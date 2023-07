Kommentar

Krigen mot naturkreftene

Ole Kristian Strøm Skriver om krigen i Ukraina, sjakk, Formel 1, m.m.. Utdannet ved NMBU og Moskvas statsuniversitet. Hobbybonde.

En brannmann kommer seg unna flammene på den greske øya Rhodos. Med seg har han en spade som han bruker til å lage «branngater» for å stoppe flammene.

Den ekstreme varmen og skogbrannene - men nå også monsterhagl - har preget Sydenturen til mange nordmenn denne sommeren.

Nå er det skogbrannene som preger overskriftene. Det snakkes om at onsdag blir årets varmeste dag på Rhodos.

Jeg glemmer aldri den dagen jeg selv mistet kontrollen over en bråtebrann, og det begynte å brenne i min egen skog. Jeg har sjelden følt meg mindre. Svetten silte der jeg prøvde å stoppe flammene ved hjelp av einerkvister - i påvente av at brannvesenet skulle komme. Jeg følte meg hjelpeløs mens flammene slikket opp over furuleggene. Heldigvis endte det bra.

Derfor lever jeg meg inn i situasjonen til brannfolkene som nå prøver å stoppe skogbrannene på Rhodos, på Korfu og i det sørlige Italia. Kroatia og Portugal er også rammet, og ikke minst Nord-Afrika. Eksperter regner med at det kan bli store branner i flere land den nærmeste tiden. Bakken er så tørr at den minste gnist kan føre til en tragedie.

For oss nordmenn er det varmt å feriere i pluss 30–40. Her er det brannmannskaper som må iføre seg flammehemmende klær og utføre tungt fysisk arbeide mens de er utsatt for støv og partikler og varme.

De er soldater i en krig mot naturkreftene.

Brente trær står ensomme igjen etter en skogbrann i det nordvestre Tunisia.

Kombinasjonen av tørke og vind gjør at brannene beveger seg i voldsom fart, og flammene får oksygen.

De to siste somrene har vært fryktelig varme i Sør-Europa. Forskerne har funnet ut at heten sommeren 2022 kostet mer enn 60.000 europeere livet.

Det er neppe tvil om at ekstremt vær og naturkrefter kommer til å prege reisevirksomheten i Europa i årene fremover. I sommer har det blitt notert global rekordvarme dag etter dag. Vi har hørt om nordmenn som ikke turte å gjøre annet enn å sette seg på flyet hjem i sommer, fordi de fikk ubehag av ekstremvarmen. Det er målt 41,8 grader i Roma, 45,3 grader i Spania og 46 grader på Sardinia - og over 50 grader både i det nordvestlige Kina og i Death Valley i USA.

Mange snakker om at folk i disse områdene er vant til varme, men i Athen streiket ansatte ved Akropolis i protest mot arbeidsforholdene i den sterke varmen.

Ved Gennadi på Rhodos har skogbrannen herjet over ei uke. Langs veikanten ligger døde geiter. Skogbrannen har gått hardt utover dyrelivet på ferieøya.

Mens mange beboere på Rhodos og andre greske øyer i disse dager frykter at turiststrømmen og inntektene kan bli mindre etter det som skjer i sommer, er det andre steder i Europa som ser muligheten for flere besøkende. Steder som ikke har like ekstrem varme. Det kan også være at flere vil prøve å legge ferien til tidspunkter da det er kjøligere - som en deilig høstferie i «Syden». Likevel innstiller et populært ferieland som Italia seg på mindre turisme samlet sett.

Mellom vår svale sommer her nord og det glohete sør har det faktisk oppstått et urobelte med ekstreme værfenomener som tordenstormer og byger med kjempehagl som er opp til ti centimeter i diameter. Det gjelder for eksempel i Milano og Nord-Italia, i de franske alpene og på Balkan. Turister forteller om hagl så store som tennisballer, som har smadret vinduene på parkerte biler.

Et brannfly slipper vann over en skogbrann i landsbyen Vati på Rhodos.

På sosiale medier ser jeg at mange hardnakket holder på at det ikke er noe unormalt. Men internasjonale forskere fra organisasjonen World Weather Attribution fastslår at den siste tidens varmebølger i Europa, Kina og USA ikke hadde vært mulige uten den menneskelige påvirkningen på klimaet.

De mener at økte konsentrasjonen av drivhusgasser har gjort at den europeiske hetebølgen ligger 2,5 grader høyere enn den ellers ville ha vært - og de er klare på at slike hetebølger kommer til å bli mer vanlige.

Det kan betyr at feriene våre ikke blir like hyggelige i tiden fremover. Det er ikke så mye vits i å dra til «Syden» om vi må sitte inne i aircondition og bli syke. Syke kan vi jo like gjerne bli hjemme. Det er heller ikke så behagelig med en sen middag under palmene når biffen konstant blir saltet med din egen svette.

Sant å si står solhungrige nordmenn sist i rekken av folk vi skal synes synd på i en sådan stund. Men vi er alle oss selv nærmest.

