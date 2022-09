Kommentar

Arver et konkursbo

Når Dronningen i morgen utnevner Storbritannias 56. statsminister – den tredje konservative på drøye tre år – arver Liz Truss et politisk konkursbo.

Det konservative partiet er splittet i flere fraksjoner enn på flere tiår. Land og folk likeså. Det forente kongeriket Storbritannia og Nord-Irland knaker i sammenføyningene.

47-åringen som Tory-partiet har utsett til å ta over tømmene etter Boris Johnson og lede nasjonen videre, har påtatt seg en jobb så krevende at selv opposisjonen sier «til lykke – og lykke til!». Uten ironi.

De umiddelbare utfordringene står i kø: Levekostnadskrise, energikrise, inflasjon, et nasjonalt helsevesen (NHS) i knestående.

Ikke på fire tiår har det stått dårligere til på øyriket.

Foreløpig er hennes eneste forslag å senke skattene. En mer detaljert plan vil komme etter hvert, blir det sagt. Men selv tradisjonelle Tory-velgere har etterlyst konkrete tiltak for hvordan den enorme økonomiske nedturen for folk flest skal håndteres.

Skulle det ikke gå så meget bedre for Storbritannia utenfor EU?

Reiste ikke Boris Johnson rundt med en buss påmalt et veldig tydelig brexit-budskap: «Vi sender EU 350 millioner pund i uka. La oss finansiere vår NHS i stedet»?

Omregnet i norsk kroneverdi tilsvarer dette beløpet fire milliarder – som hver uke skulle omdirigeres fra Brussel til NHS bare britene kom seg ut av EU.

Hvor er det blitt av disse pengene?

Eller – Gud sig forbarme – var det hele bare en bløff??

Den økonomiske nedturen i Storbritannia skyldes ikke brexit alene, men handler både om Ukraina-krigen, etterdønninger av covid, samt konjunkturendringer. Brexit har imidlertid forsterket noen av konsekvensene, ifølge anslag fra både britiske og europeiske analytikere. Også Bank of England advarte mot dette i en av sine tidligste konsekvensvurderinger.

Poenget er at brexit – som Liz Truss var imot – og andre følger av 12 år med sammenhengende Tory-styre, vil blir brukt mot henne for alt hva det er verdt.

Å komme inn som den tredje ikke-valgte konservative statsminister på drøye tre år, og den fjerde siden 2010, gjør det komplett umulig for henne å skylde på forgjengere fra opposisjonen.

Boris Johnson hevdet riktig nok til det siste, senest før helgen, at Storbritannia kunne takke Labour-lederne Gordon Brown og Tony Blair for alt som gikk på tverke for tiden.

Men Liz Truss er ikke Boris Johnson. Og det er hennes neste «problem». Mens Boris kunne si hva han ville, og skjemte seg unna det meste (inntil han gikk for langt), må Liz Truss også forholde seg til at hun ikke har et personlig mandat for den viktige jobben hun er satt till.

Det er ikke folket som har valgt henne. Det er ikke en gang Tory-partiets potensielt 14 millioner velgere som i 2019 stemte konservativt.

Liz Truss er utpekt av et såkalt elektorat som er så marginalt at det utgjør knappe 0,3 prosent av Storbritannias stemmeberettigede.

Det er Det konservative partiets betalende medlemmer som har stemt henne frem, en gruppe på drøyt 172 000 godt voksne, hvite og velstående menn i Sør-England, ifølge partiets egen demografi.

Hvis Liz Truss skal vinne neste parlamentsvalg, som må finne sted senest i januar 2025, men som trolig vil bli avholdt våren 2024, må hun først vinne egne velgere. Og vel så krevende: hun må vinne regjeringspartiet i Westminster.

Den store Tory-gruppen i parlamentet ønsket ikke at hun skulle bli deres nye partileder. I alle avstemningsrundene ledet rivalen, tidligere finansminister Rishi Sunak, klart foran Truss.

Så må hun overbevise folket om at hun er den riktige til å lede landet videre, at hun har de beste løsningene på utfordringene nasjonen står overfor, og at hun fortjener så mange stemmer at hun kan få sin egen majoritet.

Da først har Liz Truss et personlig mandat – og dermed autoritet – som statsminister.