Zelenskyjs forvandling

Volodymyr Zelenskyj på plass i Vilnius onsdag.

«Den man elsker, tukter man», heter en gammel læresetning. Det passer godt på det som skjedde mellom Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj (45) og NATO-toppene.

Vi kan dele det opp i fire akter:

Først sendte Zelenskyj en irritert og arg melding før han kom til Vilnius om at det var «uhørt og absurd» om NATO ikke ville sette noen tidsplan for Ukrainas medlemskap.

Så fikk han klar beskjed fra britenes frittalende forsvarsminister Ben Wallace om at ukrainerne burde være mer takknemlige og at Storbritannia «ikke er et Amazon» som du bare kan bestille varer fra.

Til slutt var det likevel en forsonende og fornøyd Zelenskyj etter møtet.

Og som fikk følgende melding fra NATO-sjef Jens Stoltenberg: «I dag møtes vi som likeverdige. Jeg ser fram til at vi møtes som allierte».

Zelenskyjs melding før han kom til NATO-toppmøtet var ikke unaturlig.

Han leder et land som i snart halvannet år har kjempet mot en invasjonshær. Ukrainerne er slitne, men de fortsetter å stå på.

De prøver nå å erobre tilbake land som russerne har tatt. Han må vise for sine landsmenn at han gjør alt som står i sin makt for at Ukraina skal bli NATO-medlem. Derfor gikk han så høyt ut.

GODE BUSSER: Volodymyr Zelenskyj (t.v.) og Jens Stoltenberg omfavnet hverandre foran kameraene onsdag.

Innerst inne visste nok også Zelenskyj at noen tidsplan for når Ukraina skal bli en del av NATO, ikke kunne komme på dette NATO-møtet.

Ukraina kan uansett ikke bli medlem av alliansen før krigen er slutt. Det innser også Zelenskyj. Og presidenten avviser bestemt at han blir med på noen hestehandel med russerne for å kunne bli NATO-medlem.

Zelenskyj er dessuten enig i at det nye NATO-Ukraina-rådet vil være en viktig måte å integrere Ukraina på vei mot fullt medlemskap.

Den britiske forsvarsministerens uttalelse om manglende takknemlighet, ble kjapt skutt ned av statsminister Rishi Sunak, men Zelenskyj understreket også onsdag kveld at «vi er takknemlige og jeg vet vet ikke hva han mener».

Humoristisk ba han sin forsvarsminister, som var til stede på pressekonferansen der dette ble sagt, om å ringe sin britiske kollega og spørre.

Uttalelsen fra den britiske forsvarsministeren sier likevel sitt. Den forteller trolig at våpenleveransene til Ukraina begynner å merkes i enkelte NATO-land. Men den forteller trolig også at forholdet mellom Ukraina og NATO-landene etter hvert er blitt så nært at de tør å være kritiske med hverandre og være uenige.

Det er et godt tegn.

Flere NATO-land lover nå ytterligere militærpakker til Ukraina. For de utslitte soldatene i skyttergravene i det østlige Ukraina gir det håp.