NOE MÅ SKJE! – Hva vil jeg med denne teksten? Begå sosialt selvmord? Tvert imot, med denne teksten vil jeg kalle folk inn på banen. Vi må begynne å snakke sammen, om normer og regler for skjermbruk og personvern, skriver (nesten skriker) Gunhild Dahlberg, kjent som programleder på TV 2 og i diverse podkaster.

Kjør forsiktig, barn scroller!

Hvorfor har vi sluttet å være til stede? Sluttet å si hei, sluttet å snakke sammen. Vi har lagt oss til at telefonen skal være fremme hele tiden, den har nesten blitt som en ekstra kroppsdel.

GUNHILD DAHLBERG, frustrert mor og medborger

På nyåret 2022 tok vi med barna på slalåmkurs. Da hadde eldstemann blitt ni år, og han hadde aldri vært i slalåmbakken før. Det også ni år siden jeg selv hadde vært i bakken, og faktisk også ni år siden jeg fikk min første smarttelefon.

Skilæreren var for øvrig et ekte menneske, og bare det kunne kanskje være litt uvant for dagens barn etter to år med pandemi?

Å ha en skilærer var uansett helt perfekt for alle foreldrene, for da kunne vi vinke og motivere, ta bilder, sende Snap, legge ut på Insta + Face. Vi kunne også svare på de siste jobbepostene, se ukeplanen fra skolen, og sjekke nettavisene for å konstatere at det ikke var noe nytt.

Men, naturen kaller, selv i skibakken, jeg måtte på do og gikk til varmestua. Varmestua! Bare ordet er som et stort og mykt pledd. Det vekker utelukkende gode minner fra ungdomstiden. Andpustne og slitne etter timer i bakken, rigget vi oss til med matpakker – skrapte sammen det vi hadde av penger for å spleise på pommes frites som vi dynket i krydder og ketchup. Og kanskje så vi noen kjekke gutter fra en annen skole?

Varmestua en kveld vinteren 2022 var fortsatt full av folk, men det var dørgende stille. Det var så stille at jeg følte meg bråkete da jeg gikk gjennom rommet, anorakken og skibuksen laget liksom så høy gnisselyd. Likevel var det ingen som renset at det kom noen inn. Toalettet var låst, så jeg ble stående og titte ut i kafeen. Det satt folk rundt alle bordene, og det blå lyset fra skjermen lyste opp alle ansiktene nedenfra.

De stirret ned med tomt blikk.

En far hadde med bærbar PC og hadde rigget seg til med varmestuekontor, mens barna satt fordypet i hver sin skjerm. Hvorfor sto de ikke på ski? Nei, scrolling har visst blitt den nye nasjonalsporten. Det er typisk norsk å ha god dekning.

Senere på vinteren var familien på langrenn, vi gikk inn til en bålplass hvor vi møtte noen kjente. Det var god stemning, ketchup og sjokolade ble sendt rundt. Barna lekte, det var kjempekoselig. Inntil det et barn dro fram telefonen. Nå ville han se på YouTube.

Ble det for vanskelig med praten? Var han ikke vant til å leke? Ble det for kjedelig? Etter et kvarter var han lei og kald, og ville hjem for å spille. Familien dro. Ha det! Det var hyggelig å se dere! Eller, egentlig var det jo mest rart å se dere. Det var jo lørdag og utevær. Kunne dere ikke ventet til i kveld med den spillingen? Eller er vi så uinteressante å være sammen med?

PRØVER Å STÅ I MOT: – Hjemme hos oss har vi har hatt klare regler for skjermbruk. Barna har ikke fått bruke nettbrett, og de har ikke fått låne telefonene våre som underholdning. Det har så klart vært masse mas om å spille, om å få spille mer, om å få telefon. Vi har sagt nei på sikkert 10.000 forskjellige måter, skriver Gunhild Dahlberg.

Så ble det mars, og sønnen vår skulle feire bursdag. MOBILFRI BURSDAG hadde jeg lyst til å skrive på invitasjonen. For året før hadde noen av barna hadde med telefon, som de tok med på do, og ble der.

På tiårsdagen var det enda flere enn året før som hadde med seg telefon. Vi hadde utebursdag og det så ut som alle koste seg. De løp rundt i skolehagen og ble borte blant bed og blomster. Har dere hatt en fin feiring, spurte jeg da festen var over? «Vi så på YouTube» fortalte et barn sjokkert. «Vi så en dame uten klær, som hadde gul og blå maling på kroppen, og hadde skrevet Ukraina på puppene».

Kall meg snerpete, men jeg synes ikke barn skal se på dette (det er visst 13-årsgrense på YouTube). Var det nå jeg skulle finne fram spaden og bare spa meg vekk fra denne verden?

Men, for å være ærlig så var jeg ikke så sjokkert i det hele tatt. For på skole- iPaden har de sett porno. I alle fall etter hva jeg har blitt fortalt av barna. Det skjedde allerede i 3. klasse. Ifølge en rapport gjort av medietilsynet har 49 % av aller barn mellom 13 og 18 år sett porno, 57 % av disse så på porno før de fylte 13 år.

Det er 18-årsgrense på porno i Norge, men på nett er det ingen sperrer. Tydeligvis ikke på skole- iPaden heller. Hallo? Er det noen ansvarlige folk igjen her i landet? Hvem har ansvaret når barna ser på porno i skolegården eller i klasserommet, på en iPad skolen har delt ut? Er det skolen eller foreldrene?

Hjemme hos oss har vi har hatt klare regler for skjermbruk.

Barna har ikke fått bruke nettbrett, og de har ikke fått låne telefonene våre som underholdning. Det har så klart vært masse mas om å spille, om å få spille mer, om å få telefon, om å få iPad.

Vi har sagt nei på sikkert 10.000 forskjellige måter. Hva skulle de med egen skjerm da de var fem år? Men ingen grunn til bekymring, barnet mitt, du får egen iPad når du begynner i 1. klasse. Digital kompetanse heter det, og har blitt en del av undervisningsopplegget på skolen.

Da seksåringen fikk utdelt iPad på skolen at kjøret for alvor i gang. For en seksåring som nettopp har fått ny leke er det vanskelig å forstå. Så her ble det nye runder med krangel og protester. Hva kranglet foreldre og barn før i tiden, tenkte jeg, og stappa iPaden ned i sekken for n’te gang.

Men grensesettingen var ikke det verste. Det aller verste var faktisk skolearbeidet som skulle gjøres på nettbrettet. Det ble ikke noe lettere å konsentrere seg om å lese eller gjøre oppgaver på skjerm, det var jo så mange andre fristelser, som spill og gøyale ting som bare poppet opp når man trykket rundt. Det ble bare stress og kav.

SYNDEFALLET: – Da seksåringen fikk utdelt iPad på skolen at kjøret for alvor i gang, skriver kronikkforfatteren.

Da jeg var på foreldremøte var jeg så frustrert over skjermen at jeg protesterte med en oppførsel som sikkert hadde vært mer akseptabel på Blitzhuset, men ingen fra skolen var interessert i å høre.

Så jeg dro dukknakket hjem, og tok selvkritikk på utblåsingen. Men syntes samtidig det var rart at de sa de skulle lære barna å være kritiske på nett, selv ikke ville høre et eneste negativt ord om iPaden. Ville de ikke høre med foreldrene? Hvilke erfaringer vi hadde gjort oss på hjemmebane, siden iPad er relativt nytt på skolen?

Så ble jeg i tvil, kanskje var det bare vårt barn som ikke jobbet bra på skjerm? Derfor tok jeg problemene igjen opp da vi hadde utviklingssamtale. Jeg fortalte at jeg la merke til hvor uoppmerksom sønnen min blir når han skal gjøre lekser på iPaden, og at vi ikke har fri skjermbruk hjemme, vi har vært veldig restriktive fordi vi ser hvor altoppslukende det er.

Læreren så på meg, la hodet på skakke: «Ja, nei, jo, nå er ikke forskerne helt enige om det er bra eller dårlig med skjerm i skolen. Vi er i startfasen her.»

Forskere? WTF? Jeg trenger ingen forsker for å fortelle meg om dette er bra eller dårlig, Vi er foreldrene hans, vi ser jo at dette ikke er bra for han. Men å kritisere iPaden kom jeg ingen vei med.

Dagens barn er så vant til å være å skjerm, at det for mange er rart å ikke ha det. Spørsmål (gnålet) om skjerm melder seg alltid når barnet har med venner hjem. Hvis vi sier nei, henter de bare frem skole-paden.

Nei, dere kan ikke spille nå, sier vi. Nå kan dere leke. Se her sier vi, og forsøker å få de gang med Lego, Kapla, perler, tegnesaker eller vil dere bygge hytte? Vil dere gå ut? Sparkesykle i kjelleren?

Noen elsker å leke, og kommer raskt i gang, andre ser ut til å ha abstinenser og lunter rundt i stua mens de spør, om igjen og om igjen: Når kan vi spille? Når kan vi spille? Hvorfor kan vi ikke spille? Kan vi se på tegnefilm? Når kan vi spille? Inni hodet mitt høres de ut som Disneymusenes julekor.

I våre dager kan man nesten ha barn uten at man trenger å snakke med dem. Det er bare å sette dem foran skjermen så snart de er interessert. De kan ha skjermen foran seg når de spiser, de kan ha skjermen i bilen på vei til barnehagen, eller oppi vognen, eventuelt at de spiller eller bruker Facetime på vei til skolen.

Hvorfor har vi sluttet å være til stede? Sluttet å si hei, sluttet å snakke sammen. Vi har lagt oss til at telefonen skal være fremme hele tiden, den har nesten blitt som en ekstra kroppsdel. Så snart det er en pause i samtalen så er det fram med telefonen.

Jeg innrømmer det, jeg kjenner på en tomhet og en dumhet når jeg er sammen med venner eller familie og de tar opp telefonen mens jeg snakker, eller hvis det er en pause i samtalen.

Var det jeg sa så kjedelig det jeg sa? Har jeg blitt så døll at en melding fra en annen venn, eller en snap fra en kollega eller et pushvarsel trumfer alt jeg sier. At jeg er mindre interessant enn genseren til en influencer og treigere å følge med på enn et lifehack på Insta? Akkurat dette svir litt, jeg skal innrømme såpass.

Så hva vil jeg med denne teksten? Begå sosialt selvmord? Tvert imot, med denne teksten vil jeg kalle folk inn på banen. Foreldre, foresatte, besteforeldre, tanter og onkler, slekt og venner. Skole, helsesøstre og brødre, trenere og omsorgsarbeidere. Politikere og hjemmesittere. Vi må begynne å snakke sammen, om normer og regler for skjermbruk og personvern.

Det andre er alle økende folkehelseproblemene. Barn, unge og voksne sliter med søvn og hodepine, inaktivitet og overvekt. Angst, depresjon og spiseforstyrrelse, og mange har pekt på sammenhengen med smarttelefon. Problemene er sikkert sammensatt, og det er sikkert ikke hele løsningen, men det blir ikke verre av å legge vekk skjermen.

Om ikke du vil snakke, kanskje noen vil snakke med deg? Kanskje noen trenger at du lytter og er til stede?

I Frankrike har de innført mobilforbud på barneskolene. Noen skoler i Norge har innført dette. I Sverige sier nå den nye skoleministeren Lotta Edholm at digitaliseringen har gått for langt, og bevilger nå milliarder til skolebøker.

Venstre har foreslått at man ikke skal få publisere bilder av barn, et forslag jeg så klart applauderer. Og hva gjør tiåringer på TikTok? Det er 13-års aldersgrense, selv om det burde være 18. Det går an å regulere skjermbruk, og det er på høy tid at vi snakker om hvordan det skal begrenses.

Hvis noen vil diskutere dette, eller bare snakke med noen ekte mennesker så finner dere meg sikkert på et museum, der sitter jeg som levende museumsgjenstand for å fortelle hvordan det var i riktig gamle dager.

Det vil si, for bare ni år siden.