DÅRLIG RYKTE: Det stikker litt når folk spør om jeg er en råner, skriver Oskar Panuwit Larsen.

Kanskje du skal bli venn med en råner i sommer?

Ungdommer som er glad i bil, er ikke bare bråkete og ute etter å skape dårlig stemning. De har funnet et sted de føler seg hjemme.

OSKAR PANUWIT LARSEN (24), bilmekaniker.

Jeg har vært i bil-miljøet i fem år. Nesten hver gang jeg forteller noen at jeg driver med bil, så får jeg høre:

«Åja, du er råner rånerRåner er en person som «har biler og formålsløs bilkjøring som fritidsinteresse»?»

Av en eller annen grunn, kjenner jeg at det stikker litt å høre det. Det er nok fordi jeg tenker at de forbinder rånere med noe negativt.

Jeg er ikke alene: Jeg vet at færre og færre vil identifisere seg med ordet råner, fordi det er så mye stigma som følger med.

Et steriotypisk bilde om at rånere er barnslige, bråkete, uhygieniske. Folk som bryter lover og lager kvalme i lokalmiljøet sitt.

Synes du rånere har et ufortjent dårlig rykte? Råner: En person som «har biler og formålsløs bilkjøring som fritidsinteresse». Ja Nei

Men det finnes snille rånere! Mange, faktisk.

Alle miljøer har positive og negative aspekter, og det gjelder bilmiljøet også. Likevel er det ofte det negative som blir trukket frem når man snakker om rånere, mens de gode sidene ved miljøet, som jeg opplever preges av samhold og vennskap, blir ført i skyggen.

Personer som har dårlige opplevelser med oss og ikke deler interessen har kanskje vanskelig for å forstå gleden man opplever sammen, når de assosierer bilkjøring uten et spesielt mål, med støy og forstyrrelser.

Men de fleste folkene jeg har møtt i bilmiljøet er pratsomme, imøtekommende og snille. Og jeg tror de fleste ville blitt overrasket, om de ble kjent med oss.

Joda, det finnes dem som lager kvalme og skaper bråk. Men det er også naturlig at de som bråker mest og gjør mest ut av seg, får mest oppmerksomhet.

Det betyr ikke at de faktisk representerer felleskapet.

Når bil-støy og «råning» ikke er noe man selv tar del i, er det også forståelig at det er irriterende, og at man opplever det som forstyrrende.

Men rånemiljøet er ikke bare èn ting, og jeg skulle ønske flere så hvor mye vennskap, glede, interesse og kunnskap som finnes blant rånere.

Rådebank-serien til NRK var en veldig fin serie, selv om miljøet de portretterte der, ikke er like representativt for alle steder i Norge. Men, det var en begynnelse, som ga mer innblikk i hvor mye som kan ligge bak et bil-miljø.

Så, husk det neste gang du ser en ungdomsgjeng på en bensinstasjon med bilene sine, og bare tenker på eksos og høy musikk: Det bildet der blir for ensidig, for vi snakker også om unge mennesker som brenner for noe, og har funnet et sted hvor de føler at de hører hjemme.

