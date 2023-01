HELSEPARADOKSET: – I takt med at toppene i staten eser ut, kuttes livsviktig helsehjelp for halvparten av landets innbyggere, skriver Hanna Løke Kjos.

Kan ikke lederne sin ABC?

Det ser ut som staten Norge sliter med å finansiere grunnleggende helsetilbud. Jeg har et genialt forslag; kutt i lederlønningene, ikke i kvinnehelsen!

HANNAH LØKE KJOS

Tirsdag kom nyheten om at ABC-klinikken i Oslo legges ned. Reaksjonene har vært mange. De fleste handler om den fullstendige galskapen det er å kutte i et jordmorstyrt tilbud.

Dette har vært utrolig populært blant fødende, fordi de på jobb og de som føder opplever en trygg og helhetlig fødsel og oppfølging – en total mangelvare i rike Norge.

Vi har visst ikke råd til dette tilbudet, men det vi har råd til er at topplederne i helseforetakene tjener millionvis av kroner, har feite sluttpakker og alle mulige luksuriøse goder. I Helse sør-øst alene hadde 25 direktører en lønn på mellom 1,2 og 2,6 millioner kroner i året i 2022. Jeg lurer på hvem av disse direktørene som kan ta imot barn?

ABC legges ned i en tid hvor det kommer stadig dystrere statistikk over kvinners situasjon under og etter fødsel, med traumatiske fødselsopplevelser, fødselsdepresjoner og manglende oppfølging. Samtidig kan vi også lese at de få klinikkene som spesialiserer seg på smertetilstander hos kvinner har kjempelange ventetider og i liten grad får fulgt opp de «heldige» som faktisk får kommet til dem for behandling.

Som kvinne er jeg ikke akkurat ukjent med å bli nedprioritert i helsevesenet. Jeg hadde håpet at jeg slapp å strigråte når venninnen mi forteller om hennes forferdelige fødselsopplevelse i fjor. Og at jeg slapp å bli møtt av min fastlege med informasjonen om at hvis jeg er så uheldig å ha vaginisme eller vulvodyni, som er to nokså vanlige smertetilstander for kvinner, så er det egentlig kun i det private jeg kan regne med å få behandling.

Selv har jeg, mot min politiske overbevisning, måttet oppsøke privat gynekolog ved flere tilfeller. Men hva gjør jeg når legen min sier at smertene og blødningene jeg forteller om er noe jeg kan leve fint med?

Hvor mange saker skal vi lese om kvinner som ikke blir trodd hos fastlegen eller gitt forsvarlig helsehjelp? Hvor mange kvinner skal oppleve traumatiske fødsler og manglende oppfølging, før det skjer noe reelt på kvinnehelsefeltet? Når jeg drar kortet hos Aleris er det også vel vitende om at veldig mange kvinner ikke vil ha råd til å gjøre som meg.

Og apropos å «ha råd». I snitt tjente toppledere i staten 2.4 millioner i 2021. Ledere i 40 statseide selskaper tjente mer enn statsministeren i 2021. Fire av topplederne i selskaper hvor staten er hovedaksjonær tjente over fem millioner kroner. I 2021 tjente Statkraft-sjefen mer på to dager enn det en sykepleier tjener på en hel måned. Smak litt på det.

Jeg er ingen økonom, men det ser ut som det er rom for en mer rimelig omfordeling innenfor rammene av stat og kommune. I takt med at toppene i staten eser ut, kuttes livsviktig helsehjelp for halvparten av landets innbyggere.

Vi har fått lovnader om både opprustning av helsevesenet og moderasjon i toppledernes lønninger, men jeg venter fortsatt i spenning.