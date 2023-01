Kommentar

Comeback-Boris

SAVNER SEG SELV: Boris Johnson

Romjulslektyren ble å hente frem en gammel bok. Om en frelser som skal komme tilbake til dem som tror på ham.

Jeg leste den første gang for mange år siden. Brått fikk den ny aktualitet.

Boris Johnsons bestselger om forgjengeren, Winston Churchill, er ikke bare en opprømt biografi om britenes største statsmann i moderne tid, men også et profetisk verk.

Med fascinerende klangbunn av BoJos egne indiskresjoner beskriver den hvordan en feilbarlig Tory-politiker likevel kunne nå til topps i partiet. Og selv om han deretter falt i unåde blant sine egne og ble satt til side, gjorde han suksessfullt comeback.

Underteksten i «The Churchill Factor» er forfatterens plan for å følge i sir Winstons dype fotefar.

Boken kunne like gjerne hett «Boris-faktoren».

Nå som BoJo-lojale krefter i Det konservative partiet har iverksatt operasjonen «Bring Back Boris» kan Johnsons Churchill-biografi leses som en dreiebok til kampanjen.

Slår dette til kan Storbritannia i løpet av 2023 få sin fjerde Tory-statsminister på drøyt ett år. I så fall er Boris Johnson tilbake i Nr. 10 Downing Street før det lyser i stille grender.

En av landets rikeste menn – den omstridte milliardæren lord Cruddas, som Boris selv fikk adlet og nominert til Overhuset – står bak en ny komité som forsøker å endre partivedtektene, slik at den avsatte regjeringssjefen kan vende tilbake til sin gamle jobb.

Ikke alle er like begeistret for tanken.

På moderat fløy i Det konservative partiet kalles initiativet en trojansk hest. Uttrykket beskriver et utslettende bakhold utført innenfra. De frykter Boris Johnsons retur til regjeringskontorene vil rasere den skjøre troverdigheten til konservativ politikk, som Sunak med sin mer seriøse stil har begynt å bygge opp.

Men hva har BoJos mulige comeback med hans nekrologiske festskrift til sir Winstons ære?

Jo, det projiserer forfatterens egne ambisjoner inn i Churchills levnetsløp. Noe som ikke minst ble bemerket av konservative kommentatorer i britisk høyrepresse da boken kom ut.

Som er hele ni år siden. Boris var den gang ordfører i London. Uhyre populær, sådan.

Et gjentakende grep gjennom hele boken er å trekke frem sir Winstons små og store lapsuser. Angivelig for å menneskeliggjøre den halvt guddommelige eksentrikeren som ble nasjonens mest berømte politiker og demokratiets redning.

Rent tilfeldig er Boris’ euforiske fortelling om den litt uvørne levemannens brølere sammenfallende med hans egne.

Som at Winston Churchill fikk sparken fra avisen han skrev for, at han tillot seg noen situasjonsbestemte sannhetstilpasninger, at partifeller anså ham som opportunistisk, umoralsk, og uærlig, og at han tok egoistiske beslutninger.

Når britene kunne tilgi Churchill for litt slinger i valsen, burde vel samme romslighet komme Johnsons feilsteg til gode?

Som forhenværende sjefredaktør Max Hastings i det mørkeblå regjeringsorganet The Daily Telegraph – Boris Johnsons tidligere arbeidsgiver – kommenterte i sin anmeldelse av «The Churchill Factor»:

«Hvorfor Johnson har skrevet denne boken? Den forteller overhodet intet nytt […] Språklig er den en forbrytelse mot engelsk prosa, [men vittighetene] vil treffe mange av hans fans. […] Lik det, eller hat det … Boken vil oppnå nøyaktig det som er forfatterens intensjon: Å smi enda en lenke i kjettingen som skal vinsje ham inn til Downing Street».

Dette skrev Hastings høsten 2014. Da hadde ordfører Johnson få uker tidligere meldt opp sitt kandidatur til parlamentsvalget våren etter.

I storavisen The Times påpekte forfatteren og spaltisten Roger Boyes samtidig at «Johnson skriver om lederskap i krig og fred, men det Churchill-biografien egentlig handler om», mente han, er «Boris’ beredthet, eller mentale forberedelse på nasjonalt lederskap, dersom muligheten skulle by seg».

«Hvis jeg var velger i Uxbridge og South Ruislip [BoJos valgdistrikt, VG anm.], ville jeg brukt ’The Churchill Factor’ som kodebok for intensjonene til en aspirerende parlamentariker», bemerket Boyes, og la til at Boris bare trengte en anledning for å bli «en mann med en misjon».

Den skulle komme to år senere, i februar 2016, da BoJo skjønte at brexit kunne brukes som nøkkel til Downing Street.

Oppholdet i statsministerboligen ble imidlertid kortere enn hva det gode valgresultatet i 2019 indikerte.

Forsøket på å gjenvinne tronen sist høst falt også i fisk da et flertall av parlamentarikerne foretrakk tidligere finansminister Rishi Sunak fremfor gamlesjefen.

Men De konservatives stadige statsministerbytter har ikke gitt uttelling på meningsmålingene. Der er Labour dobbelt så stort nå – med 49 prosent oppslutning. Levekårskrise, streiker og sammenbruddet i det nasjonale helsevesenet bidrar heller ikke med entusiasme for Tory-prosjektet.

Hvis partiet kollapser helt under kommunevalget om fire måneder, vil mange etterlyse en mer karismatisk leder som kan vekke begeistring blant folk flest.

Det vil sette fyr på Boris-kampanjen.

Argumentene mot vil være at Underhuset ennå ikke er ferdig med sin granskning om Boris forledet parlamentet da han benektet drikkegildene i Downing Street under covid-nedstengningen. Kjennes han skyldig kan han utvises fra nasjonalforsamlingen. En utvist statsminister er neppe noen valgvinner.

Det knyttes også usikkerhet til BoJos evne som stemmesanker i 2024. Hans sterkeste kort i 2019 var brexit og å holde den upopulære Labour-lederen Jeremy Corbyn unna regjeringsmakt. De faktorene er borte.

En tredje stor gruppe som stemte på Boris, kalles «puritanerne»; de som ønsker konservative dyder i reneste form – det være seg i verdispørsmål eller økonomisk politikk. Gitt BoJos bidrag i begge anliggender, vil disse velgerne trolig sky ham.

Et fjerde argument er at enda et ledervalg nå vil stigmatisere Toryene som et uregjerlig klovneparti som i hvert fall ikke kan regjere landet.

Siste scenario er nyvalg.

Mer enn halvparten av britene antar den pågående krisen vil fremskynde parlamentsvalget. 46 prosent tror ikke Rishi Sunak er statsminister ved utgangen av 2023.

Men er det Boris … ?