivirkninger, som svekket beinbygning, psykiske plager og overvekt. Hormonbehandling kan gi irreversible endringer, som sterilitet, mørk stemme og skjegg. Langtidsvirkningene av hormoner, som man må gå på hele livet, vet vi lite om. Eksplosjonen av antall barn og unge som ber om hjelp, kan handle om at samfunnet er blitt mer tolerant og at de kommer ut av skapet. Det kan også handle om sosiale medier, psykiske plager og jakt på diagnose. I Norge har Rikshospitalet har egne, strengere retningslinjer og ligger i en betent debatt med Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS) i Oslo som følger internasjonale, mer liberale retningslinjer. En konflikt handler om hvorvidt det skal kreves psykiatrisk utredning før behandling. Helsedirektoratet har ikke det som et krav i sin retningslinje, ettersom kjønnsinkongruens og dysfori ikke lenger er psykiatriske diagnoser. Vis mer

EN MEDISINSK SKANDALE: Forfatteren JK Rowling har engasjert seg i den medisinske behandlingen av transfolk. Hun er svært kritisk og mener vi står overfor en av de største medisinske skandalene på tiår.

Noe av motstanden mot behandling er preget av vikarierende argumenter og moralsk panikk.

En del transkritiske feminister fremstiller hormoner som konverteringsterapi og sprer forestillinger om at trans er en fetisj for menn som utgjør en fare for kvinner og barn.

Kristenkonservative, høyrepopulister og autoritære statsledere på sin side latterliggjør feminine menn. Putin sa nylig at hans kritikere i Vesten drikker øl tilsatt østrogen. I USA gjør politikere seg populære ved å forby behandling for unge transpersoner.

ROTETE: Helseminister Ingvild Kjerkol vil nødig gå inn i transdebatten. Men det kan hende hun må. For dagens praksis og retningslinje kan virke forvirrende og gi ulik praksis rundt om i landet.

Slikt bør føre til ekstra empati. Men dette er ikke lett.

Grunnen til at vi får en innstramming, er alle de nye pasientene. Det gjelder særlig unge født som jenter som også har andre lidelser. Den gruppen finnes det lite data om. Og man frykter at mange vil angre.

Faren med en innstramming, er at de som er transbarn, ikke får hjelp.

Barna vi snakker om er sårbare uansett hva slags side de tas til inntekt for. De bør ikke brukes som rekvisitter i noens kulturkrig.

Men det blir brukt som det, av sinte debattanter.

Antagelig er det de skråsikre som har skjønt minst. Også i denne debatten.

