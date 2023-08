SVARER PÅ SVAR: – Jeg gjentar min oppfordring til norske foreldre: Senk skuldrene! Fokuser på de meste effektive rådene, skriver Kaveh Rashidi.

Senk skuldrene, foreldre!

Takk for tilsvaret til min kronikk, Stine P. Svarthe, men jeg må påpeke noen faktafeil i det du skriver.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til debatt@vg.no

KAVEH RASHIDI, lege

Vi er jo alle enige om at kosthold er viktig, og at foreldre må gjøre sitt for at barna skal få i seg sunn mat slik at de kan holde seg friske. Ingen påstår noe annet.

Jeg bagatelliserer ikke kostholdets betydning, derimot bagatelliserer du hvor ille det er for foreldre å forsøke å navigere seg i mylderet av helseråd som er der ute.

Du er en privat aktør som selger og profitterer på barnemat-produkter, så det er forståelig at du ønsker å fjerne foreldrene fra de enkle tiltakene – men å si at maten på butikkene er dårligere enn før er en løgn.

Det har aldri vært så mange sunne produkter i hyllene, levealderen er på sitt høyeste og sukkerforbruket stuper i Norge. Dine halvsannheter bidrar til å skremme folk unødig.

Man trenger faktisk ikke ett eneste av produktene du selger i din nettbutikk for å være en perfekt pappa eller mamma. Og det er ingen verdens dokumentasjon på at en is eller et kakestykke er farlig, i ny og ne, og derfor skal barn og foreldre vite nettopp dette.

Jeg sier ikke at spiseforstyrrelser er fordi foreldre har hatt et overdrevent fokus på kostholdet. Men forholdet vårt til mat er selvfølgelig påvirket av oppveksten.

Derfor gjentar jeg min oppfordring til norske foreldre:

Senk skuldrene! Fokuser på de meste effektive rådene. Hør på helsepersonell som ikke har kommersielle interesser omkring hva barna dine spiser, og stol på helsemyndighetene.

De har tross alt gitt oss verdens sunneste befolkning.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post