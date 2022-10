Kommentar

Sveriges ytre høyre-sving

SJEFSPOSISJON: Sverigedemokraterna og Jimmie Åkesson er den reelle seierherren når Sverige får ny borgerlig regjering til uken. Her fotografert på valgnatten 11. september, da brakvalget var et faktum.

Sverigedemokraternas partileder Jimmie Åkesson klarte ikke å skjule stoltheten da påtroppende statsminister Ulf Kristersson presenterte politikken som Sveriges nye regjering skal føre de neste fire årene. Det kontroversielle partiet får svært tung innflytelse i svensk politikk.

Både de nye regjeringskameratene og opposisjonen brukte begrepet «paradigmeskifte» om Ulf Kristerssons påtroppende regjering, da samarbeidsavtalen – den såkalte Tidö-avtalen, inngått på Tidö Slott i vakre omgivelser ved Mälaren – ble presentert.

«Paradigmeskifte» er et fjongt ord fra vitenskapens verden. Det betyr en grunnleggende systemforandring – og at man entrer en ny tid med nye regler og nye forutsetninger.

En slags revolusjon, med andre ord.

For de nye makthaverne, Kristerssons påtroppende, borgerlige trepartiregjering bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna og Liberalerna (tilsvarende norske Høyre, KrF og Venstre) og deres mektige allianseparti Sverigedemokraterna, er paradigmeskiftet av aller største nødvendighet for det som beskrives som et hardt prøvet land.

For opposisjonen er det tvert om. Miljøpartiets Märta Stenevi og Centerpartiets Annie Lööf stempler det borgerlige paradigmeskiftet som «autoritært, nasjonalistisk og konservativt». Avtroppende statsminister Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna ser «store risikoer for vårt land».

Lite tyder på at svensk politikk blir mindre polarisert i tiden som kommer.

HISTORISK: For første gang opptrådte de fire partilederne på borgerlig side i Sverige sammen, da de la frem den såkalte Tidö-avtalen.

Liberalerna går inn i regjeringen, som etter alle solemerker blir presentert i begynnelsen av neste uke. Mandag er det statsministeravstemning i Riksdagen, og Kristersson har det nødvendige flertallet bak seg.

Sverigedemokraterna blir stående på utsiden, men med betydelig innflytelse, både formelt og intensjonelt. Flere kommentatorer trodde på forhånd at begge partiene – motpoler på borgerlig side – ville få en støttepartirolle, men for det stadig SD-skeptiske Liberalerna var det nok viktig å få statsrådsposter og dermed stor innflytelse tross få mandater i Riksdagen.

For Jimmie Åkesson og SD gir utenforposisjonen et visst handlingsrom dersom regjeringen ikke leverer i tråd med den omfangsrike og detaljerte Tidö-avtalen. Men Åkesson bedyrer samtidig at han på sikt ønsker ta partiet inn i regjering.

Ikke så rart: Åkessons parti er det største på borgerlig side, og de andre partiene har med den nye avtalen for alvor tatt dem inn i varmen, og vel så det.

Åkesson er nemlig den store seierherren, og fremsto også slik under og etter presentasjonen av den historiske samarbeidsplanen.

STATSMINISTER: Moderaternas partileder Ulf Kristersson (58) er påtroppende regjeringssjef i Sverige.

For SD har fått tungt gjennomslag, spesielt på to områder: Kriminalitetsbekjempelsen og i innvandrings- og integreringspolitikken.

I kampen mot den omfattende gjengkriminaliteten, skal politiet kunne opprette såkalte visitasjonssoner, straffen for gjengkriminalitet skal dobles, og det skal bli tillatt å føre anonyme vitner i helt spesielle saker.

Sverigedemokraterna har også fått gjennom at det skal utredes et generelt forbud mot tigging.

Og fra nå av er det satt en tykk, svart strek over fortellingen om Sverige som det innvandringsliberale fyrtårnet i Europa.

Regjeringen vil minske antallet kvoteflyktninger. Retten til å søke asyl i Sverige opprettholdes, men skal begrenses, og følge EU-rettens minstemål. Arbeidsinnvandringen skal begrenses kraftig, og regjeringen vil også utrede hvordan man skal stimulere til at innvandrere frivillig skal «vende hjem». I tillegg vil de gjøre det lettere å utvise utenlandske borgere som begår lovbrudd. Ordningen med permanent oppholdstillatelse oppheves.

Dette er tydelige seire for partiet som i tre tiår var paria i svensk politikk.

Ja, et paradigmeskifte.

«Folkhemmet har forfalt grunnet politisk passivitet. Den tiden er over», lød det strengt fra Kristdemokraternas leder Ebba Busch.

I det hele tatt var det en offensiv og tydelig tone blant de fire borgerlige lederne. Svenskene skal igjen satse på atomkraft. Nye reaktorer skal bygges. Samarbeidspartiene vil endre det energipolitiske målet fra 100 prosent fornybart til 100 prosent fossilfritt.

Målene i Parisavtalen skal bestå, men uten at det skal gå ut over svensk næringsliv.

«En politikk for kraftig økte utslipp», ifølge Miljøpartiets talsperson.

Ettprosentmålet i bistandspolitikken forsvinner. Og skattene skal ned, spesielt for lav- og middelinntektsmottakere.

Det er sannelig nye tider der borte hos broderfolket, eller «en ny ånd», som Ulf Kristersson formulerte det, flankert av sine tydelig fornøyde samarbeidspartnere, ikke minst Jimmie Åkesson.

Men de dype motsetningene i det svenske samfunnet – og de betydelige utfordringene – består.